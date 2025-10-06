Irani Cup सामन्यात फुल राडा! विदर्भाचा गोलंदाज अन् दिल्लीकर फलंदाज एकमेकांच्या अंगावर गेले धावून, पाहा Viral Video

विदर्भाने इराणी कप २०२५ जिंकला, शेष भारत संघाला ९३ धावांनी पराभूत केले. या सामन्यात शेवटच्या दिवशी यश धुल आणि यश ठाकूर यांच्यात वाद रंगला. धुलला ९२ धावांवर ठाकूरने बाद केल्यानंतर त्यांच्यात भांडण झाले होते..रविवारी (५ ऑक्टोबर) विदर्भाने इराणी कप २०२५ स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले. नागपूरला झालेल्या सामन्यात विदर्भाने शेष भारत (Rest of India) संघाला ९३ धावांनी पराभूत करत तिसऱ्यांदा इराणी कप जिंकला. हा सामना शेवटच्या दिवसापर्यंत रंगला होता. मात्र या सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी मोठा वाद झाला. यश धुल आणि यश ठाकूर एकमेकांना भिडले होते. त्यामुळे काही क्षण मैदानातील वातावरणही बरेच तापले..Irani Cup 2025: विदर्भ तिसऱ्यांदा इराणी करंडक विजेता; शेष भारत संघाला ९३ धावांनी नमवले, धुलची एकाकी झुंज, अथर्व सामनावीर.झाले असे की विदर्भाने ३६१ धावांचे लक्ष्य दुसऱ्या डावात शेष भारत संघासमोर ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना शेष भारताने १३३ धावांवरच ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण त्यानंतर यश धुल आणि मानव सुतार यांनी संघाचा डाव सावरताना शतकी भागीदारी केली होती. त्यामुळे विदर्भाच्या संघावरील दबाव वाढला होता. दिल्लीचा असलेला धुल त्याच्या शतकाच्या जवळ होता, त्यामुळे तो शतक करेल असं चित्र होतं. .मात्र याचवेळी ६३ व्या षटकात यश ठाकूर गोलंदाजीला आला आणि त्याने संपूर्ण चित्रच पालटले. त्याने टाकलेल्या या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर धुलने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावेळी थर्ड मॅनला असलेल्या अथर्व तायडेने पळत जात तो झेल घेतला. त्यामुळे धुलला ११७ चेंडूत ८ चौकार आणि १ षटकारासह ९२ धावांवर बाद होऊन माघारी परतावे लागले. पण यावेळी त्याची विकेट विदर्भासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरल्याने यश ठाकूरने आक्रमकपणे त्याची विकेट सेलिब्रेट केली. कदाचित हे धूलला पटले नसावे. यादरम्यान दोघांमध्ये शाब्दिक वाद झाले, हा वाद इतका वाढला की दोघेही एकमेकांच्या अंगावर धावून जायला निघाले होते. मात्र वेळीच पंचांनी मध्यस्थी केली आणि दोघांना वेगळे केले. यावेळी बाकी खेळाडूही मध्ये आले आणि त्यांना या दोघांना बाजूला गेले. पण धूल मैदानातून बाहेर जाईपर्यंत वातावरण मात्र तापलेलेच होते..दरम्यान, ठाकूरने धूलला बाद केल्यानंत पुढच्याच चेंडूवर अंशुल कंबोजलाही माघारी धाडले. त्यानंतर शेष भारताचा डाव २६७ धावांवरच संपला. मानव सुतार ५६ धावांवर नाबाद राहिला. यश ठाकूरने दुसऱ्या डावात २ विकेट्स घेतल्या, तर हर्ष दुबेने ४ विकेट्स घेतल्या..Ruturaj Gaikwad ने सूर मारला अन् जमिनीलगत अफलातून कॅच घेतला, विदर्भाचा डावही संपवला; पाहा Video.या सामन्यात विदर्भाने प्रथम फलंदाजी करताना ३४२ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर शेष भारत संघाला २१४ धावाच करता आल्याने विदर्भाला १२८ धावांची मोठी आघाडी मिळाली होती. दुसऱ्या डावात विदर्भाने २३२ धावा करत १२८ धावांच्या आघाडीसह शेष भारतासमोर ३६१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.