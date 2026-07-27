Xavier Doherty: World Cup जिंकला, पण आज करतो सुतारकाम! ऑस्ट्रेलियाच्या माजी क्रिकेटपटूची थक्क करणारी कहाणी

Why Xavier Doherty became a carpenter after retirement: क्रिकेट खेळताना लाखो चाहत्यांचं प्रेम मिळतं, नाव होतं, पैसा मिळतो. पण करिअर संपल्यानंतर अनेक खेळाडूंना नव्याने आयुष्य सुरू करावं लागतं. काही जण समालोचन करतात, काही प्रशिक्षक बनतात, तर काही जण क्रिकेटशी संबंधित काम करत राहतात.परंतु ऑस्ट्रेलियाचा माजी फिरकीपटू झेवियर डोहर्टी याने सगळ्यांपेक्षा वेगळी वाट निवडली.2015 मध्ये मायकेल क्लार्कच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाने विश्वचषक जिंकला, त्या संघात डोहर्टीचाही समावेश होता. पण क्रिकेटला रामराम ठोकल्यानंतर त्याने कोणतंही ग्लॅमरस काम निवडलं नाही. आज तो सुतारकाम करून आपलं आयुष्य जगत आहे..क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर सुरुवातीला त्यालाही पुढे काय करायचं, हा मोठा प्रश्न पडला होता. या खेळाडूने अनेक प्रकारची कामं करून पाहिली. कधी ऑफिसमध्ये काम केलं, कधी लँडस्केपिंगमध्ये हात आजमावला, तर काही काळ क्रिकेटशी संबंधित कामही केलं. पण त्यात त्याचं मन रमलं नाही. शेवटी त्याने कारपेंट्री शिकण्याचा निर्णय घेतला..VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीबाबत दिलीप वेंगसरकर यांचा मोठा सल्ला; 'सचिनचे हे गुण आत्मसात केले तरच बनेल महान क्रिकेटपटू'.एका मुलाखतीत तो म्हणाला, "आता मी बांधकामाच्या ठिकाणी काम करतो. रोज काहीतरी नवीन शिकायला मिळतं. दिवसभर स्वतःच्या हाताने काम करण्याचा वेगळाच आनंद आहे अस तो म्हणाला. क्रिकेटपेक्षा हे आयुष्य पूर्णपणे वेगळं असलं तरी मला ते आवडतं अस मत या वर्ल्ड कप विजेता खेळाडूच मत आहे..डोहर्टीने असंही सांगितलं की, क्रिकेट संपल्यानंतर सुरुवातीचे काही महिने खूप कठीण गेले. पुढे काय करायचं हेच समजत नव्हतं. अशावेळी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स असोसिएशनने त्याला मोठी मदत केली. त्यांनी योग्य मार्गदर्शन केलं आणि कारपेंट्रीचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक मदतही केली. "क्रिकेट संपलं की सर्वात मोठी चिंता पैशांची आणि भविष्यात काय करायचं याची असते. ACA ने मला योग्य दिशा दिली. त्यामुळे मी नव्याने करिअर सुरू करू शकलो," असंही तो म्हणाला..झेवियर डोहर्टीने २०१० मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध वनडेमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्याच वर्षी त्याने इंग्लंडविरुद्ध अॅशेस मालिकेत कसोटी क्रिकेट खेळलं. २०१२ मध्ये भारताविरुद्ध त्याने टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही पदार्पण केलं..IPL 2026: 'बाबा, हे तुमच्यासाठी' म्हणत ऐतिहासिक अर्धशतक करणारा कोण आहे CSK चा उर्विल पटेल? २८ चेंडूत शतकंही केलंय.ऑस्ट्रेलियासाठी त्याने ४ कसोटी सामन्यांत ७ विकेट, ६० वनडेमध्ये ५५ विकेट आणि ११ टी-20 सामन्यांत ६ विकेट घेतल्या. २०१५ च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा तो सदस्य होता. २०१७ मध्ये त्याने क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली.आज विश्वचषक जिंकलेला हा क्रिकेटपटू कोणत्याही क्रिकेट स्टुडिओत किंवा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये दिसत नाही. त्याऐवजी तो सुतारकाम करत साधं आयुष्य जगत आहे. क्रिकेटनंतरही मेहनतीच्या जोरावर नवीन आयुष्य उभं करता येतं, याचं तो एक उत्तम उदाहरण ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.