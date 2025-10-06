Cricket

Irani Cup सामन्यात फुल राडा! विदर्भाचा गोलंदाज अन् दिल्लीकर फलंदाज एकमेकांच्या अंगावर गेले धावून, पाहा Viral Video

Yash Dhull and Yash Thakur Heated Exchange: इराणी कप २०२५ मध्ये विदर्भाने शेष भारत संघाला पराभूत करत तिसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवले. मात्र या सामन्यात यश धुल आणि यश ठाकूर यांच्यातील वादामुळे वातावरण तापले होते.
Yash Thakur - Yash Dhull Argument

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • विदर्भाने इराणी कप २०२५ जिंकला, शेष भारत संघाला ९३ धावांनी पराभूत केले.

  • या सामन्यात शेवटच्या दिवशी यश धुल आणि यश ठाकूर यांच्यात वाद रंगला.

  • धुलला ९२ धावांवर ठाकूरने बाद केल्यानंतर त्यांच्यात भांडण झाले होते.

