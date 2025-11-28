विश्वविजेता भारतीय संघ ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेत बलाढ्य संघाला भिडणार; वर्ल्ड कपची तयारी, पण स्मृती मानधना नाही खेळणार?

India Women Take On Sri Lanka; Mandhana’s Participation in Doubt: वन डे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय महिला संघ पुन्हा एकदा मैदानावर उतरण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारतीय महिला संघाचे सामने पाहण्यासाठी चाहतेही उत्सुक आहेत आणि त्यांच्यासाठी बीसीसीआयने ५ सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेचे आयोजन केले आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळवण्यात येणार असल्याचे BCCI ने आज जाहीर केले. पण, या मालिकेत स्मृती मानधनाच्या ( Smriti Mandhana) समावेशाबाबत संभ्रम आहे. स्मृतीच्या वैयक्तिक आयुष्यात आलेल्या वादळामुळे ती क्रिकेटच्या मैदानावर केव्हा उतरेल, याचे उत्तर अद्याप मिळणे अवघड आहे. .भारतीय महिला संघाने हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली वन डे वर्ल्ड कप फायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करून जेतेपद पटकावले. २००५ व २०१७ मध्ये भारताला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते, परंतु २०२५ मध्ये भारतीय संघाने ती रेष ओलांडली आणि प्रथमच जेतेपद पटकावले. आता भारतीय संघ ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे..Prithvi Shaw : ११ चेंडूंत ५४ धावा! पृथ्वी शॉच्या आक्रमक फलंदाजीने मैदान गाजवले, अर्शीनची मिळाली साथ; महाराष्ट्राचा दणदणीत विजय.२०२६ मध्ये होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या दृष्टीने आता ट्वेंटी-२० मालिका महत्त्वाच्या आहेत. २१ डिसेंबरला भारत-श्रीलंका मालिकेला सुरुवात होणार आहे आणि २१ व २३ तारखेचे सामने विशाखापट्टणम येथे खेळवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर तिरुअनंतपूरम येथे २६, २८ व ३० डिसेंबरला उर्वरित तीन लढती होतील. .त्यानंतर भारतीय संघ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे आणि तेथे ३ ट्वेंटी-२० व ३ वन डे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. त्यानंतर एक डे नाईट कसोटी मॅचही होणार आहे. त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यावर भारतीय महिला संघ तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. .भारतीय कसोटी संघात Ruturaj Gaikwadला मोठी जबाबदारी; गटांगळ्या खाणारा संघ मजबूत होणार, जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स.१२ जून ते ५ जुलै यापासून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. भारतासह ग्रुप १ मध्ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान व पात्रता फेरीतील दोन संघ असणार आहेत. ग्रुप २ मध्ये इंग्लंड, गतविजेता न्यूझीलंड, वेस्ट इंडिज, श्रीलंका आणि पात्रता फेरीतील दोन संघ असतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.