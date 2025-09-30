Cricket

World Cup 2025: पहिल्या सामन्यात भारताला सुरुवातीलाच मोठा धक्का, त्यात पावसाचा अडथळा! कशी गेली स्मृती मानधनाची विकेट? VIDEO

Smriti Mandhana Wicket: गुवाहाटी येथे भारत-श्रीलंका महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप २०२५ च्या पहिल्या सामन्यात पावसाचा अडथळा आला. त्यामुळे षटके कमी करण्यात आली. दरम्यान, स्मृती मानधना स्वस्तात बाद झाली.
  • महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप २०२५ च्या पहिल्या सामन्यात भारताला मोठा धक्का बसला.

  • श्रीलंकेच्या उदेशिका प्रबोधनीने स्मृती मानधनाला स्वस्तात बाद केले.

  • पावसामुळे सामन्यात अडथळा आला होता, त्यामुळे सामन्यातील षटके कमी करण्यात आली.

