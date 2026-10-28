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WPL 2027 Auction Live: अमरावतीची लेक, Mumbai Indians च्या ताफ्यात! फ्रँचायझीने ऑलराउंडरसाठी किती रक्कम मोजली? RCB च्या WPL विजेत्या संघाची होती सदस्य

WPL 2027 Auction Marathi Cricket News: महिला प्रीमियर लीग २०२७ च्या लिलावात मुंबई इंडियन्सने विदर्भाची फलंदाज दिशा कासट हिला तिच्या मूळ किमतीत संघात घेतले. मुंबई इंडियन्ससाठी ही एक फायदेशीर निवड ठरू शकते.
WPL 2027 AUCTION

MUMBAI INDIANS SIGN DISHA KASAT FOR ₹10 LAKH

esakal

Swadesh Ghanekar
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Disha Kasat, From RCB to Mumbai Indians : महिला प्रीमियर लीग २०२७ च्या लिलावात मुंबई इंडियन्सने विदर्भाची फलंदाज दिशा कासट हिला तिच्या १० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत संघात घेतले. मुंबई इंडियन्ससाठी ही एक फायदेशीर निवड ठरू शकते. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या दिशा कासटला आता WPL मध्ये आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची आणखी एक संधी मिळणार आहे.

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