Cricket

IND W vs PAK W: भारतीय रणरागिणींनीही पाकिस्तानला दाखवला इंगा, वर्ल्ड कप सामन्यात चारली पराभवाची धूळ

India Women Beat Pakistan Women in World Cup 2025: महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय महिला संघाने पाकिस्तानला पराभवाचा धक्का दिला. यासह भारताने स्पर्धेतील सलग दुसरा विजय नोंदवला.
India vs Pakistan | ICC Women's World Cup 2025

India vs Pakistan | ICC Women's World Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय महिला संघाने आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानला ८८ धावांनी पराभूत केले.

  • कोलंबोतील सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली.

  • सलग दुसऱ्या विजयाने भारताने स्पर्धेत आपली पकड मजबूत केली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
World Cup
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
Team India
smriti mandhana
Deepti Sharma
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
ICC Women's World Cup
Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com