IPL 2026 Marathi News: लैंगिक अत्याचाराचे आरोप असलेला 'तो' यंदा RCB चा भाग नाही; फ्रँचायझी म्हणते, त्याच्यासोबतचा करार...

RCB statement on Yash Dayal absence: आयपीएल २०२६ हंगाम सुरू होण्यापूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. यश दयाल यंदाच्या हंगामात संघासोबत सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. फ्रँचायझीचे क्रिकेट संचालक मो बॉबट यांनी सांगितले की, दयाल सध्या वैयक्तिक परिस्थितीतून जात आहे आणि त्याच्या हितासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
RCB confirm Yash Dayal will miss IPL 2026 but remains contracted with the franchise

RCB On Yash Dayal Absence From IPL 2026 : गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ सुरू होण्यापूर्वीच मोठा धक्का बसला. संघातील मॅच विनर गोलंदाज यश दयाल यंदाच्या पर्वात RCB चा भाग नसेल, अशी घोषणा फ्रँचायझीचे संचालक मो बोबट यांनी केली. यश दयालच्या न खेळण्याच्या तपशिलात जाणे बोबाट यांनी टाळले, परंतु त्यांनी या परिस्थितीला “वैयक्तिक बाब” म्हटले. यंदाच्या पर्वात यश दयालच्या माघारीचे वृत्त सांगताना बोबाट यांनी पुनरुच्चार केला की, या डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजाचा फ्रँचायझीसोबतचा करार कायम आहे.

