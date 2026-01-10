MI vs DC WPL 2026 : हरमनप्रीत कौर, नॅट शिव्हर ब्रंटची जबरदस्त खेळी; मुंबई इंडियन्सने मारली बाजी, दिल्ली कॅपिटल्सची झाली हार

Mumbai Indians vs Delhi Capitals Live Marathi : मुंबई इंडियन्सने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पहिला विजय मिळवला. गतविजेत्यांना सलामीच्या लढतीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने रोमहर्षक लढतीत पराभूत केले होते. त्या सामन्यात त्यांच्याकडून बऱ्याच चुकाही झाल्या होत्या. पण, आज मुंबई इंडियन्स वेगळ्याच फॉर्मात दिसले आणि त्यांनी सर्व आघाड्यांवर दमदार कामगिरी करताना दिल्ली कॅपिटल्सवर दणदणीत विजयाची नोंद केली. हरमनप्रीत कौर ( Harmanpreet Kaur) आणि नॅट शिव्हर ब्रंट ( ७०) यांनी जोरदार फटकेबाजी करून मुंबईच्या विजयाचा पाया भक्कम केला. त्यावर निकोला केरी ( ३-३७) व एमेलिया केर ( ३-२४) यांनी कळस चढवला. शिव्हर ब्रंटने ( २-२९) फलंदाजीसह गोलंदाजीतही उल्लेखनीय कामगिरी केली. .पहिल्या सामन्यात झालेल्या पराभवातून मुंबई इंडियन्सने धडा घेत WPL च्या दुसऱ्या लढतीत दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध धावांचा डोंगर उभा केला. एमेलिया केर ( ०) व गुनालन कमालिनी ( १६) या ओपनर्सना अपयश आले. पण, नॅट शिव्हर ब्रंट आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांच्या दमदार फटकेबाजीने दिल्लीला बेजार केले. शिव्हर ब्रंटने सुरुवातीला कमालिनीसोबत अर्धशतकीय भागीदारी करून संघाला सावरले. त्यानंतर हरमनप्रीतसोबत धावांचा वेग वाढवला..शिव्हर ब्रंटने ४६ चेंडूंत १३ चौकारांसह ७० धावांची खेळी केली, त्यानंतर हरमनप्रीतने मोर्चा सांभाळला. तिने ४२ चेंडूंत ८ चौकार व ३ षटकारांसह नाबाद ७४ धावांची खळी केली. निकोला केरीनेही १२ चेंडूंत २१ धावा करून मुंबईला ४ बा १९५ धावांपर्यंत पोहोचवले. फलंदाजीत कमाल दाखवणाऱ्या मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांनीही डाव टाकला. निकोला केरीने २ षटकांत १४ धावा देताना ३ विकेट्स घेताना दिल्लीची अवस्थआ ५ बाद ४६ अशी दयनीय केली..लिझली ली ( १०) हिला नॅटने बाद केले आणि कर्णधार जेमिमा रॉड्रीग्जला ( १ ) इस्मैलने माघारी पाठवले. इथून दिल्लीला विजय मिळवणे अवघड होते. निकी प्रसाद व चिनेली हेन्री यांनी चांगली फटकेबाजी केली. पण, एमिलिया केरने दिल्लीला सहावा धक्का देताना प्रसादला १२ धावांवर बाद केले. हेन्रीने षटकार खेचून अर्धशतक पूर्ण केले, परंतु धावा आणि चेंडू यातले अंतर एवढे होते की तिला संघाला विजय मिळवून देता आला नाही. हेन्री ३३ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ५६ धावांवर झेलबाद झाली. १२ चेंडूंत ६० धावा दिल्लीला हव्या होत्या आणि हातात एकच विकेट शिल्लक राहिली होती. संस्कृतीने दिल्लीची शेवटची विकेट घेऊन DC ला १४५ धावांवर ऑल आउट केले आणि मुंबईने ५० धावांनी हा सामना जिंकला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.