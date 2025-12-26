Cricket

Virat Kohli's World Record: कोहलीचा 'विराट' पराक्रम, नावावर केला विश्वविक्रम; क्रिकेट विश्वातील दिग्गजाला मागे सोडले

Virat Kohli 77 runs Vijay Hazare Trophy record: भारतीय क्रिकेटचा ‘रन मशीन’ विराट कोहलीने आणखी एक ऐतिहासिक पराक्रम आपल्या नावावर केला आहे. विजय हजारे ट्रॉफीतील ७७ धावांच्या खेळीसह कोहलीने ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज फलंदाज मायकेल बेव्हनचा विक्रम मोडत विश्वविक्रम प्रस्थापित केला.
Virat Kohli surpassed Australian legend Michael Bevan

Virat Kohli List A average record after 5000 runs : १५ वर्षांनंतर विजय हजारे ट्रॉफी खेळणाऱ्या विराट कोहलीने पहिल्या सामन्यात शतक आणि दुसऱ्या सामन्यात अर्धशतक झळकावले. शुक्रवारी गुजरातविरुद्ध विराट कोहलीने २९ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले आणि ६१ चेंडूत ७७ धावांची खेळी केली आणि १३ चौकार आणि १ षटकार मारून ही खेळी स्फोटक केली. विराटने ७७ धावांची खेळी खेळली आणि लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये एक नवीन विश्वविक्रम करण्यातही यश मिळवले.

