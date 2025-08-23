Cricket

Shubman Gill नसला तरी टेंशन नाही, देशांतर्गत स्पर्धा गाजवणारा फलंदाज संघात दाखल होतोय

Yash Dhull Selected for Duleep Trophy 2025: आशिया कपपूर्वी होणाऱ्या दुलीप ट्रॉफीमध्ये शुभमन गिलच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन आहे. अशातच आता उत्तर विभागाच्या संघात २२ वर्षीय खेळाडूची निवड झाली आहे.
  • आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या आधी भारताचा देशांतर्गत हंगाम सुरू होत आहे.

  • दुलीप ट्रॉफी २०२५ साठी शुभमन गिल अनुपलब्ध असल्याचे समजले आहे.

  • यश धुलला उत्तर विभागात निवडले गेले असून तो दिल्ली प्रीमियर लीग सोडून दुलीप ट्रॉफीसाठी रवाना होणार आहे.

