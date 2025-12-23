Cricket

W,W,W,1,W,W ! वर्ल्ड रेकॉर्ड; T20I मध्ये एकाच षटकात घेतल्या पाच विकेट्स; भारतीय गोलंदाजाने SMAT मध्ये केला होता असा पराक्रम

Five wickets in one over T20I record : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात मंगळवारी इंडोनेशियात एक अभूतपूर्व क्षण पाहायला मिळाला. इंडोनेशियाचा २८ वर्षीय वेगवान गोलंदाज गेडे प्रियंदाना याने T20I क्रिकेटमध्ये एकाच षटकात पाच विकेट्स घेण्याचा जागतिक विक्रम केला.
Indonesia’s Gede Priandana Creates History with 5-Wicket Over vs Cambodia

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Indonesia vs Cambodia T20I historic moment: २८ वर्षीय गेडे प्रियंदाना याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. इंडोनेशियाचे प्रतिनिधित्व करताना कम्बोडियाविरुद्धच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यात प्रियंदानाने एका षटकात पाच विकेट्स घेतल्या. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त असा पराक्रम करणारा तो पुरुष व महिला क्रिकेटपटूंमधील पहिलाच खेळाडू ठरला.

Indonesia
Syed Mushtaq Ali Trophy
