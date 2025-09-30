World Cup 2025: पहिल्या सामन्यात भारताला सुरुवातीलाच मोठा धक्का, त्यात पावसाचा अडथळा! कशी गेली स्मृती मानधनाची विकेट? VIDEO

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप २०२५ च्या पहिल्या सामन्यात भारताला मोठा धक्का बसला. श्रीलंकेच्या उदेशिका प्रबोधनीने स्मृती मानधनाला स्वस्तात बाद केले. पावसामुळे सामन्यात अडथळा आला होता, त्यामुळे सामन्यातील षटके कमी करण्यात आली. .महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेला मंगळवारी (३० सप्टेंबर) सुरुवात झाली असून पहिला सामना गुवाहाटीला भारत आणि श्रीलंका महिला संघामध्ये खेळवला जात आहे. मात्र पहिल्याच सामन्यात पावसाचे सावट आहे. पहिल्या १० षटकानंतरच पावसाला सुरुवात झाली होती. ज्यामुळे सामन्यातील षटकेही कमी करण्यात आली आहेत..Women World Cup 2025: ४७ वर्षांचा विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवणार? महिलांचा एकदिवसीय विश्वकरंडक आजपासून; भारत-श्रीलंका सलामीची लढत.या सामन्यात श्रीलंकेची कर्णधार चामरी अट्टापट्टूने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरेल्या भारतीय संघाकडून प्रतिका रावल आणि स्मृती मानधनाने डावाची सुरुवात केली. त्यांनी संयमी सुरुवात केली होती. मात्र भारताला चौथ्याच षटकात मोठा धक्का बसला. तुफान फॉर्ममध्ये असलेली आणि गेल्या दोन सामन्यांमध्ये सलग दोन शतके ठोकणारी भारताची स्टार फलंदाज स्मृती मानधना स्वस्तात बाद झाली..उदेशिका प्रबोधनी हिने टाकलेल्या चौथ्या षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर कव्हरच्या वरून मानधनाने मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विष्मी गुणारत्नेने झेल घेतला. खरंतर तिला पहिल्या प्रयत्नात झेल घेता आला नव्हता, पण तिने चेंडू जमिनीवर पडण्यापूर्वी तो झेलला. त्यामुळे मानधना १० चेंडूत २ चौकारांसह ८ धावा करून माघारी परतली..त्यामुळे प्रतिकाला साथ देण्यासाठी हरलीन देओल उतरली. या दोघींनी डाव पुढे नेला होता. परंतु १० व्या षटकादरम्यान पावसाला सुरुवात झाली, त्यामुळे या षटकानंतर सामना थांबवण्यात आला होता. जवळपास सव्वा एकतास पावसामुळे सामना थांबला होता. त्यामुळे अखेर सामन्यातील षटके कमी करण्याचा निर्णय सामनाधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यामुळे आता हा सामना ४८-४८ षटकांचा होणार आहे. सामना थांबला तेव्हा भारताने १ बाद ४३ धावा केल्या होत्या. प्रतिका १८ धावांवर आणि हरलिन देओल १५ धावांवर नाबाद होती..ODI World Cup 2025 Live Streaming: भारतात सुरू होतोय १२ वर्षांनंतर वर्ल्ड कपचा थरार! कुठे पाहाणार सामने? जाणून घ्या एका क्लिकवर.प्लेइंग इलेव्हनभारत - प्रतिका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमा रॉड्रिग्स, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांती गौड, श्री चरणीश्रीलंका - चामरी अट्टापट्टू (कर्णधार), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विश्मी गुणरत्ने, कविशा दिलहरी, निलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (यष्टीरक्षक), अचीनी कुलसूरिया, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, इनोका रणवीरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.