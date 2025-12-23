W,W,W,1,W,W ! वर्ल्ड रेकॉर्ड; T20I मध्ये एकाच षटकात घेतल्या पाच विकेट्स; भारतीय गोलंदाजाने SMAT मध्ये केला होता असा पराक्रम

Indonesia vs Cambodia T20I historic moment: २८ वर्षीय गेडे प्रियंदाना याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. इंडोनेशियाचे प्रतिनिधित्व करताना कम्बोडियाविरुद्धच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यात प्रियंदानाने एका षटकात पाच विकेट्स घेतल्या. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त असा पराक्रम करणारा तो पुरुष व महिला क्रिकेटपटूंमधील पहिलाच खेळाडू ठरला..इंडोनेशियाच्या १६८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना १५ व्या षटकापर्यंत कम्बोडियाने ५ बाद १०६ धावा केल्या होत्या आणि त्यांना जिंकण्याची आशा होती. पण, प्रियंदनाकडे १६ व्या षटकात चेंडू सोपवला गेला आणि त्याने त्याच्या पहिल्याच षटकात शाह अब्रार हुसैन, नरमलजित सिंग व चांथोयून राथानाक यांना बाद करून हॅटट्रिक घेतली. त्यानंतर एक धाव दिल्यानंतर सलग दोन चेंडूंवर मोंगदारा सोक व पेल व्हेनाक यांची विकेट घेऊन कम्बोडियाचा डाव १०७ धावांवर गुंडाळला..तुमची जागा आमच्या पायाजवळ! Vaibhav Suryavanshi च्या कृतीने पाकड्यांचा जळफळाट; मोहसिन नक्वी, सर्फराज अहमदची रडारड, ICC कडे तक्रार.प्रियंदनाने ११ चेंडूंत ६ धावा केल्या. इंडोनेशियाने धर्मा केसुमाने ६८ चेंडूंत ८ चौकार व ६ षटकारांसह ११० धावांची नाबाद खेळी केली..पुरुषांच्या ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम यापूर्वी दोनवेळा झालेला आहे. अल आमीन होसैन याने २०१३-१४ मध्ये Victory Day T20 Cup स्पर्धेत UCB-BCB XI संघाकडून खेळताना Abahani Limited विरुद्ध एका षटकात पाच विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर २०१९-२० मध्ये कर्नाटकच्या अभिमन्य मिथूनने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत हरियानाविरुद्ध एका षटकात पाच बळी टिपले..विराट कोहली, रोहित शर्मा Vijay Hazare Trophy त खेळून किती रुपये कमावणार? दोघांना इथेही लॉटरीच....पण, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एका षटकात निम्मा संघ माघारी पाठवणारा प्रियंदना हा पहिलाच खेळाडू ठरला. यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त एका षटकात ४ विकेट्स घेण्याचा पराक्रम १४ वेळा घडला होता. २०१९च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये लसिथ मलिंगाने न्यूझीलंडविरुद्ध सलग चार चेंडूंत चार विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.