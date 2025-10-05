IND W vs PAK W: भारतीय रणरागिणींनीही पाकिस्तानला दाखवला इंगा, वर्ल्ड कप सामन्यात चारली पराभवाची धूळ

भारतीय महिला संघाने आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानला ८८ धावांनी पराभूत केले. कोलंबोतील सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. सलग दुसऱ्या विजयाने भारताने स्पर्धेत आपली पकड मजबूत केली आहे..भारतीय महिला संघाने आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या ६ व्या सामन्यात पाकिस्तान महिला संघाला पराभवाची धूळ चारली. कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर ८८ धावांनी विजय मिळवला.भारताचा हा या स्पर्धेतील सलग दुसरा विजय आहे, तर पाकिस्तानचा सलग दुसरा पराभव आहे. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी भारताचा विजय सोपा केला.दरम्यान, सलग चौथ्या रविवारी भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळवला आहे. गेल्या तीन रविवारी आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारताच्या पुरुष संघाने पाकिस्तानला पराभूत केलं होतं. याशिवाय सलग १२ वा वनडे सामना भारतीय महिला संघाने पाकिस्तानविरुद्ध जिंकला आहे..INDW vs PAKW: ४,४,४ प्रतिकाने केलेली सुरुवात अन् मग ऋचाच्या आक्रमणाने केला शेवट; भारताचे पाकिस्तानसमोर मोठे लक्ष्य.भारताने पाकिस्तानसमोर विजयासाठी २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला ४३ षटकात सर्वबाद १५९ धावाच करता आल्या.या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानकडून मुनीबा अली आणि सदाफ शमास यांनी अत्यंत धीमी सुरुवात केली होती. याचदरम्यान, मुनीबा अली २ धावांवर धावबाद झाली. तिची बॅट हवेत असताना दिप्ती शर्माने केलेल्या डायरेक्ट थ्रोमुळे ती धावबाद झाली. ८ व्या षटकात क्रांती गौडने आपल्याच गोलंदाजीवर झेल घेत सदाफ शमासा ६ धावांवर माधारी धाडले. अलिया रियाझला २ धावांवर क्रांती गौडनेच बाद केले. तिचा अफलातून झेल स्लीपमध्ये दीप्ती शर्माने घेतला. मात्र त्यानंतर पाकिस्तानचा डाव नतालिया परवेझ आणि सिद्रा अमिनने सांभाळला होता. त्यांनी ६९ धावांची भागीदारीही केली. त्यामुळे भारतावरील दबाव थोडा वाढला. मात्र २८ व्या षटकात पुन्हा क्रांतीला गोलंदाजी देण्यात आली आणि तिने भारताला ब्रेकथ्रू मिळवून दिला. तिने नतालियाला ३३ धावांवर राधा यादवच्या हातून झेलबाद केले. .त्यानंतर ३१ व्या षटकात कर्णधार फातिमा सनाला दीप्ती शर्माने २ धावांवरच माघारी धाडले. तरी सिद्रा अमिन एका बाजूने खेळत होती. तिने अर्धशतकही केले होते. मात्र तिला दुसऱ्या बाजूने साथ मिळत नव्हती. ३८ व्या षटकात सिद्रा नवाझला स्नेह राणाने स्वत:च्या गोलंदाजीवर झेल घेत बात केले, तर पुढच्या षटकात रमिन शमिमला शून्यावर दीप्ती शर्माने त्रिफळाचीत केले. अखेर सिद्रा अमिनचा अडथळाही स्नेह राणानेच दूर केला. तिचा झेल हरमनप्रीत कौरने घेतला. अमिनने १०६ चेंडूत ९ चौकार आणि १ षटकारासह ८१ धाावंची खेळी केली. ती बाद झाल्यानंतर मात्र ४३ व्या षटकात डायना बेग ९ धावांवर धावबाद झाली, तर दीप्तीने सादिया इक्बालला शून्यावर बाद करत पाकिस्तानचा डाव संपवला.भारताकडून गोलंदाजी करताना क्रांती गौड आणि दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच स्नेह राणाने २ विकेट्स घेतल्या..ODI World Cup 2025: भारतीय संघाची विजयाने दणक्यात सुरुवात! दीप्ती शर्मा - स्नेह राणाची फलंदाजीपाठोपाठ गोलंदाजीतही कमाल.तत्पुर्वी, भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात सर्वबाद २४७ धावा केल्या. भारताकडून हर्लिन देओलने सर्वाधिक ४६ धावांची खेळी केली. याशिवाय प्रतिका रावलने ३१ धावांची आणि जेमिमाह रोड्रिग्सने ३२ धावांची खेळी केली. तसेच स्मृती मानधना (२३), दीप्ती शर्मा (२५), स्नेह राणा (२०) यांनीही २० धावांचा टप्पा पार केला होता. पण कोणाला मोठी खेळी करता आली नाही. परंतु, अखेरीस रिचा घोषने २० चेंडूत नाबाद ३५ धावांची खेळी केल्याने भारताला पाकिस्तानसमोर मोठे लक्ष्य ठेवता आले.पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना डायना बेगने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर सादिया इक्बाल आणि फातिमा सना यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. रमिन शमिम आणि नशरा संधू यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.