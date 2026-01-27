Cricket

WPL Playoff Scenario : मुंबई इंडियन्स बाद फेरीत कसा प्रवेश मिळवणार? ७ पैकी जिंकलेत ३ सामने; दिल्ली, गुजरात यांच्याकडे जास्त संधी

How can Mumbai Indians qualify for WPL 2026 playoffs? मुंबई इंडियन्स महिला संघाची बाद फेरीतील वाटचाल सध्या कठीण टप्प्यावर आली आहे. आतापर्यंत ७ सामने खेळून मुंबईने केवळ ३ विजय मिळवले असून त्यामुळे गुणतालिकेत त्यांची स्थिती दबावात आहे.
WPL 2026 playoff scenario Mumbai Indians women: मुंबई इंडियन्सने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सोमवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूवर १५ धावांनी विजय मिळूवन स्पर्धेतील आव्हान जीवंत ठेवले आहे. हरमनप्रीत कौरच्या संघाचा हा ७ सामन्यांतील तिसरा विजय ठरला आहे आणि ते गुणतालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. पण, दिल्ली कॅपिटल्स, गुजरात जायंट्स हे त्यांच्यापेक्षा एक सामना कमी खेळून त्यांच्या इतकेच ६ गुणांसह बाद फेरीच्या शर्यतीत आहेत. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सचा प्ले ऑफचा मार्ग गुंतागुंतीचा झाला आहे.

