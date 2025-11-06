Cricket

Women's World Cup: पोरींची अभिमानास्पद कामगिरी! वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय महिला खेळाडूंसाठी TATA ची मोठी घोषणा

Tata Sierra 2025 gift for World Cup-winning players: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला आणि या कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी टाटा मोटर्सने मोठी घोषणा केली आहे. वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या प्रत्येक भारतीय महिला खेळाडूला नव्या ‘टाटा सिएरा’ SUVची भेट दिली जाईल, असे कंपनीने जाहीर केले आहे.
Swadesh Ghanekar
Tata Motors gifts Tata Sierra to India’s Women’s World Cup winners: हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कप जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. भारतीय महिला संघाला यापूर्वी २००५ व २०१७ मध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. पण, यावेळी घरच्या मैदानावर होणारा वर्ल्ड कप उंचवायचाच, या निर्धाराने पोरींनी खेळ केला आणि इतिहास घडवला. भारतीय महिलांच्या या अविश्वसनीय कामगिरीचे सारे कौतुक करत आहेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही काल संघातील खेळाडूंची भेट घेतली अन् त्यांचे कौतुक केले. आता TATA MOTORS नेही एक मोठी घोषणा केली आहे.

