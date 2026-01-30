Cricket

World Record: आयर्लंडच्या पॉल स्टर्लिंगने मोडला हिटमॅन रोहित शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! T20 ती मोठा विक्रम आयरिश फलंदाजाच्या नावावर

Paul Stirling breaks Rohit Sharma T20I record: आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास रचला गेला आहे. आयर्लंडचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू पॉल स्टर्लिंगने भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याचा मोठा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला आहे.
PAUL STIRLING BREAKS ROHIT SHARMA’S T20I APPEARANCE RECORD

Swadesh Ghanekar
Ireland Paul Stirling world record Most T20I appearances in men’s cricket : आयर्लंड क्रिकेट संघाचा कर्णधार पॉल स्टर्लिंगने इतिहास रचला आहे. तो ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सामने खेळणारा जगातील पहिला खेळाडू बनला आहे. स्टर्लिंगपूर्वी हा विक्रम माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्माच्या नावावर होता, ज्याने भारतीय संघासाठी १५९ ट्वेंटी-२० सामने खेळले होते. पण, गुरुवारी संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध मैदानावर उतरून, स्टर्लिंगने हा विश्वविक्रम नावावर केला आहे. त्याने आयर्लंड क्रिकेट संघासाठी १६० ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत.

