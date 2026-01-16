WPL 2026 : डॅनी व्हॅटसह गुजरात जायंट्सच्या खेळाडू पोहोचल्या धारावीत; इंग्लंडची खेळाडू म्हणाली, येथील लोकं...

Cricket

WPL 2026 Gujarat Giants players visit Dharavi महिला प्रीमियर लीग २०२६ दरम्यान Gujarat Giants संघाच्या खेळाडूंनी मुंबईतील Dharavi येथे भेट देत एक वेगळाच आदर्श निर्माण केला. आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांच्या जिद्दीतून आणि संघर्षातून प्रेरणा घेण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला.
मुंबई : महिला प्रीमियर लीग (डब्लूपीएल ) मधील गुजरात जायंट्स संघाच्या खेळाडूंनी धारावीला भेट दिली आणि तेथील क्रिकेट खेळणाऱ्या शालेय विद्यार्थिनी, महिला बचत गट आणि स्थानिक उद्योजकांशी संवाद साधला. आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीतील रहिवाशांची जिद्द, चिकाटी आणि स्वप्ने यांमधून खेळाडूंना प्रेरणा मिळाली. इंग्लंडची आंतरराष्ट्रीय खेळाडू डॅनी व्याट - हॉज तसेच भारतीय खेळाडू हॅप्पी कुमारी आणि शिवानी सिंग यांनी यावेळी स्थानिकांशी संवाद साधला.

