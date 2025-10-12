Cricket

World Cup Points Table: सलग दुसऱ्या पराभवाने भारताचं टेन्शन वाढलं, ऑस्ट्रेलिया ऐतिहासिक विजयासह अव्वल; पाहा कोण कोणत्या स्थानी

Women's World Cup 2025 Points Table Update after IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाने महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारताला पराभूत करत पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवलं आहे. मात्र सलग दुसऱ्या पराभवामुळे भारताचे टेन्शन वाढले आहे.
India vs Australia | Women's World Cup 2025

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताला सलग दुसऱ्या पराभवाचा सामना करावा लागला.

  • ऑस्ट्रेलियाने ३३१ धावांचे लक्ष्य पार करत ऐतिहासिक विजय मिळवला.

  • ऑस्ट्रेलिया ७ गुणांसह अव्वल स्थानी आहे, तर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

