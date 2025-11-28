Cricket

विश्वविजेता भारतीय संघ ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेत बलाढ्य संघाला भिडणार; वर्ल्ड कपची तयारी, पण स्मृती मानधना नाही खेळणार?

Full match schedule for India Women vs Sri Lanka T20Is : विश्वविजेतेपद जिंकल्यानंतर भारतीय महिला क्रिकेट संघ पुन्हा मैदानात उतरणार असून श्रीलंकेविरुद्ध ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका जाहीर करण्यात आली आहे.
India Women will take on Sri Lanka in a 5-match T20I series

India Women Take On Sri Lanka; Mandhana’s Participation in Doubt: वन डे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय महिला संघ पुन्हा एकदा मैदानावर उतरण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारतीय महिला संघाचे सामने पाहण्यासाठी चाहतेही उत्सुक आहेत आणि त्यांच्यासाठी बीसीसीआयने ५ सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेचे आयोजन केले आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळवण्यात येणार असल्याचे BCCI ने आज जाहीर केले. पण, या मालिकेत स्मृती मानधनाच्या ( Smriti Mandhana) समावेशाबाबत संभ्रम आहे. स्मृतीच्या वैयक्तिक आयुष्यात आलेल्या वादळामुळे ती क्रिकेटच्या मैदानावर केव्हा उतरेल, याचे उत्तर अद्याप मिळणे अवघड आहे.

