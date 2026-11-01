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WTC Final 2027: भारतीय संघ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये पोहोचणार का? बांगलादेशच्या पराभवाचा टीम इंडियाला काय फायदा

WTC FINAL 2027 INDIA QUALIFICATION SCENARIO: मध्ये भारतीय संघाला फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी किती सामने जिंकावे लागणार? बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पराभवामुळे टीम इंडियाला गुणतालिकेत फायदा झाला आहे. जाणून घ्या भारताचं समीकरण आणि फायनलमध्ये पोहोचण्याची शक्यता.
WTC FINAL 2027 INDIA QUALIFICATION SCENARIO

WTC FINAL 2027 INDIA QUALIFICATION SCENARIO

esakal

Varsha Balhe
Updated on

WTC FINAL 2027 INDIA QUALIFICATION SCENARIO: वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप २०२७ च्या फायनलमध्ये भारतीय संघ पोहोचणार का, असा प्रश्न सध्या क्रिकेट चाहत्यांना पडला आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाला फायनलमध्ये स्थान मिळवायचं असेल, तर उर्वरित सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे.

दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेकडून ऑस्ट्रेलियाचा आणि वेस्ट इंडिजकडून बांगलादेशचा पराभव झाल्यामुळे भारतीय संघाला गुणतालिकेत फायदा झाला आहे. त्यामुळे भारताची पाचव्या स्थानावरून चौथ्या स्थानावर घसरण न होता चौथ्या स्थानावर प्रगती झाली आहे.

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