WPL 2026 : Nadine de Klerk ची अष्टपैलू कामगिरी, RCB ने थरारक सामन्यात मारली बाजी; गतविजेत्या MI ची हार

Nadine de Klerk all-round performance : WPL 2026 मध्ये एक थरारक सामना पाहायला मिळाला, ज्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सवर मात केली. या सामन्याची नायिका ठरली नॅडीने डे क्लेर्क. फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्ही विभागांत तिने अष्टपैलू खेळ साकारत RCB च्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला.
Swadesh Ghanekar
Updated on

MI vs RCB WPL 2026 Marathi News : महिला प्रीमिअर लीग २०२६च्या पहिल्याच सामन्यात चुरस पाहायला मिळाली. मुंबई इंडियन्स व रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हे दोन माजी विजेते संघ समोरासमोर आले आणि त्यानिमित्ताने हरमनप्रीत कौर ( Harmanpreet Kaur) व स्मृती मानधना ( Smriti Mandhana) या दोन स्टार खेळाडू एकमेकींविरुद्ध उभ्या राहिल्या. पण, या दोघींनी फार काही कमाल दाखवता आली नाही. RCB ने शेवटच्या चेंडूवर विजय मिळवून गतविजेत्या MI ला धक्का दिला. या सामन्यात RCB च्या Nadine de Klerk ने अष्टपैलू कामगिरी करून सर्वांची वाहवाह मिळवली.

