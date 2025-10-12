World Cup Points Table: सलग दुसऱ्या पराभवाने भारताचं टेन्शन वाढलं, ऑस्ट्रेलिया ऐतिहासिक विजयासह अव्वल; पाहा कोण कोणत्या स्थानी

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताला सलग दुसऱ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. ऑस्ट्रेलियाने ३३१ धावांचे लक्ष्य पार करत ऐतिहासिक विजय मिळवला. ऑस्ट्रेलिया ७ गुणांसह अव्वल स्थानी आहे, तर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी (१२ ऑक्टोबर) भारतीय महिला संघाला सलग दुसऱ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. विशाखापट्टणममध्ये झालेल्या रोमांचक सामन्यात ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने ३ विकेट्स आणि ६ चेंडू राखून भारतीय महिला संघाला पराभूत केले. ऑस्ट्रेलियाने या सामन्यात महिला वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात मोठे लक्ष्य पूर्ण करत विजय मिळवला. ऑस्ट्रेलियाचा हा या स्पर्धेतील चार सामन्यांमधील तिसरा विजय होता. ऑस्ट्रेलियाचा श्रीलंकेविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. .INDW vs AUSW, World Cup: भारताचा सलग दुसरा पराभव! एलिसा हेलीच्या ऑस्ट्रेलियाने सर्वात मोठे लक्ष्य पार करत घडवला इतिहास.त्यामुळे अद्यापतरी गतविजेता ऑस्ट्रेलिया संघ या स्पर्धेत अपराजित आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाचे ४ सामन्यांनंतर ७ गुण झाले आहेत. ऑस्ट्रेलिया ७ गुणांसह अव्वल क्रमांकावर पोहचले आहेत. त्यांनी इंग्लंडला मागे टाकले आहे. इंग्लंड सध्या तीन सामन्यांतील तीन सलग विजयांसह ६ गुण मिळवून पहिल्या क्रमांकावर आहे.मात्र, भारतीय संघाला पहिल्या दोन सामन्यात श्रीलंका आणि पाकिस्तान या संघांना पराभूत केल्यानंतर दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया संघाकडून पराभव स्वीकारावा लागला आहे. या पराभवांनंतर भारतीय संघ तिसऱ्या क्रमांकावर कायम राहिला असला, तरी नेट रन रेटवर याचा परिणाम झाला असून स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी पुढील सामने आता भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहेत. भारताने ४ पैकी २ सामनेच जिंकले असल्याने त्यांचे +०.६८२ नेट रन रेटसह ४ गुण आहेत..भारतापाठोपाठ चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेने ३ पैकी २ सामने जिंकले आहेत आणि १ पराभव स्वीकारला आहे. त्यामुळे त्यांचेही ४ गुण आहेत, पण त्यांचा नेट रन रेट भारतापेक्षा कमी आहे. - ०.८८८ असा दक्षिण आफ्रिकेचा नेट रन रेट आहे. पण हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल की दक्षिण आफ्रिकेने भारतापेक्षा एक सामना कमी खेळला आहे..न्यूझीलंड आणि बांगलादेश प्रत्येकी ३ सामन्यांपैकी एका विजयासह २ गुण मिळवून अनुक्रमे पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकावर आहेत, तर श्रीलंका ३ सामन्यात २ पराभव आणि १ अनिर्णित सामन्यासह १ गुण मिळवून सातव्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तानला तिन्ही सामन्यात पराभूत व्हावं लागलं असून ते सर्वात शेवटच्या आठव्या क्रमांकावर आहे.या स्पर्धेत पहिल्या चार क्रमांकावर असलेले संघ उपांत्य फेरीत पोहचणार आहेत. त्यामुळे भारतासमोर आता पहिल्या चार क्रमांकांमधील स्थान टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. कारण अद्याप भारताला इंग्लंड आणि न्यूझीलंड या बलाढ्य संघांचाही सामना करायचा आहे..INDW vs AUSW: स्मृती मानधना - प्रतिका रावल ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 'हा' पराक्रम करणारी जगातील पहिली जोडी; ५२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला.भारताचा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पराभवस्मृती मानधना (८०) आणि प्रतिका रावल (७५) यांनी केलेल्या दीडशतकी भागीदारीच्या जोरावर भारताने ४८.५ षटकात सर्वबाद ३३० धावा केल्या होत्या. भारताची महिला वनडे वर्ल्ड कपमधील ही सर्वोच्च धावसंख्या होती. मात्र ऑस्ट्रेलियाने कर्णधार हेलिसा हेलीने केलेल्या १४२ धावांच्या खेळीच्या जोरावर ४९ षटकातच ७ विकेट्स गमावत ३३१ धावांचे लक्ष्य पार केले. महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये यशस्वीपणे पार झालेले हे सर्वोच्च लक्ष्य होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.