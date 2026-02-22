Cricket

SL vs ENG, T20 WC: W,W,W,W,W ! श्रीलंकेचा निम्मा संघ ३४ धावांत तंबूत; इंग्लंडच्या पार्टटाईम फिरकीपटू विल जॅक्सने वाढवली डोकेदुखी

Will Jacks 3 wickets vs Sri Lanka T20 World Cup: श्रीलंका विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील सुपर ८ सामन्यात नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. इंग्लंडने १४६ धावांपर्यंत मजल मारल्यानंतर श्रीलंकेचा डाव अक्षरशः कोसळला.
Sri Lanka 34 for 5 collapse against England

Swadesh Ghanekar
Updated on

T20 WC Super 8s Sri Lanka 34 for 5 collapse against England : गोलंदाजांच्या दमदार कामगिरीनंतर श्रीलंका सुपर ८ चा सामना सहज जिंकतील असे वाटले होते. पथूम निसंका चांगल्या फॉर्मात होता, परंतु इंग्लंडने अनपेक्षित डाव टाकला. इंग्लंडने पार्ट टाईम फिरकीपटू विल जॅक्सच्या ( Will Jacks) हाती चेंडू सोपवला अन् पठ्ठ्याने ३ विकेट्स घेत, यजमानांचे कंबरडे मोडले. त्यात जोफ्रा आर्चरने भन्नाट मारा करून दोन बळी टिपले आणि श्रीलंकेचा निम्मा संघ ५.५ षटकांत ३४ धावांत तंबूत पाठवला.

