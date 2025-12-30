WPL 2026: RCB ला मोठा धक्का! दिग्गज अष्टपैलूची अचानक संपूर्ण सिजनमधूनच माघार; बदली खेळाडूचीही घोषणा

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघांना मोठा धक्का बसला आहे. बंगळुरूची खेळाडू एलिस पेरी आणि दिल्लीची खेळाडू ऍनाबेल सदरलँड यांनी WPL 2026 मधून माघार घेतली आहे. त्यांच्या बदली खेळाडूंचीही घोषणा करण्याच आली आहे. .रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघाला नवीन वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच मोठा धक्का बसला आहे. नव्या हंगामापूर्वी त्यांच्या दोन प्रमुख खेळाडूंनी माघार घेतली आहे. वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला (WPL 2026) ९ जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे सध्या सर्व पाच संघ या स्पर्धेच्या तयारीला लागले आहेत. अशातच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) फ्रँचायझींना संघात अचानक बदल करावा लागला आहे..WPL 2026 All Team Players: दीप्ती शर्मा महागडी खेळाडू, तर मुंबई इंडियन्सनेही केरसाठी मोजले ३ कोटी; पाहा लिलावानंतरचे सर्व संघ.ऑस्ट्रेलियाच्या स्टार खेळाडू एलिस पेरी आणि ऍनाबेल सदरलँड यांनी आगामी WPL स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. WPL स्पर्धेचा यंदा चौथा हंगाम असून पहिल्या तिन्ही हंगामात दिग्गज अष्टपैलू एलिस पेरी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाचा महत्त्वाचा भाग राहिली आहे. मात्र ती आता चौथ्या हंगामात खेळणार नाही. याशिवाय दिल्ली कॅपिटल्सने सदरलँडला संघात कायम केले होतं. मात्र तिनेही माघार घेतली आहे. दोन्ही खेळाडूंनी वैयक्तिक कारण देत WPL 2026 मध्ये न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे..दरम्यान, या दोघीही त्यांच्या संघातील महत्त्वाच्या खेळाडू होत्या. मात्र आता दोघींनीही माघार घेतल्याने बंगळुरू आणि दिल्ली संघांना त्यांच्या संघातील कॉम्बिनेशनचा पुन्हा विचार करावा लागणार आहे. एलिस पेरीने WPL मध्ये २५ सामन्यांमध्ये ९७२ धावा केल्या आहेत आणि १४ विकेट्स घेतल्या आहेत. तिने २०२४ मध्ये बंगळुरूला WPL चे विजेतेपद जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. ती या हंगामात ऑरेंज कॅप जिंकणारीही खेळाडू होती. २०२४ मध्ये तिने ९ सामन्यांत ३४७ धावा केल्या होत्या आणि ७ विकेट्सही घेतल्या होत्या. २०२५ मध्येही तिने ८ सामन्यातच ३७२ धावा केल्या, तर ३ विकेट्स घेतल्या. तिला WPL 2026 साठी बंगळुरूने २ कोटींना संघात कायम केले होते.तसेच अष्टपैलू ऍनाबेल सदरलँडला दिल्लीने २.२ कोटींमध्ये संघात WPL 2026 साठी कायम केले होते. तिने WPL मध्ये आत्तापर्यंत १७ सामन्यांत १५० धावा केल्या, तर १३ विकेट्स घेतल्या आहेत. २०२५ मध्ये तिने ९ सामन्यांत ९ विकेट्स घेतल्या होत्या. तिचा ७.५६ इकोनॉमी रेट होता..बदली खेळाडूचीही घोषणादरम्यान बंगळुरूने पेरीची बदली खेळाडू म्हणून मुंबईच्या सायली सतघरे हिला ३० लाखांच्या किंमतीत संघात घेतले आहे. २५ वर्षांच्या सायली सतघरेने भारतासाठी ३ वनडे आत्तापर्यंत खेळले असून ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. ती अष्टपैलू खेळाडू आहे. यापूर्वी ती २०२४ आणि २०२५ मध्ये WPL स्पर्धेत गुजरात जायंट्सकडून खेळली आहे. तिला ४ सामनेच आत्तापर्यंत खेळण्याची संधी मिळाली आहे.तसेच दिल्ली कॅपिट्लसने ऑस्ट्रेलियाच्या एलना किंग हिला ऍनाबेलच्या जागेवर संघात घेतलं आहे. तिला ६० लाखांच्या किंमतीत संघात घेतलं आहे. एलना किंग WPL 2025 मध्ये युपी वॉरियर्सकडून खेळली होती. तिच्यामुळे दिल्लीची गोलंदाजी भक्कम होईल. तिने आत्तापर्यंत २७ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये २७ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच तिने महिला बिग बॅश लीगमध्ये १३४ सामने खेळताना १३८ विकेट्स घेतल्या आहेत. .IPL franchise sale Latest News : कुणी संघ विकत घेत का?, 'RCB' नंतर 'आयपीएल'मधील आणखी एक संघ विक्रिला!.युपी वॉरियर्सकडूनही संघात बदलदरम्यान, युपी वॉरियर्सने लिलावात खरेदी केलेल्या अमेरिकेच्या तारा नॉरिसची निवड वूमन्स टी२० वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्पर्धेसाठी अमेरिकेच्या संघात झाली आहे. ही स्पर्धा १८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. त्यामुळे ती WPL 2026 साठी उपलब्ध नसेल. त्यामुळे तिच्या जागेवर युपी वॉरियर्सने १० लाखांच्या किंमतीत ऑस्ट्रेलियाच्या चार्ली नॉट हिला संघात स्थान दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.