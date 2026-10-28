Cricket

WPL 2027 Auction : सोफी मॉलिनेक्स ठरली महागडी खेळाडू... मुंबई इंडियन्स, RCB चे तगडे संघ तयार; जाणून घ्या सर्व संघांची लिस्ट...

WPL 2027 auction full squad list of all five teams: महिला प्रीमियर लीगच्या (WPL) २०२७ हंगामासाठीचा लिलाव बुधवारी, २८ ऑक्टोबर रोजी पार पडला. या लिलावानंतर स्पर्धेतील पाचही फ्रँचायझींनी आगामी हंगामासाठी आपले संघ निश्चित केले आहेत.
WPL 2027 auction full squad list of all five teams

WPL 2027 auction full squad list of all five teams

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mumbai Indians complete squad after WPL 2027 auction: यूपी वॉरियर्स संघाने सोफी मॉलिनेक्सला १.१ कोटी रुपयांच्या मोठ्या रकमेत करारबद्ध केले, ज्यामुळे ती २०२७ च्या महिला प्रीमियर लीग (WPL) लिलावातील सर्वात महागडी खेळाडू ठरली. बुधवारी (२८ ऑक्टोबर) कोची येथे झालेल्या ५ व्या हंगामाच्या लिलावात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला विकली गेलेली ही ऑस्ट्रेलियन कर्णधार एकमेव खेळाडू होती. लिलावात वॉरियर्स संघाने सर्वात मोठे बजेट घेऊन आठ खेळाडूंना करारबद्ध केले.

Loading content, please wait...
sports
Delhi Capitals
Cricket News
Mumbai Indians
Cricket News in Marathi
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore
Women's Premier League
latest cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com