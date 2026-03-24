IPL 2026 Marathi News: लैंगिक अत्याचाराचे आरोप असलेला 'तो' यंदा RCB चा भाग नाही; फ्रँचायझी म्हणते, त्याच्यासोबतचा करार...

RCB On Yash Dayal Absence From IPL 2026 : गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ सुरू होण्यापूर्वीच मोठा धक्का बसला. संघातील मॅच विनर गोलंदाज यश दयाल यंदाच्या पर्वात RCB चा भाग नसेल, अशी घोषणा फ्रँचायझीचे संचालक मो बोबट यांनी केली. यश दयालच्या न खेळण्याच्या तपशिलात जाणे बोबाट यांनी टाळले, परंतु त्यांनी या परिस्थितीला "वैयक्तिक बाब" म्हटले. यंदाच्या पर्वात यश दयालच्या माघारीचे वृत्त सांगताना बोबाट यांनी पुनरुच्चार केला की, या डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजाचा फ्रँचायझीसोबतचा करार कायम आहे.."तो एका वैयक्तिक अडचणीतून जात आहे. पण, RCB सोबत त्याचा करार अजूनही कायम आहे," असे बोबाट म्हणाले. जेतेपद कायम राखण्याच्या तयारीत असलेल्या RCB च्या टीम बसच्या पोस्टवरून दयाल याची अनुपस्थिती दिसली आणि अनेक तर्क लावले गेले. फ्रँचायझीने सावध भूमिका घेतली असली तरी, या परिस्थितीचा संबंध क्रिकेटपटूशी संबंधित सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रकरणांशी जोडला जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गाझियाबादमध्ये दाखल झालेल्या एका प्रकरणात दयालवर लग्नाच्या बहाण्याने लैंगिक शोषणाचे आरोप आहेत. त्या प्रकरणात त्याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून अटकेपासून संरक्षण मिळाले आहे. मात्र, जयपूरमध्ये नोंदवलेल्या एका वेगळ्या प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयाने लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत आरोपांचे गांभीर्य आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन त्याला अटकेतून दिलासा देण्यास नकार दिला आहे..सांगानेर सदर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, अल्पवयीन मुलीने आरोप केला आहे की, जयपूरमधील एका आयपीएल सामन्यादरम्यान ती त्या क्रिकेटपटूच्या संपर्कात आली आणि त्यानंतर दोन वर्षांच्या कालावधीत तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार झाले. दुसरे प्रकरण समोर आल्यानंतर, गेल्या वर्षी यूपी ट्वेंटी-२० लीगमध्ये सहभागी होण्यावरही दयालवर बंदी घालण्यात आली होती..२७ वर्षीय खेळाडू आयपीएल २०२४ हंगामापूर्वी ५ कोटी रुपयांना आरसीबीमध्ये सामील झाला होता आणि गेल्या वर्षी १३ बळी घेत त्याने संघाच्या जेतेपदात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.