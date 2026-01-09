WPL 2026 : Nadine de Klerk ची अष्टपैलू कामगिरी, RCB ने थरारक सामन्यात मारली बाजी; गतविजेत्या MI ची हार

MI vs RCB WPL 2026 Marathi News : महिला प्रीमिअर लीग २०२६च्या पहिल्याच सामन्यात चुरस पाहायला मिळाली. मुंबई इंडियन्स व रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हे दोन माजी विजेते संघ समोरासमोर आले आणि त्यानिमित्ताने हरमनप्रीत कौर ( Harmanpreet Kaur) व स्मृती मानधना ( Smriti Mandhana) या दोन स्टार खेळाडू एकमेकींविरुद्ध उभ्या राहिल्या. पण, या दोघींनी फार काही कमाल दाखवता आली नाही. RCB ने शेवटच्या चेंडूवर विजय मिळवून गतविजेत्या MI ला धक्का दिला. या सामन्यात RCB च्या Nadine de Klerk ने अष्टपैलू कामगिरी करून सर्वांची वाहवाह मिळवली. .लॉरेन बेलने सुरुवातीच्या दोन षटकांत फक्त १ धाव देत मुंबई इंडियन्सवर दडपण निर्माण केले आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला त्याचे फळ मिळाले. पाचव्या षटकात एमेलिया केर ( ४) हिला बाद करून बेलने RCB ला पहिले यश मिळवून दिले. हिली मॅथ्यू आजारी असल्याने आजच्या सामन्याला मुकली आणि तिची उणीव MI ला जाणवली. नॅडीने डे क्लेर्क हिने मुंबईला दोन धक्के दिले. नॅट शिव्हर ब्रंट ( ४) व कर्णधार हरमनप्रीत कौर ( २०) माघारी परतले. गुनालन कमालिनी ( ३२) चांगली फटकेबाजी करत होती, परंतु श्रेयांका पाटीलने तिला बाद केले..बेलने तिचा पहिला स्पेल ३-१-७-१ असा पूर्ण केला. निकोला केरी व संजीवन सजना यांनी मुंबईच्या डावाला आकार दिला. MI ने १५ षटकांत १०० धावा फलकावर चढवल्या. केरी व सजना यांनी ४९ चेंडूंत ८२ धावांची भागीदारी केली. १८व्या षटकात डे क्लेर्कने ही जोडी तोडली. सजना २५ चेंडूंत ७ चौकार व १ षटकारासह ४५ धावांवर झेलबाद झाली. निकोला केरीने ४ चौकारांसह ४० धावा केल्या आणि मुंबईने २० षटकांत ६ बाद १५४ धावा केल्या. डे क्लेर्कने २६ धावांत चार विकेट्स घेतल्या..मुंबई इंडियन्सने यापूर्वी फक्त एकदाच १५५ किंवा त्यापेक्षा कमी धावांचा यशस्वी बचाव केला आहे. २०२५ च्या फायनलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध त्यांनी १५० धावांचा बचाव करून जेतेपद पटकावले होते. तेच RCB केव्हाच १८० हून कमी लक्ष्याचा पाठलाग करताना हरली नाही. स्मृती मानधना आणि ग्रेस हॅरिस यांनी RCB आक्रमक सुरूवात करून देताना ३.५ षटकांत ४० धावा फलकावर चढवल्या..पण, शबनिम इस्मैलने RCB ला पहिला धक्का देताना स्मृतीला १८ धावांवर झेलबाद केले. त्यानंतर नॅट शिव्हर ब्रंटने पाचव्या षटकात १२ चेंडूंत २५ धावा करणाऱ्या हॅरिसला बाद केले. एमेलिया केरने तिच्या पहिल्या षटकात राधा यादव ( १) व राधा यादव ( ६) यांना बाद करून RCB ची कोंडी केली. बंगळुरूचा निम्मा संघ ६५ धावांत तंबूत परतला होता. पण, नॅडीने डे क्लेर्क व अरुंद्धती रेड्डी यांनी संघर्ष केला आणि ४९ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली..MI vs RCB WPL: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0! १२ चेंडूंत ११ निर्धाव! lauren bell ने दिला मुंबई इंडियन्सला जबर घाव; विकेटही घेतली अन्....२४ चेंडूंत ३८ धावांचा पाठलाग करताना १७ व्या षटकात निकोला केरीच्या फुलटॉस चेंडूवर अरुंद्धतीने उत्तुंग फटका खेचला अन् सीमारेषेवर एमेलिया केरने तो टिपला. अरुंद्धती २० धावांवर बाद झाली आणि डे क्लेर्कसह तिची ५२ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. त्याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर श्रेयंका पाटील ( १) बाद झाली आणि RCB चा संघ अडचणीत सापडला. १८ चेंडूंत ३४ असा सामना आला अन् डे क्लेर्कवर सर्व भीस्त होती. ६ चेंडूंत १८ धावा हव्या असताना डे क्लेर्कने तिसऱ्या व चौथ्या चेंडूवर अनुक्रमे ६ व ४ धावा चोपल्या आणि अर्धशतक पूर्ण केले. पाचव्या चेंडूवर षटकार खेचून १ चेंडू २ धावा असा सामना जवळ आणला. तिने चौकार खेचून ३ विकेट्स राखून RCB ला थरारक विजय मिळवून दिला. क्लेर्क ४४ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ६३ धावांवर नाबाद राहिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.