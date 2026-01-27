WPL Playoff Scenario : मुंबई इंडियन्स बाद फेरीत कसा प्रवेश मिळवणार? ७ पैकी जिंकलेत ३ सामने; दिल्ली, गुजरात यांच्याकडे जास्त संधी

WPL 2026 playoff scenario Mumbai Indians women: मुंबई इंडियन्सने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सोमवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूवर १५ धावांनी विजय मिळूवन स्पर्धेतील आव्हान जीवंत ठेवले आहे. हरमनप्रीत कौरच्या संघाचा हा ७ सामन्यांतील तिसरा विजय ठरला आहे आणि ते गुणतालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. पण, दिल्ली कॅपिटल्स, गुजरात जायंट्स हे त्यांच्यापेक्षा एक सामना कमी खेळून त्यांच्या इतकेच ६ गुणांसह बाद फेरीच्या शर्यतीत आहेत. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सचा प्ले ऑफचा मार्ग गुंतागुंतीचा झाला आहे. .मुंबई इंडियन्सच्या नॅट शिव्हर ब्रंटने ५७ चेंडूंत १६ चौकार व १ षटकारासह १०० धावांची नाबाद खेळी केली. WPL मध्ये १०५९ दिवसानंतर पहिले शतक पाहायला मिळाले. यापूर्वी जॉर्जिया व्हॉलने RCB विरुद्धच २०२५ मध्ये ९९ धावांची नाबाद खेळी केली होती. पण, ब्रंटने WPL मधील पहिल्या शतकाचा मान पटकावला. या शतकापूर्वी ब्रंटने ट्वेंटी-२०त ८८८३ धावा केल्या होत्या आणि एकही शतक न झळकावता सर्वाधिक धावा करणाऱ्या महिला खेळाडूंमध्ये ती अव्वल स्थानी होती..मोहसिन नक्वींना पाकिस्तानचा पंतप्रधान कोण, हेच माहित नाही अन् चालले T20 World Cup वर बहिष्कार टाकायला! चोप्राने उडवली खिल्ली.ब्रंटच्या नाबाद १०० व हेली मॅथ्यूजच्या ५६ धावांच्या जोरावर मुंबई इंडियन्सने ४ बाद १९९ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात कर्णधार स्मृती मानधना ( ६), ग्रेस हॅरिस ( १५) या सलामीवीर अपयशी ठरल्या. रिचा घोषने ५० चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह ९० धावांची खेळी केली. पण, RCB ला ९ बाद १८४ धावाच करता आल्या. हेली मॅथ्यूजने ३, तर शबनिम इस्मैल व अमेलिया केर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.. WPL 2026 points table after RCB-MI matchहरमनप्रीत कौरचा संघ ७ सामन्यांत ३ विजय मिळवून ६ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांना पुढील लढतीत गुजरात जायंट्सचा सामना करायचा आहे आणि तो जिंकून ते ८ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात. पण, दिल्ली कॅपिटल्स व गुजरात जायंट्स हे प्रत्येकी ६ सामन्यानंतर सहा गुणांसह बाद फेरीच्या शर्यतीत आहेत. या दोन्ही संघांचे प्रत्येकी दोन सामने शिल्लक आहेत आणि ते १० गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात..नवीन ट्विस्ट! पाकिस्तानचा डाव त्यांच्यावरच उलटणार; बांगलादेश T20 World Cup मध्ये परतणार, जय शाह करेक्ट कार्यक्रम करणार.मुंबई इंडियन्सने शेवटचा सामना जिंकला तर ८ गुणांसह ते शर्यतीत राहतील. पण, त्याचवेळी त्यांना दिल्ली कॅपिटल्सच्या पराभवाची प्रार्थना करावी लागले. दिल्ली उर्वरीत सामन्यात गुजरात व यूपी वॉरियर्सचा सामना करायचा आहे. मुंबईकडून गुजरातची हार झाली, म्हणजे गुजरात दिल्लीविरुद्ध विजय मिळवण्यासाठी प्रयत्न नक्कीच करतील. अशा परिस्थितीत गुजरात व मुंबईचे प्रत्येकी ८ गुण होतील आणि नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल. दिल्लीने दोन पैकी एक सामना जिंकल्यास त्यांचेही ८ गुण होतील आणि त्यांच्यासाठीही नेट रन रेट महत्त्वाचा असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.