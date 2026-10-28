WPL 2027 Auction : सोफी मॉलिनेक्स ठरली महागडी खेळाडू... मुंबई इंडियन्स, RCB चे तगडे संघ तयार; जाणून घ्या सर्व संघांची लिस्ट...

Mumbai Indians complete squad after WPL 2027 auction: यूपी वॉरियर्स संघाने सोफी मॉलिनेक्सला १.१ कोटी रुपयांच्या मोठ्या रकमेत करारबद्ध केले, ज्यामुळे ती २०२७ च्या महिला प्रीमियर लीग (WPL) लिलावातील सर्वात महागडी खेळाडू ठरली. बुधवारी (२८ ऑक्टोबर) कोची येथे झालेल्या ५ व्या हंगामाच्या लिलावात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला विकली गेलेली ही ऑस्ट्रेलियन कर्णधार एकमेव खेळाडू होती. लिलावात वॉरियर्स संघाने सर्वात मोठे बजेट घेऊन आठ खेळाडूंना करारबद्ध केले. .मेग लॅनिंगच्या नेतृत्वाखालील संघाने ग्रेस हॅरिस आणि स्नेह राणा यांना आपल्या संघात सामील करून घेतले. आरसीबीच्या २०२४ च्या डब्ल्यूपीएल विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी आशा शोभना देखील वॉरियर्स संघाकडून खेळणार आहे. किरण नवगिरे ही सर्वात महागडी भारतीय खेळाडू ठरली, दिल्ली कॅपिटल्सने (DC) मुंबई इंडियन्सला (MI) मागे टाकत तिला ७५ लाखांत आपल्या संघात सामील करून घेतले. गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुने (RCB) ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमधील दिग्गज जेस जोनासेन तसेच दक्षिण आफ्रिकेच्या क्लोई टायरोन यांना करारबद्ध करून आपला संघ अधिक मजबूत केला..WPL 2027 Auction: सोलापूरच्या शेतकरी कुटुंबातील 'किरण' DCच्या ताफ्यात; मुंबई इंडियन्सकडून जोरदार प्रयत्न, पण.. कोण आहे Kiran Navgire?. WPL 2027 - Full Squad Of All TeamsDelhi Capitals Women - शफाली वर्मा, अॅनाबेल सदरलँड , जेमिमा रॉड्रिग्स, मारिझान कॅप, श्री चरणी, चिनेल हेनरी, लॉरा वोल्वार्ड, किरण नवगिरे, निकी प्रसाद, मिन्नू मणी, नंदनी शर्मा, उमा काश्वी, दिया यादव, नजमा खान, लुसी हॅमिल्टन, माडीवाला ममथाय, कर्स्टी गॉर्डन Gujarat Giants Women - अॅशले गार्डनर , बेथ मूनी, सोफी डिव्हाइन, जॉर्जिया वेअरहॅम, भारती फुलमाळी, काश्वी गौतम , रेणुका सिंग, यास्तिका भाटिया, किम गार्थ, अनुष्का शर्मा, तनुजा कंवर, गुणालन कमलिनी, राजेश्वरी गायकवड, कनिका आहुजा, ओर्ला प्रेंडरगास्ट, समायरा राघव, हॅपी कुमारी, जिंतिमणी कलिता. .Mumbai Indians Women - नॅट सायव्हर-ब्रंट, मेली केर , हरमनप्रीत कौर, हेली मॅथ्यूज, अमनजोत कौर, सजीवन सजना , शबनिम इस्माईल, वैष्णवी शर्मा, निकोला केरी, संस्कृती गुप्ता, श्वेता सेहरावत, भारती रावल, अक्षिता भगत, लतिका इनामदार, सानिका चाळके, राहिला फिरदौस, दिशा कासट, तारा नॉरिस.Royal Challengers Bengaluru Women - स्मृती मानधना, रिचा घोष, एलिस पेरी, लॉरेन बेल, पूजा वस्त्राकर, अरुंधती रेड्डी, राधा यादव, नॅडीन डी क्लार्क, श्रेयंका पाटील, जॉर्जिया व्हॉल, जेस जोनासेन, सायली सातघरे, तेजल हसबनीस, क्लोई ट्रायॉन, प्रेमा रावत, दिनेश वृंदा, कुमार प्रथमोषा. .WPL 2027 Auction Live: अमरावतीची लेक, Mumbai Indians च्या ताफ्यात! फ्रँचायझीने ऑलराउंडरसाठी किती रक्कम मोजली? RCB च्या WPL विजेत्या संघाची होती सदस्य.UP Warriorz Women - दीप्ती शर्मा, शिखा पांडे, मेग लॅनिंग, फोबी लिचफिल्ड, सोफी मोलिन्यू, सोफी एक्लेस्टोन, क्रांती गौड, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, सुषमा वर्मा, स्नेह राणा, आशा शोभना, ग्रेस हॅरिस, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, सहाना पवार, कॅथरीन ब्राइस, मनाली दक्षिणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.