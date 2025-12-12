Cricket

WTC27 Point Table: भारताला मोठा धक्का! फायनलचा मार्ग अवघड, न्यूझीलंडने विंडीजला नमवून चक्र फिरवले; पाकिस्तानी गरगरले...

India’s qualification chances for WTC27 final: न्यूझीलंडने वेस्ट इंडिजचा ९ विकेट्सनी केला पराभव आणि त्यामुळे WTC 27 या पॉइंट टेबलमध्ये मोठे उलटफेर झाले आहेत. या विजयामुळे न्यूझीलंडने पाकिस्तान आणि भारत दोघांनाही मागे टाकत अव्वल स्थानांकडे वाटचाल केली आहे.
Updated WTC27 points table after NZ vs WI Test

Swadesh Ghanekar
Updated on

Updated WTC27 points table after NZ vs WI Test: भारतीय संघाचे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पोहोचण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाल्यात जमा झाले आहेत. न्यूझीलंडने शुक्रवारी वेस्ट इंडिजवर दुसऱ्या कसोटीत ९ विकेट्स राखून विजय मिळवला. न्यूझीलंडच्या या विजयामुळे भारतासह पाकिस्तानलाही मोठा धक्का बसला आहे. किवींनी ५७ धावांचे लक्ष्य १ विकेट्सच्या मोबदल्यात सहज पार केले. या विजयासह न्यूझीलंडने चौथ्या स्थानावर झेप घेतली आहे आणि पाकिस्तान व भारत यांची घसरण झाली आहे.

