WTC 2025-27 Points Table: भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध विजय मिळवला, पण तरी पहिल्या दोनमध्ये स्थान नाही; जाणून घ्या कोण आहे अव्वल

WTC 2025-27 Update after India vs West Indies 1st Test: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताने एक डाव आणि १४० धावांनी विजय मिळवला. या विजयानंतर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या गुणतालिकेत काय बदल झाले जाणून घ्या.
  • भारतीय क्रिकेट संघाने वेस्ट इंडिजला पहिल्या कसोटी सामन्यात एक डाव आणि १४० धावांनी पराभूत केले.

  • भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

  • पण असे असले तरी अद्याप भारतीय संघ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेच्या गुणतालिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

