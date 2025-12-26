Virat Kohli's World Record: कोहलीचा 'विराट' पराक्रम, नावावर केला विश्वविक्रम; क्रिकेट विश्वातील दिग्गजाला मागे सोडले

Virat Kohli List A average record after 5000 runs : १५ वर्षांनंतर विजय हजारे ट्रॉफी खेळणाऱ्या विराट कोहलीने पहिल्या सामन्यात शतक आणि दुसऱ्या सामन्यात अर्धशतक झळकावले. शुक्रवारी गुजरातविरुद्ध विराट कोहलीने २९ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले आणि ६१ चेंडूत ७७ धावांची खेळी केली आणि १३ चौकार आणि १ षटकार मारून ही खेळी स्फोटक केली. विराटने ७७ धावांची खेळी खेळली आणि लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये एक नवीन विश्वविक्रम करण्यातही यश मिळवले. .विराटने त्याच्या ३४४ व्या लिस्ट ए सामन्यात ५८ शतके आणि ८५ अर्धशतके झळकावली आहेत. विराटने आता लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६,२०७ धावा केल्या आहेत. त्याने मायकेल बेवनचा सर्वोच्च सरासरीचा विक्रम मागे टाकला आहे. विराटची फलंदाजीची सरासरी आता ५७.८७ वर पोहोचली आहे, जी लिस्ट ए क्रिकेटमधील ५००० च्या वर धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये सर्वोत्तम आहे. त्याने मायकेल बेवनच्या ५७.८६ सरासरीला मागे टाकले..Vijay Hazare Trophy: पृथ्वी शॉ आक्रमक मूडमध्ये... वादळी खेळीसह महाराष्ट्राच्या विजय पक्का केला, ऋतुराज गायकवाडही बरसला.Batters With Highest Average In List A Cricket:विराट कोहली ( भारत) - ५७.८७ सरासरीमायकेल बेवन ( ऑस्ट्रेलिया ) - ५७.८६ सरासरीसॅम हॅन ( इंग्लंड) - ५७.७६ सरासरीशान मसूद (पाकिस्तान )- ५७.१३ सरासरीचेतेश्वर पुजारा ( भारत) - ५७.०१ सरासरीऋतुराज गायकवाड ( भारत) - ५६.६८ सरासरीबाबर आझम ( पाकिस्तान) - ५३.८२ सरासरीएबी डिव्हिलियर्स ( द. आफ्रिका) - ५३.४६ सरासरी.विराट कोहलीने मागील सहा वन डे सामन्यामध्ये १४६ च्या सरासरीने ५८४ धावा केल्या आहेत.७७ ( ६१ ) वि. गुजरात१३१ ( १०१) वि. आंध्रनाबाद ६५ वि. दक्षिण आफ्रिका१०२ धावा वि. दक्षिण आफ्रिका१३५ धावा वि. दक्षिण आफ्रिका७४ धावा वि. ऑस्ट्रेलिया.Vijay Hazare Trophy live : १४ चेंडू ५८ धावा... विराट कोहलीच्या फटकेबाजीने पुन्हा केला कल्ला... सलग दुसऱ्या शतकाला थोडक्यात हुकला.दरम्यान, विराटच्या ७७ आणि रिषभ पंतच्या ७० धावांनी दिल्लीला ९ बाद २५४ धावांपर्यंत पोहोचवले. हर्ष त्यागीने ४० धावांचे योगदान दिले. गुजरातच्या विशाल जयस्वालने चार विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुजरातचा सलामीवीर आर्य देसाईने ५७ धावांची खेळी केली. उर्विल पटेलने ३१ धावा केल्या, तर अभिषेक देसाई २५ धावांवर खेळतोय. हे वृत्त लिहिले तेव्हा गुजरातच्या २५.३ षटकांत २ बाद १२१ धावा झाल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.