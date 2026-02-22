SL vs ENG, T20 WC: W,W,W,W,W ! श्रीलंकेचा निम्मा संघ ३४ धावांत तंबूत; इंग्लंडच्या पार्टटाईम फिरकीपटू विल जॅक्सने वाढवली डोकेदुखी

T20 WC Super 8s Sri Lanka 34 for 5 collapse against England : गोलंदाजांच्या दमदार कामगिरीनंतर श्रीलंका सुपर ८ चा सामना सहज जिंकतील असे वाटले होते. पथूम निसंका चांगल्या फॉर्मात होता, परंतु इंग्लंडने अनपेक्षित डाव टाकला. इंग्लंडने पार्ट टाईम फिरकीपटू विल जॅक्सच्या ( Will Jacks) हाती चेंडू सोपवला अन् पठ्ठ्याने ३ विकेट्स घेत, यजमानांचे कंबरडे मोडले. त्यात जोफ्रा आर्चरने भन्नाट मारा करून दोन बळी टिपले आणि श्रीलंकेचा निम्मा संघ ५.५ षटकांत ३४ धावांत तंबूत पाठवला. .दुनिथ वेल्लालागे आणि मथीश थीक्षणा यांच्या शिस्तबद्ध माऱ्याने इंग्लंडला ९ बाद १४६ धावांपर्यंत रोखले. फिल सॉल्टने ४० चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ६२ धावांची खेळी केली. वेल्लालागेने ४ षटकांत २६ धावा देताना ३ विकेट्स घेतल्या. थीक्षणा ( २-२१) व दिलशान मधुशंका ( २-२५) यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. विल जॅक्सने १४ चेंडूंत २१ धावांचे योगदान दिले. सॉल्ट सोडल्यास इंग्लंडची आघाडीची फळी आज पूर्णपणे अपयशी ठरली..SL vs ENG, T20 WC : फिरकीसमोर इंग्लंडची गिरकी! श्रीलंकेची सुपर ८च्या पहिल्याच सामन्यात जबदरस्त कामगिरी .श्रीलंकेलाह साजेशी सुरूवात करता आली नाही. जोफ्रा आर्चरच्या चेंडूवर फ्लिप फटका मारण्यात पथूम निसंका ( ९ ) बाऊंड्रीवर झेलबाद झाला त्यानंतर विल जॅक्सने कमाल केली आणि त्याने चौथ्या षटकात सलग दोन धक्के दिले. कुसल मेंडिस ( ४) व पवन रत्नायके ( ०) हे बाद झाल्याने श्रीलंकेची अवस्था ३ बाद २० अशी झाली. जॅक्स हॅटट्रिकवर होता आणि दुनिथ वेल्लालागेने ती होऊ दिली नाही..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये आतापर्यंत ९ गोलंदाजांना हॅटट्रिक घेता आली आहे. पॅट कमिन्सने २०२४ च्या वर्ल्ड कपमध्ये दोन हॅटट्रिक घेतल्या होत्या.कँडीच्या याच मैदानावर इंग्लंडने १२८ धावांचा ( वि. श्रीलंका) यशस्वी बचाव केला होता आणि आजही त्याच कामगिरीच्या पुनरावृत्तीची अपेक्षा चाहत्यांना होती. तेच चित्र दिसले. पाचव्या षटकात जोफ्राच्या गोलंदाजीवर कमिल मिशाराचा ( ६) तिसऱ्या स्लीपमध्ये ओव्हरटनच्या हाती झेल दिला. जॅक्सला सलग दोन चौकार मारल्यानंतर वेल्लालागेचा आत्मविश्वास भलताच उंचावला. . त्याने पाचवा चेंडू मिड ऑफच्या डोक्यावरून भिरकावण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हॅरी ब्रूकच्या हातून तो ( १०) झेलबाद झाला. श्रीलंकेचा निम्मा संघ ३४ धावांत तंबूत परतला. कर्णधार दासून शनाका व कमिंडू मेंडिस यांच्यावर आता सर्व भीस्त आहे. हे वृत्त लिहिले तेव्हा श्रीलंकेने ८.४ षटकांत ५२ धावांवर ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. मेंडिस १३ धावांवर लिएम डॉसनच्या गोलंदाजीवर कॉट अँड बोल्ड झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.