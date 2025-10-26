Cricket

Women's World Cup 2025: भारताचा बांगलादेशविरुद्ध सामना पावसामुळे रद्द! साखळी फेरी संपली पाँइट्सटेबलमध्ये कोण कोणत्या स्थानी?

Women’s ODI World Cup 2025 Final Points Table: महिला वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारत-बांगलादेश सामना पावसामुळे रद्द झाला, दोन्ही संघांना १-१ गुण मिळाले. या सामन्यासह साखळी फेरी संपली असून ८ संघांचे पाँइंट्स टेबलमधील स्थान निश्चित झाले आहे.
Women's World Cup 2025 | India vs Bangladesh

Women's World Cup 2025 | India vs Bangladesh

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारत-बांगलादेश सामना पावसामुळे रद्द झाला.

  • भारत-बांगलादेश या दोन्ही संघांना १-१ गुण मिळाले.

  • भारताने ७ पैकी ३ सामने जिंकून चौथ्या स्थानावर राहिला.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Cricket
rain
Cricket News
Cricket News in Marathi
India Women Cricket Team
cricket news today
ODi Match
ICC Women's World Cup
India vs Bangladesh
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com