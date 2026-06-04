INDW vs ENGW: वर्ल्डकपपूर्वी भारतीय संघाला बसला मोठा धक्का; इंग्लंडमध्ये खेळताना 'या' एका चुकीमुळे टीम इंडियाने मालिका गमावली!

टौन्टन : टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धा काही दिवसांवर आलेली असताना भारतीय महिला संघाला धक्का बसला आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यासह मालिका १-२ अशी गमावली आहे. .विश्वकरंडक स्पर्धा १२ जूनपासून इंग्लंडमध्ये सुरू होत आहे आणि इंग्लंडमध्येच मालिका गमावण्याची नामुष्की आली आहे. याअगोदर भारतीय संघाने गेल्या महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेतील मालिका १-४ अशी गमावला होती..IND vs AUS: निवृत्तीच्या वनडेत एलिसा हेलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड, स्मृती मानधनाचा विक्रमही मोडला; ऑस्ट्रेलियाचा भारताला व्हाईटवॉश.इंग्लंडविरुद्ध पहिला सामना जिंकून भारतीय महिला संघाने चांगली सुरुवात केली होती. मात्र पुढचे दोन्ही सामने गमावले. या तिसऱ्या लढतीत भारतीयांनी ३ बाद ३६ आशा स्थितीनंतर ५ बाद १८० अशी समाधानकारक धावसंख्या उभारली होती. शेफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना पुन्हा एकदा अपयशी ठरल्या असल्या तरी यात्सिका (१८ चेंडूत ३२), जेमिमा (१९ चेंडूत २९) आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौरने ४० चेंडूत नाबाद ५६ धावांचे योगदान दिले होते..अरुंधती रेड्डी आणि क्रांती गौड यांनी इंग्लंडची ३ बाद ३८ अशी अवस्था केली. त्या वेळी भारताला विजयासाठी मोठी संधी होती; परंतु पॉवरप्ले संपल्यानंतर भारतीय गोलंदाजांची पॉवर गेली. ॲलिस कॅप्सी (४२ चेंडूत ८२) आणि हेथर नाईट (४२ चेंडूत नाबाद ७०) यांनी भारतीय गोलंदाजांच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या. त्यामुळे नऊ चेंडू राखून इंग्लंडने हा विजय मिळवला..या तिसऱ्या सामन्यात आम्ही गोलंदाजीत इंग्लंडची ३ बाद ३५ अशी अवस्था करून चांगली सुरुवात केली होती. मात्र त्यानंतर आम्ही कमी पडलो. त्याच वेळी कॅप्सी आणि हेथर नाईट यांना त्यांनी केलेल्या शानदार फलंदाजीचे श्रेय द्यावे लागेल..इंग्लंडचे तीन फलंदाज लवकर बाद केल्यावर आम्ही निर्धाव चेंडू टाकून दडपण वाढवायला हवे होते. त्यामुळेच सामना आमच्या हातून निसटला. आता विश्वकरंडक स्पर्धा तोंडावर आलेली असताना अशा चुका होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल, असे स्मृती म्हणाली.भारताचा पराभव झाला असला तरी काही गोष्टी दिलासा देणाऱ्या ठरल्या. कर्णधार हरमनप्रीत कौरला सूर सापडला. तिने ४० चेंडूत ५६ धावांची खेळी केली. हरमनप्रीत फॉर्मात असते तेव्हा तिची फलंदाजी पाहण्याचा आनंद वेगळा असतो. तिने मैदानाच्या सभोवार फटकेबाजी केली. दडपणाखाली तिने ही खेळी केली..Ind vs Eng: ...आणि भारतीय रणरागिणींनी इंग्लंडला त्यांच्याच घरात धू-धू धुतलं! जेमिमा-यास्तिकाचा राडा, थेट विश्वकरंडकालाच आव्हान!.संक्षिप्त धावफलक भारत २० षटकांत ५ बाद १८० (स्मृती मानधना ८, शेफाली वर्मा ११, यात्सिका भाटिया ३२-१८ चेंडू, ७ चौकार, जेमिमा रॉड्रिग्ज २९-१९ चेंडू, ४ चौकार, हरमनप्रीत कौर नाबाद ५६-४० चेंडू, ७ चौकार, दीप्ती शर्मा ३२-२४ चेंडू, ३ चौकार, लॉरेन बेल ४-०-३६-२, लिनसे स्मिथ ४-०-४०-१, चार्ली डिन ४-०-३३-१) पराभूत वि. इंग्लंड ः १८.३ षटकांत ४ बाद १८४ (ॲलिस कॅप्सी ८२-४३ चेंडू, ८ चौकार, ३ षटकार, हेथर नाईट नाबाद ७०-४२ चेंडू, १० चौकार, अरुंधती रेड्डी ४-०-३१-२, क्रांती गौड ४-०-४०-२).निर्धाव चेंडू टाकण्यात अपयश ः स्मृतीआमच्या गोलंदाज निर्धाव चेंडू टाकण्यात अपयशी ठरत आहेत, अशी कबुली उपकर्णधार स्मृती मानधना हिने दिली. या चुकांची पुनरावृत्ती विश्वकरंडक स्पर्धेत टाळायला हवी, असेही मत तिने तिसऱ्या सामन्यातील पराभवानंतर व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.