RCB vs Mumbai Indians सलामीचा सामना! BCCI ने जाहीर केलं वेळापत्रक; जाणून घ्या कोणता संघ कोणाशी केव्हा, कुठे भिडणार

BCCI announcement on Women’s Premier League 2026 fixtures : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ च्या वेळापत्रकाची घोषणा केली आहे. ९ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान होणाऱ्या स्पर्धेचा चौथा हंगाम नवी मुंबई आणि वडोदरा येथे खेळला जाईल. या हंगामाची सुरुवात नवी मुंबईत एका ब्लॉकब्लस्टर ओपनिंगने होईल. ज्यात गतविजेता मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( RCB vs MI) भिडतील..९ ते १७ जानेवारी दरम्यान नवी मुंबई लेगमध्ये ११ सामने होणार आहेत. त्यानंतर लीग वडोदरा येथे हलवली जाईल. तिथे प्लेऑफसह उर्वरित ११ सामने होतील. गुजरात जायंट्स (GG) आणि RCB यांच्यात सामना होईल, त्यानंतर २०२५ च्या अंतिम फेरीतील संघ दिल्ली कॅपिटल्स (DC) आणि MI यांच्यात पुन्हा सामना होईल. लीग सामने १ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहतील..WPL 2026 All Team Players: दीप्ती शर्मा महागडी खेळाडू, तर मुंबई इंडियन्सनेही केरसाठी मोजले ३ कोटी; पाहा लिलावानंतरचे सर्व संघ.पॉइंट टेबलवर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या संघांचा समावेश असलेला एलिमिनेटर सामना ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. टेबल टॉप करणारा संघ थेट ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वडोदरा येथे होणाऱ्या अंतिम फेरीत प्रवेश करेल..Full WPL 2026 schedule with dates, venues ९ जानेवारी- मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, नवी मुंबई१० जानेवारी - यूपी वॉरियर्स विरुद्ध गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई१० जानेवारी- मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स, नवी मुंबई११ जानेवारी- दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई१२ जानेवारी- रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध यूपी वॉरियर्स- नवी मुंबई१३ जानेवारी - मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई१४ जानेवारी - यूपी वॉरियर्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स, नवी मुंबई१५ जानेवारी - मुंबई इंडियन्स विरुद्ध यूपी वॉरियर्स, नवी मुंबई१६ जानेवारी- रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई१७ जानेवारी - यूपी वॉरियर्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स, नवी मुंबई१७ जानेवारी - डीसी विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, नवी मुंबई१९ जानेवारी - गुजरात जायंट्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, वडोदरा.२० जानेवारी - दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स, वडोदरा२२ जानेवारी- गुजरात जायंट्स विरुद्ध यूपी वॉरियर्स, वडोदरा२४ जानेवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स, वडोदरा२६ जानेवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध मुंबई इंडियन्स, वडोदरा२७ जानेवारी - गुजरात जायंट्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स, वडोदरा२९ जानेवारी - यूपी वॉरियर्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, वडोदरा३० जानेवारी - गुजरात जायंट्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स, वडोदरा१ फेब्रुवारी - दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध यूपी वॉरियर्स, वडोदरा३ फेब्रुवारी - एलिमिनेटर, वडोदरा५ फेब्रुवारी - अंतिम, वडोदरा.WPL 2026 Auction Live: मुंबई इंडियन्सचा अजब डाव! ५.७५पैकी एकाच खेळाडूवर खर्च केले ३ कोटी; कोण आहे ती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.