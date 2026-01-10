Cricket

MI vs DC WPL 2026 : हरमनप्रीत कौर, नॅट शिव्हर ब्रंटची जबरदस्त खेळी; मुंबई इंडियन्सने मारली बाजी, दिल्ली कॅपिटल्सची झाली हार

MI vs DC WPL 2026 full match report Marathi : महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये गतविजेत्या Mumbai Indians Women संघाने अखेर विजयी खाते उघडले. सलामीच्या सामन्यात Royal Challengers Bangalore Women कडून झालेल्या पराभवानंतर मुंबई संघाने जबरदस्त पुनरागमन करत Delhi Capitals Women संघावर दणदणीत विजय मिळवला.
Mumbai Indians vs Delhi Capitals Live Marathi : मुंबई इंडियन्सने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पहिला विजय मिळवला. गतविजेत्यांना सलामीच्या लढतीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने रोमहर्षक लढतीत पराभूत केले होते. त्या सामन्यात त्यांच्याकडून बऱ्याच चुकाही झाल्या होत्या. पण, आज मुंबई इंडियन्स वेगळ्याच फॉर्मात दिसले आणि त्यांनी सर्व आघाड्यांवर दमदार कामगिरी करताना दिल्ली कॅपिटल्सवर दणदणीत विजयाची नोंद केली. हरमनप्रीत कौर ( Harmanpreet Kaur) आणि नॅट शिव्हर ब्रंट ( ७०) यांनी जोरदार फटकेबाजी करून मुंबईच्या विजयाचा पाया भक्कम केला. त्यावर निकोला केरी ( ३-३७) व एमेलिया केर ( ३-२४) यांनी कळस चढवला. शिव्हर ब्रंटने ( २-२९) फलंदाजीसह गोलंदाजीतही उल्लेखनीय कामगिरी केली.

