Women's World Cup 2025: आता रंगणार सेमीफायनलचा थरार! कोण कोणाला भिडणार? कुठे अन् कधी पाहाणार सामने, वाचा एका क्लिकवर

महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेची साखळी फेरी २६ ऑक्टोबर रोजी संपली. आता उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि भारत हे संघ खेळणार आहेत. उपांत्य फेरीचे सामने गुवाहाटी आणि नवी मुंबईत होतील..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील शेवटचा साखळी सामना भारत आणि बांगलादेश संघात नवी मुंबईत झाला, पण रविवारी (२६ ऑक्टोबर) झालेला हा सामना पावसामुळे रद्द झाला. या सामन्यासह वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील साखळी फेरीही संपली. दरम्यान, साखळी फेरी संपण्यापूर्वीच उपांत्य फेरीत पोहचणारे चार संघ निश्चित झाले होते. आता साखळी फेरी संपल्यानंतर उपांत्य फेरीत कोणता संघ कोणाविरुद्ध खेळणार हे देखील स्पष्ट झाले आहे. .Women's World Cup 2025: भारताचा बांगलादेशविरुद्ध सामना पावसामुळे रद्द! साखळी फेरी संपली पाँइट्सटेबलमध्ये कोण कोणत्या स्थानी?.पाँइंट्स टेबलमध्ये पहिल्या चार क्रमांकांवर अनुक्रमे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि भारत या चार महिला संघांनी स्थान मिळवले आहे. त्यामुळे हे चार संघ उपांत्य फेरी खेळणार आहेत. ऑस्ट्रेलिया अपराजित असून त्यांचे १३ गुण आहेत. ऑस्ट्रेलियाने ७ सामन्यांपैकी ६ सामने जिंकले आहेत, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. इंग्लंडने ७ पैकी ५ सामने जिंकले आहेत, एक सामना पराभूत झाला आहे आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे इंग्लंडचे ११ गुण आहेत. दक्षिण आफ्रिकेने ७ सामन्यांपैकी ५ सामने जिंकले आहेत आणि २ सामने पराभूत झाले असून त्यांचे १० गुण आहेत. भारतीय संघ चौथ्या क्रमांकावर असून ७ सामन्यांपैकी ३ सामने जिंकले आहेत आणि ३ सामने पराभूत झाले आहेत. भारताचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे, त्यामुळे ७ गुण आहेत..आता उपांत्य फेरीतील पहिला सामना पाँइंट्स टेबलमधील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकांवर राहिलेल्या इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका संघात होणार आहे. हा सामना २९ ऑक्टोबर रोजी बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी येथे होईल. तसेच उपांत्य फेरीतील दुसरा सामना ३० ऑक्टोबर रोजी पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल क्रमांकावर आणि चौख्या क्रमांकावर राहिलेल्या ऑस्ट्रेलिया आणि भारत संघात होईल. हा सामना नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. दोन्ही उपांत्य फेरीतील सामने दुपारी ३ वाजता सुरू होतील. उपांत्य फेरीत विजय मिळवणारे दोन्ही संघ २ नोव्हेंबरला अंतिम सामन्यात विजेतेपदासाठी खेळतील. अंतिम सामनाही नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर होणार आहे..दरम्यान, उपांत्य फेरीत पोहचलेल्या ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड संघांनी यापूर्वी महिला वर्ल्डकप जिंकलेला आहे, त्यामुळे आता त्यांना पुन्हा वर्ल्ड कपवर नाव कोरण्याची संधी आहे. तसेच भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या संघांनी अद्याप महिला वर्ल्ड कप जिंकलेला नाही, त्यामुळे या दोन्ही संघांना पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप जिंकण्याची संधी आहे.कुठे पाहाता येणार सामने?साखळी फेरीप्रमाणेच उपांत्य फेरीतील सामने आणि अंतिम सामना भारतात टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहाता येतील. तसेच जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण होणार आहे..World Cup 2025: टीम इंडियाला धक्का! सेमीफायनलपूर्वी प्रतिका रावल जखमी, चालू सामन्यात सोडावं लागलं मैदान; BCCI ने दिले अपडेट्स.महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील बाद फेरीचे वेळापत्रकउपांत्य फेरी -२९ ऑक्टोबर - इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, गुवाहाटी (वेळ - दु. ३.०० वा.)३० ऑक्टोबर - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत, नवी मुंबई (वेळ - दु. ३.०० वा.)अंतिम सामना -२ नोव्हेंबर - नवी मुंबई (वेळ - दु. ३.०० वा.)