GT vs UPW WPL 2026 : पदार्पणात चमकली अनुष्का, गार्डनरसह जोडल्या १०३ धावा; यूपीची धुलाई करणारी Anushka Sharma कोण?

Gujarat Giants Women set massive target vs UP Warriorz: मध्य प्रदेशच्या २२ वर्षीय अनुष्का शर्माने ( Anushka Sharma) महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मधील तिचा पदार्पणाचा सामना गाजवला. WPL लिलावात या खेळाडूसाठी RCB नेही जोर लावला होता आणि गुजरात जायंट्सने तिच्यासाठी का मोठी रक्कम मोजली, हे आज समजले. कर्णधार अॅश गार्डनरसह तिने १०३ धावांची भागीदारी केली आणि यूपी वॉरियर्स संघाच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. या दोघांच्या फटकेबाजीच्या जोरावर GT ने २०० पार धावांचे लक्ष्य उभे केले. .मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यातला महिला प्रीमिअर लीगमधील पहिलाच सामना रोमांचक झाल्यानंतर आता उर्वरित लढतींची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अॅश गार्डनर, या नव्या कर्णधाराच्या नेतृत्वाखाली गुजरात जायंट्स संघ मैदानावर आज यूपी वॉरियर्स संघाचा सामना करायला उतरला आहे. UPW ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि बेथ मूनी व सोफी डिव्हाईन यांनी आक्रमक सुरुवात करून दिली. पाचव्या षटकात सोफी एक्लेस्टानने GT ला पहिला धक्का देताना मूनीला ( १३) बाद करून ४१ धावांची भागिदारी तोडली..Shubman Gill : शुभमन गिलचं T20 World Cup साठी भारतीय संघात स्थान न मिळण्यावर मोठं विधान; म्हणाला, निवड समितीने....२० चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकार खेचून ३८ धावा करणाऱ्या सोफीला सहाव्या षटकात शिखा पांडेने माघारी पाठवले. यूपीला सामन्यावर पकड घेतली असे वाटत होते, परंतु अनुष्का शर्मा ( Anushka Sharma) आणि कर्णधार अॅश गार्डनर यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी शतकीय भागीदारी केली. गार्डरनने अर्धशतक पूर्ण करताना कॅप्टन्सी पदार्पण गाजवले. WPL मध्ये पदार्पण करणाऱ्या अनुष्काने सर्वांना प्रभावित केले. तिने ३० चेंडूंत ७ चौकारांसह ४४ धावांची खेळी केली आणि गार्डनरसह १०३ धावांची महत्त्वपूर्ण धावा जोडल्या..गार्डनर ४१ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ६५ धावांवर त्रिफळाचीत झाली. पण, जॉर्जिया वारेहॅम व भारती फुलमलीने आक्रमक फटकेबाजी केली आणि संघासाठी WPL मधील सर्वोत्तम धावसंख्या उभारून दिली. गुजरातने ४ बाद २०७ धावा केल्या, जॉर्जियाने १० चेंडूंत २७ व फुलमलीने ७ चेंडूंत १४ धावांचे योगदान दिले..Who is Cricketer Anushka Sharma?अनुष्का शर्मा ही WPL 2026 Mega Auction मध्ये सर्वात महागडी अनकॅप्ड खेळाडू ठरली. तिला गुजरात जायंट्सने लिलावात ४५ लाखांची यशस्वी बोली लावून ताफ्यात दाखल करून घेतले. मध्य प्रदेशची ही युवा ऑलराउंडरने स्थानिक क्रिकेटमध्ये आपला दबदबा गाजवला आहे. ती ग्वालियरची आहे. WPL लिलावात १० लाख ही तिची मुळ किंमत होती आणि RCB नेही तिला आपल्या संघात घेण्यासाठी जोर लावला होता. पण, गुजरातने ४५ लाखांची बोली लावून बाजी मारली..उत्तुंग फटके मारण्याची कला अन् ऑफ स्पिन हे तिचे बलस्थान आहेत. तिने स्थानिक क्रिकेटमध्ये लिस्ट ए सामन्यांत ६३ च्या सरासरीने धावा केल्या आहेत. आज तिने WPL मध्ये पदार्पणात आपली चमक दाखवली..