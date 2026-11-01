WTC Final 2027: भारतीय संघ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये पोहोचणार का? बांगलादेशच्या पराभवाचा टीम इंडियाला काय फायदा

WTC FINAL 2027 INDIA QUALIFICATION SCENARIO: वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप २०२७ च्या फायनलमध्ये भारतीय संघ पोहोचणार का, असा प्रश्न सध्या क्रिकेट चाहत्यांना पडला आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाला फायनलमध्ये स्थान मिळवायचं असेल, तर उर्वरित सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेकडून ऑस्ट्रेलियाचा आणि वेस्ट इंडिजकडून बांगलादेशचा पराभव झाल्यामुळे भारतीय संघाला गुणतालिकेत फायदा झाला आहे. त्यामुळे भारताची पाचव्या स्थानावरून चौथ्या स्थानावर घसरण न होता चौथ्या स्थानावर प्रगती झाली आहे..शनिवार, ३१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या सामन्यांच्या निकालानंतर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत बदल झाले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाला तिसऱ्या कसोटीत हरवलं. तर वेस्ट इंडिजने बांगलादेशला त्यांच्याच मैदानावर पराभूत केलं. या दोन्ही निकालांचा फायदा भारतीय संघाला झाला आहे. सध्या दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे संघ भारताच्या पुढे आहेत..IND vs NZ, 5th T20I: ईशान किशन-श्रेयस अय्यरच्या आक्रमक अर्धशतकांनी सावरला भारताचा डाव; विजयासाठी न्यूझीलंडला किती धावांचं लक्ष्य?.माहितीनुसार, वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाची शक्यता ९१ टक्के आहे. तर ऑस्ट्रेलियाची शक्यता ६६ टक्के आणि न्यूझीलंडची ३९ टक्के आहे. दुसरीकडे भारतीय संघाची फायनलमध्ये पोहोचण्याची शक्यता केवळ ३ टक्के असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे भारतासाठी पुढचे सामने महत्त्वाचे असणार आहेत..श्रीलंकेविरुद्ध कोलंबो येथे झालेला कसोटी सामना अनिर्णित राहिल्यानंतर भारतीय संघाची गुणांची टक्केवारी (PCT) ५१.५२ इतकी आहे. भारताला अजून सात कसोटी सामने खेळायचे आहेत. या सातही सामन्यांमध्ये विजय मिळवला, तर भारताची गुणांची टक्केवारी ७०.३७ पर्यंत पोहोचू शकते. तर सहा सामने जिंकले तरी भारताची गुणांची टक्केवारी ६५ टक्के होईल.मात्र, भारताने पाच सामने जिंकले आणि एक सामना अनिर्णित ठेवला, तर फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी इतर संघांच्या निकालांवरही अवलंबून राहावं लागेल. त्यामुळे भारतीय संघाला उर्वरित सामन्यांमध्ये जास्तीत जास्त विजय मिळवणं गरजेचं आहे..VIRAT KOHLI: विराट कोहलीचा सराव सुरू, न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेचा थरार कधी रंगणार? जाणून घ्या ५ सामन्यांचं संपूर्ण वेळापत्रक.दक्षिण आफ्रिकेला फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी उर्वरित सात सामन्यांपैकी चार सामने जिंकावे लागणार आहेत. तर न्यूझीलंडला उर्वरित दहा सामन्यांपैकी सात सामने जिंकावे लागतील. ऑस्ट्रेलियाला नऊ सामन्यांपैकी सहा सामने जिंकण्याची गरज आहे.दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियाला भारत दौऱ्यावर यश मिळालं नाही, तर त्यांच्या फायनलमध्ये पोहोचण्याच्या अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे सध्या गुणतालिकेत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतीय संघाला फायनल गाठण्यासाठी उर्वरित सात सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.