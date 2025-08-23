Shubman Gill नसला तरी टेंशन नाही, देशांतर्गत स्पर्धा गाजवणारा फलंदाज संघात दाखल होतोय

आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या आधी भारताचा देशांतर्गत हंगाम सुरू होत आहे. दुलीप ट्रॉफी २०२५ साठी शुभमन गिल अनुपलब्ध असल्याचे समजले आहे. यश धुलला उत्तर विभागात निवडले गेले असून तो दिल्ली प्रीमियर लीग सोडून दुलीप ट्रॉफीसाठी रवाना होणार आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धा ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुरू होणार आहे. पण त्याआधी २८ ऑगस्टपासून भारताचा देशांतर्गत हंगाम सुरू होत आहे. दुलीप ट्रॉफी २०२५ स्पर्धा सुरू होणार असून यासाठी सर्व संघ जाहीर झाले आहेत. मात्र सध्या असे समोर आले आहे की भारताचा टी२० संघाचा उपकर्णधार शुभमन गिल या स्पर्धेसाठी उपलब्ध असणार नाही. गिल या स्पर्धेत उत्तर विभागाचा कर्णधार आहे..Team India : रोहित शर्मा कॅप्टन, यशस्वी जैस्वालची एन्ट्री ! Shubman Gill ला विश्रांती; भारतीय संघात पुन्हा बदल दिसणार.परंतु, सध्या समोर आलेल्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार नुकेतच गिलची रक्ताची चाचणी करण्यात आली असून फिजिओने त्याच्या रक्ताच्या चाचणीचा अहवाल बीसीसीआयला पाठवला आहे. त्यात त्याने दुलीप ट्रॉफी खेळू नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे. मात्र अद्याप याबाबत बीसीसीआय किंवा शुभमन गिल यांच्याकडून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. .यादरम्यान दिल्ली प्रीमियर लीग २०२५ स्पर्धाही सध्या सुरू असून ही स्पर्धा २२ वर्षांचा यश धूल गाजवत आहे. तो सेंट्रल दिल्ली किंग्स संघाकडून खेळत आहे. पण आता त्याला दुलीप ट्रॉफीसाठी उत्तर विभागात निवडल्याचे समोर आले आहे.यश धुल भारताचा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार आहे. त्याची दुलीप ट्रॉफीसाठी निवड झाल्याने तो २४ ऑगस्टनंतर दिल्ली प्रीमियर लीग खेळणार नाही. हा सेंट्रल दिल्ली किंग्स संघासाठी मोठा धक्का असणार आहे. रविवारी (२४ ऑगस्ट) सेंट्रल दिल्ली किंग्सला न्यू दिल्ली टायगर्स संघाविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. या सामन्यानंतर यश दुलीप ट्रॉफीसाठी रवाना होईल..दुलीप ट्रॉफीमध्ये उत्तर विभागाचा पहिला सामना पूर्व विभागाविरुद्ध २८ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. यादरम्यान दिल्ली प्रीमियर लीगमधील बाद फेरीला २९ ऑगस्टपासून सुरुवात होणार आहे.दुलीप ट्रॉफीसाठी निवड झाल्याबद्दल यशने इनसाइड स्पोर्टशी बोलताना आनंद व्यक्त केला आहे. त्याने म्हटले की 'दुलीप ट्रॉफीमध्ये खेळणे ही माझ्यासाठी चांगली संधी आहे. पण त्यावेळीच हे देखील महत्त्वाचे आहे की मी माझ्या पुढच्या सामन्यावर लक्ष द्यायला हवे. जेव्हा मी तिकडे जाईल, तेव्हा मी मानसिकरित्य दुलीप ट्रॉफीसाठी सज्ज होईल.''उत्तर विभागाचा सामना २८ ऑगस्टपासून सुरू होणार असल्याने मी २५ ऑगस्टला निघेल. त्यामुळे मी कदाचित दिल्ली प्रीमियर लीगमधील सामना २४ ऑगस्टला खेळेल.'.Shubman Gill कसोटीनंतर वनडे, टी२०मध्येही होणार भारताचा कर्णधार, BCCI कडूनही संकेत; वाचा असं कोण म्हणालं.यश धुल देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी करत आहे. खरंतर गेल्यावर्षी त्याच्या हृदयाला छिद्र असल्याचे समजले होते. त्यानंतर त्याच्यावर शस्त्रक्रियाही झाली. पण त्यानंतरही त्याने पुनरागमन करत रणजी ट्रॉफी २०२४-२५ स्पर्धा गाजवली. त्याने दिल्लीसाठी ४४४ धावा चोपल्या होत्या. त्याने सध्या सुरू असलेल्या दिल्ली प्रीमियर लगीमध्येही १२१.३३ च्या सरासरीने आणि १७२.५१ च्या स्ट्राईक रेटने ३७४ धावा केल्या आहेत.तथापि, अद्याप गिलच्या खेळण्याबाबत अधिकृत माहिती आलेली नाही. पण जर तो खेळला नाही, तर उत्तर विभागाचे नेतृत्व अंकित कुमार करेल. तसेच अशीही माहिती समोर आली आहे की गिलचा बदली खेळाडू म्हणून शुभमन रोहिल्लाला संधी मिळाली आहे..FAQs१. दुलीप ट्रॉफी २०२५ उत्तर विभागाचा पहिला सामना कधी सुरू होणार आहे?→ २८ ऑगस्टपासून.२. शुभमन गिल दुलीप ट्रॉफीसाठी खेळणार आहे का?→ अद्याप अधिकृत माहिती नाही.३. यश धुल कोणत्या संघासाठी खेळतो आणि दुलीप ट्रॉफीसाठी निवड झाला आहे का?→ यश धुल दिल्लीसाठी खेळतो आणि उत्तर विभागासाठी निवडण्यात आला आहे.४. उत्तर विभागाचे नेतृत्व जर शुभमन गिल खेळला नाही तर कोण करेल?→ अंकित कुमार नेतृत्व करेल.५. शुभमन गिलच्या बदली खेळाडू कोणाला संधी मिळाली?→ शुभमन रोहिल्लाला बदली खेळाडू म्हणून संधी मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.