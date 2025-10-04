WTC 2025-27 Points Table: भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध विजय मिळवला, पण तरी पहिल्या दोनमध्ये स्थान नाही; जाणून घ्या कोण आहे अव्वल

भारतीय क्रिकेट संघाने वेस्ट इंडिजला पहिल्या कसोटी सामन्यात एक डाव आणि १४० धावांनी पराभूत केले. भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. पण असे असले तरी अद्याप भारतीय संघ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेच्या गुणतालिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. .भारतीय क्रिकेट संघाने वेस्ट इंडिजला कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात एक डाव आणि १४० धावांनी पराभूत केले. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना झाला. या सामन्यातील विजयामुळे भारताने दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचा (WTC 2025-27) भाग असल्याने गुणतालिकेवरही त्याचा परिणाम झाला आहे..WTC Final पुढील सहा वर्षात तरी भारतात होणार नाहीच! ICC ने तीन फायनलसाठी जाहीर केले ठिकाण.भारताची ही WTC 2025-27 स्पर्धेतील ही एकूण दुसरीच, तर मायदेशातील पहिली मालिका आहे. भारताने यापूर्वी इंग्लंड दौऱ्यात ५ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली आहे, ज्यात २-२ अशी बरोबरी झाली होती. आता वेस्ट इंडिजविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर भारताला १२ गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे आता भारताचे ६ सामन्यांतील ३ विजय, २ पराभव आणि १ अनिर्णित सामन्यात मिळून ४० गुण झाले आहेत. तसेच भारताची विजयाची टक्केवारी ५५.५६ आहे. पण असे असले तरी अद्याप भारतीय संघ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. कारण भारताची टक्केवारी सध्या ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका या संघांपेक्षा कमी आहे..WTC मध्ये गुणतालिकेत अव्वल दोन संघ अंतिम सामना खेळतात, त्यामुळे प्रत्येक संघ पहिल्या दोन जागांमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. त्यामुळे भारताचाही हा वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीदरम्यान प्रयत्न असेल. सध्या अव्वल क्रमांकावर ऑस्ट्रेलिया आहे. त्यांनी आत्तापर्यंत ३ सामन्यांतील ३ विजय मिळवले आहेत. त्यामुळे त्यांचे १०० टक्के झाले आहेत. श्रीलंकेने २ सामन्यांतील १ विजय मिळवला आहे आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे त्यांचे ६६.६७ टक्के असून ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत..IND vs WI, 1st Test: टीम इंडियाकडून अडीच दिवसात वेस्ट इंडिजचा करेक्ट कार्यक्रम! मायदेशात विजयपथावर परतला आपला संघ.याशिवाय वेस्ट इंडिज मात्र ४ सामन्यांतील ४ पराभवांसह शून्य गुण आणि शून्य टक्केवारीसह ६ व्या क्रमांकावर आहे. चौथ्या क्रमांकावर इंग्लंड आहे, तर पाचव्या क्रमांकावर बांगलादेश आहे. इंग्लंडचे ४३.३३ टक्केवारी आहे, तर बांगलादेशची १६.६७ टक्केवारी आहे. न्यूझीलंड, पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या सामन्यांना अद्याप सुरुवात झालेली नाही..भारताचा वेस्ट इंडिजविरुद्ध विजयभारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात मोठा विजय मिळवला. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने ४४.१ षटकात सर्वबाद १६२ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर भारताने केएल राहुल (१००), ध्रुव जुरेल (१२५), रवींद्र जडेजा (१०४*) यांच्या शतकांच्या जोरावर पहिला डाव १२८ षटकात ५ बाद ४४८ धावांवर घोषित केला. यासह २८६ धावांची आघाडी घेतली होती. त्यानंतर वेस्ट इंडिजचा दुसरा डाव ४५.५ षटकात १४६ धावांवर संपला.या सामन्यात गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली. कुलदीप यादवने दोन्ही डावात मिळून ७ विकेट्स घेतल्या. रवींद्र जडेजाने दुसऱ्या डावात ४ विकेट्स घेतल्या, तर कुलदीप यादवनेही दोन्ही डावात मिळून ४ विकेट्स घेतल्या. वॉशिंग्टन सुंदरने दोन्ही डावात २ विकेट्स घेतल्या. तसेच बुमराहने पहिल्या डावात ३ विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.