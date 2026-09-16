BCCI ची मोठी घोषणा! WPL 2027 च्या तारखा जाहीर; २८ ऑक्टोबरला ऑक्शन, फ्रँचायझीला या महिन्याची दिलीय डेडलाईन, नेमकं काय?

Women’s Premier League 2027 full schedule and auction date: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) महिला प्रीमिअर लीग २०२७ संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. महिला क्रिकेटमधील लोकप्रिय T20 लीगच्या पाचव्या हंगामाच्या महत्त्वाच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्याआधी २८ ऑक्टोबरला कोची येथे लिलाव होणार आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू तिसऱ्यांदा WPL ट्रॉफी उचलण्यासाठी सज्ज झाली आहे..या स्पर्धेची पाचवी आवृत्ती १४ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान खेळवली जाणार आहे. पण, नवीन हंगामापूर्वी सर्व फ्रँचायझींना आपापल्या संघातील कायम राखलेल्या खेळाडूंची यादी २८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत बीसीसीआयकडे सोपवायची आहे. त्यानंतर २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी खेळाडूंचा लिलाव पार पडेल. हा लिलाव कोची येथे आयोजित केला जाईल, जिथे पाचही फ्रँचायझी आगामी हंगामासाठी आपले संघ पूर्ण करून अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतील..वाराणसीच्या नव्या क्रिकेट स्टेडियममध्ये WPLचे सामने खेळवण्याची तयारी आहे. पुढच्या WPL हंगामासाठी मुंबई आणि वडोदऱ्यासोबत वाराणसीचाही विचार केला जात असल्याची माहिती आहे. मुंबई आणि वडोदरा येथील मैदानांवर २०२७ची महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी होणार आहे. त्यामुळे WPLचे काही सामने वाराणसीला मिळण्याची शक्यता आहे..WPL च्या आतापर्यंत झालेल्या चार पर्वात मुंबई इंडियन्स व रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघांनी प्रत्येकी दोन जेतेपदं पटकावली आहेत. या चारही हंगामात दिलील कॅपिटल्सला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.