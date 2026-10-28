Disha Kasat, From RCB to Mumbai Indians : महिला प्रीमियर लीग २०२७ च्या लिलावात मुंबई इंडियन्सने विदर्भाची फलंदाज दिशा कासट हिला तिच्या १० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत संघात घेतले. मुंबई इंडियन्ससाठी ही एक फायदेशीर निवड ठरू शकते. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या दिशा कासटला आता WPL मध्ये आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची आणखी एक संधी मिळणार आहे..सोलापूरच्या किरण नवगिरेला दिल्ली कॅपिटल्सने ७५ लाखांच्या किमतीत आपल्या ताफ्यात घेतले. जी कमालिनी ४० लाखांच्या मुळ किमतीत गुजरात जायंट्सकडे गेली. ऑस्ट्रेलियाच्या सोफी मॉलिनेक्स ( Shopie Molineux ) साठी जोरदार बोली लावली गेली. २०२४ च्या RCB च्या विजयी संघातील सदस्य असलेल्या सोफीला १.१ कोटींत यूपी वॉरियर्सने आपल्या ताफ्यात घेतले. ५० लाखांची मुळ किंमत असलेल्या सोफीसाठी यूपीने पहिला पॅडल उचलला, परंतु RCB ला आपल्या खेळाडूला आपल्याकडे पुन्हा आणायचे होते आणि अवघ्या ४० सेकंदात तिच्यावरील बोली ९५ लाखांपर्यंत गेली. पण, यूपीने १ कोटीचा पॅडल ऊचला आणि १.०५ कोटीनंतर RCB ने माघार घेतली. यूपीने १.१ कोटींत सोफीला आपल्या ताफ्यात घेतले..IND W vs ZIM W: भारतीय महिला संघाची विजयी हॅटट्रिक! ५ विकेट्स घेऊन झिम्बाब्वेचे कंबरडे मोडणारी Vaishnavi Sharma कोण?.श्रीलंकेची कर्णधार चमारी अट्टापट्टू अनसोल्ड राहिली. तानिया भाटियासाठीही कोणीच बोली लावली नाही, तर भारताची स्टार स्नेह राणा हिला ३० लाखांच्या मुळ किमतीत यूपी वॉरियर्सने आपल्या संघात दाखल करून घेतले. मुंबई इंडियन्सने दिशा कासटला १० लाखांच्या मूळ किमतीत संघात घेऊन एक उत्तम सौदा केला आहे. WPL २०२३ मध्ये दिसलेल्या खेळाडूच्या तुलनेत ती आता खूप सुधारलेली खेळाडू आहे. RCB मध्ये तिला संधी कमी मिळाल्या, पण या दरम्यान तिने भारती फुलमालीसोबत विदर्भासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली. कासट एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकसुद्धा आहे आणि तिच्यामुळे संघाच्या उपयुक्ततेत मोठी भर पडेल..अमरावती जवळील सातेगावमधून तिने आपल्या प्रवासाची सुरुवात केली. सुरुवातीला तिला व्हॉलीबॉलमध्ये रस होता, मात्र नंतर तिने क्रिकेटकडे आपला मोर्चा वळवला आणि गल्ली क्रिकेट खेळता खेळता व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये आपली ओळख निर्माण केली. ट्वेंटी-२० सामन्यात शतक (अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध नाबाद ११३ धावा, २०१८-१९) झळकावणारी ती विदर्भाची पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे. महिला प्रीमियर लीगमध्ये स्थान मिळवणारी ती अमरावतीची पहिली महिला क्रिकेटपटू आहे. २०२४ च्या WPL हंगामात विजेतेपद मिळवणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) संघाची ती सदस्य होती.गल्ली क्रिकेट ते चॅलेंजर ट्रॉफी ; दिशा कासटचा प्रेरणादायी प्रवास .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.