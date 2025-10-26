Cricket

Women's World Cup 2025: आता रंगणार सेमीफायनलचा थरार! कोण कोणाला भिडणार? कुठे अन् कधी पाहाणार सामने, वाचा एका क्लिकवर

Women’s World Cup 2025 Semifinals Schedule: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील साखळी फेरी संपली असून उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि भारत हे चार संघ पोहोचले आहेत. उपांत्य फेरीचे वेळापत्रक जाणून घ्या
  • महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेची साखळी फेरी २६ ऑक्टोबर रोजी संपली.

  • आता उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि भारत हे संघ खेळणार आहेत.

  • उपांत्य फेरीचे सामने गुवाहाटी आणि नवी मुंबईत होतील.

