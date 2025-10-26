Women's World Cup 2025: भारताचा बांगलादेशविरुद्ध सामना पावसामुळे रद्द! साखळी फेरी संपली पाँइट्सटेबलमध्ये कोण कोणत्या स्थानी?

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारत-बांगलादेश सामना पावसामुळे रद्द झाला. भारत-बांगलादेश या दोन्ही संघांना १-१ गुण मिळाले. भारताने ७ पैकी ३ सामने जिंकून चौथ्या स्थानावर राहिला. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील साखळी फेरीतील अखेरचा सामना भारत आणि बांगलादेश संघात नवी मुंबईती डीवाय पाटील स्टेडियममध्ये झाला. पण या सामन्यात खूपदा पावसाचा व्यत्यय आला. अखेर हा सामना रद्द करण्यात आला असून दोन्ही संघांना प्रत्येकी १-१ गुण देण्यात आला आहे..World Cup 2025: टीम इंडियाला धक्का! सेमीफायनलपूर्वी प्रतिका रावल जखमी, चालू सामन्यात सोडावं लागलं मैदान; BCCI ने दिले अपडेट्स.हा सामना पावसामुळे आधी ४३-४३ षटकांचा करण्यात आला होता, पण नंतर पुन्हा पावसामुळे २७-२७ षटकांचा करण्यात आला होता. भारताने हा सामना जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी बांगलादेश उतरला. बांगलादेशने २७ षटकात ९ बाद ११९ धावा केल्या होत्या. पण डकवर्थ लुईस नियमानुसार भारतासमोर १२६ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाने ८.४ षटकात बिनबाद ५७ धावा केलेल्या असताना पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली. त्यामुळे पुन्हा सामना थांबला. पावसाचा जोर वाढल्यानंतर अखेर पंच आणि सामनाधिकाऱ्यांनी हा सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. .भारताकडून स्मृती मानधनाने नाबाद ३४ धावा केल्या, तर अमनजोत कौरने नाबाद १५ धावा केल्या. या सामन्यात भारताला प्रतिका रावल क्षेत्ररक्षणादरम्यान दुखापतग्रस्त झाल्याने धक्का बसला आहे.तत्पुर्वी प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या बांगलादेशकडून शर्मिन अख्तरने सर्वाधिक ३६ धावांची खेळी केली. तसेच शोभरा मोस्तरीने २६ धावा केल्या. या दोघींशिवाय केवळ रुबया हैदर (१३) आणि रितू मोनी (११) यांनीच १० धावांचा टप्पा ओलांडला होता. भारताकडून गोंलादाजी करताना राधा यादवने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर श्री चरणीने २ विकेट्स घेतल्या. अमनजोत कौर, दीप्ती शर्मा आणि रेणुका सिंग यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Women's World Cup: सर्वात मोठा दिलासा... स्मृती मानधनाच्या भारतीय संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोतल्यानंतर भावना व्यक्त.पाँइंट्सटेबलमध्ये कोण कोणत्या स्थानी?दरम्यान, या सामन्यासह साखळी फेरी संपली असून आता २९ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी उपांत्य फेरीचे सामने होतील. पाँइंट्स टेबलमध्ये भारतीय संघ चौथ्या क्रमांकावर राहिला आहे, भारताने ७ पैकी ३ सामने जिंकले, तर ३ सामने पराभूत झाले. तसेच एक सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे भारताचे ७ गुण आहेत. पाँइंट्स टेबलमध्ये ऑस्ट्रेलिया अव्वल क्रमांकावर राहिले. त्यांनी या स्पर्धेत अद्याप एकही सामना पराभूत झाला नाही. ऑस्ट्रेलियाने ७ पैकी ६ सामने जिंकले आणि एक सामना पावसामुळे रद्द झाला, त्यामुळे त्यांचे १३ गुण आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावरील इंग्लंडने ७ पैकी ५ सामने जिंकले, एक सामना पराभूत झाला आणि २ सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यांचे ११ गुण आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिका आहे. त्यांनी ७ पैकी ५ सामने जिंकले आणि दोन सामने पराभूत झाले. त्यामुळे त्यांचे १० गुण आहेत. पहिल्या चार क्रमांकावर राहिलेल्या चारही संघांनी उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे..पाचव्या क्रमांकावर श्रीलंका संघ राहिल. त्यांनी ७ पैकी एक सामना जिंकला, तर ३ सामने पराभूत झाले. तसेच त्यांचे ३ सामने पावसामुळे रद्द झाले. त्यांचे ५ गुण आहेत. सहाव्या क्रमांकावर राहिलेल्या न्यूझीलंडनेही ७ सामन्यांत १ विजय मिळवला, तर ४ पराभव स्वीकारले. त्यांचे दोन सामने पावसामुळे रद्द झाले. बांगलादेशने ७ पैकी १ सामना जिंकला आणि ५ पराभव स्वीकारले. त्यांचा एक सामना रद्द झाल्याने त्यांनी ३ गुण मिळवले. सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर पाकिस्तान संघ राहिला, ज्यांनी ७ पैकी एकही सामना जिंकला नाही. पाकिस्तान ४ सामने पराभूत झाला, तर ३ सामने पावसामुळे रद्द झाले.उपांत्य फेरीचे सामनेआता उपांत्य फेरीत २९ ऑक्टोबरला पहिला सामना दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड संघात गुवाहाटीला होईल, तर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात दुसरा सामना ३० ऑक्टोबरला नवी मुंबईत होईल. या दोन्ही सामन्यातील विजेते संघ २ नोव्हेंबर रोजी अंतिम सामना खेळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.