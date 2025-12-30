Cricket

WPL 2026: RCB ला मोठा धक्का! दिग्गज अष्टपैलूची अचानक संपूर्ण सिजनमधूनच माघार; बदली खेळाडूचीही घोषणा

Big Blow for RCB and DC ahead of WPL 2026: WPL 2026 स्पर्धेपूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघांना मोठा धक्का बसला आहे. दोन्ही संघातील ऑस्ट्रेलियाच्या दिग्गज अष्टपैलू खेळाडूंनी अचानक माघार घेतली आहे.
Ellyse Perry - Smriti Mandhana

Pranali Kodre
Summary

  • रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघांना मोठा धक्का बसला आहे.

  • बंगळुरूची खेळाडू एलिस पेरी आणि दिल्लीची खेळाडू ऍनाबेल सदरलँड यांनी WPL 2026 मधून माघार घेतली आहे.

  • त्यांच्या बदली खेळाडूंचीही घोषणा करण्याच आली आहे.

