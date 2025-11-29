Cricket

RCB vs Mumbai Indians सलामीचा सामना! BCCI ने जाहीर केलं वेळापत्रक; जाणून घ्या कोणता संघ कोणाशी केव्हा, कुठे भिडणार

WPL 2026 schedule with dates, venues, and match timings:महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 ची उत्सुकता अखेर शिगेला पोहोचली आहे. बीसीसीआयने अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केले असून सलामीचा सामना साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेणारा ठरणार आहे.
BCCI has officially released the WPL 2026 schedule

BCCI has officially released the WPL 2026 schedule

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

BCCI announcement on Women’s Premier League 2026 fixtures : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ च्या वेळापत्रकाची घोषणा केली आहे. ९ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान होणाऱ्या स्पर्धेचा चौथा हंगाम नवी मुंबई आणि वडोदरा येथे खेळला जाईल. या हंगामाची सुरुवात नवी मुंबईत एका ब्लॉकब्लस्टर ओपनिंगने होईल. ज्यात गतविजेता मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( RCB vs MI) भिडतील.

Loading content, please wait...
sports
Delhi Capitals
Cricket News
Mumbai Indians
Cricket News in Marathi
womens cricket
cricket news today
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore
Women's Premier League

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com