Women's World Cup: पोरींची अभिमानास्पद कामगिरी! वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय महिला खेळाडूंसाठी TATA ची मोठी घोषणा

Tata Motors gifts Tata Sierra to India's Women's World Cup winners: हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कप जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. भारतीय महिला संघाला यापूर्वी २००५ व २०१७ मध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. पण, यावेळी घरच्या मैदानावर होणारा वर्ल्ड कप उंचवायचाच, या निर्धाराने पोरींनी खेळ केला आणि इतिहास घडवला. भारतीय महिलांच्या या अविश्वसनीय कामगिरीचे सारे कौतुक करत आहेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही काल संघातील खेळाडूंची भेट घेतली अन् त्यांचे कौतुक केले. आता TATA MOTORS नेही एक मोठी घोषणा केली आहे. .भारतीय महिला संघाने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर ५२ धावांनी विजय मिळवला होता. भारताच्या २९८ धावांचा पाठलाग करताना आफ्रिकेचा संघ २४६ धावांतच तंबुत परतला. दीप्ती शर्माने अर्धशतकी खेळीसह ५ विकेट्सही घेतल्या, तर ८७ धावा करणाऱ्या शफाली वर्माने दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेऊन सामन्याला कलाटणी दिली. शफाली प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरली, तर दीप्तीला प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंटचा पुरस्कार मिळाला. तिने संपूर्ण स्पर्धेत २२ विकेट्स व २१५ धावा केल्या. .Women's World Cup : वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघातील महाराष्ट्राच्या तीन लेकींना प्रत्येकी २.२५ कोटी, अमोल मुझूमदार यांना....टाटा मोटर्स Passenger Vehicles ने भारताच्या आयसीसी महिला वर्ल्ड कप विजेत्या क्रिकेट संघातील प्रत्येक खेळाडूला लवकरच लाँच होणाऱ्या Tata Sierra गाडी भेट करण्याची घोषणा केली आहे. २५ नोव्हेंबर रोजी Tata Sierraची पुन्हा लॉचिंग आहे आणि संघाच्या अपवादात्मक कामगिरीचा आनंद साजरा करण्यासाठी आणि भारतीय खेळातील त्यांच्या योगदानाची दखल घेण्यासाठी आहे, खेळाडूंना आम्ही ही गाडी भेट देणार असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. .टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ शैलेश चंद्रा म्हणाले, "भारतीय महिला क्रिकेट संघाने त्यांच्या असाधारण कामगिरीने संपूर्ण देशाला अभिमानित केले आहे. त्यांचा प्रवास दृढनिश्चय आणि विश्वासाच्या शक्तीचा खरा पुरावा आहे. याने प्रत्येक भारतीयाला प्रेरणा मिळाली आहे.''