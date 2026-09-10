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India T20I Squad : हर्षित राणाला नवी दुखापत, अफगाणिस्तान मालिका अन् Asian Games ला मुकणार! विदर्भाच्या खेळाडूला टीम इंडियात संधी

Harshit Rana Ruled Out of AFG T20Is & Asian Games: भारताचा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाला नवी दुखापत झाल्याने तो अफगाणिस्तानविरुद्ध टी२० मालिका आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागेवर विदर्भाच्या खेळाडूला संधी मिळाली आहे.
Harshit Rana

Harshit Rana’s Replacement for Upcoming Afghanistan T20Is and Asian Games

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Harshit Rana’s Replacement for Upcoming Afghanistan T20Is and Asian Games : भारतीय क्रिकेट संघाला अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन सामन्यांची टी२० मालिका १३ सप्टेंबरपासून खेळायची आहे, तसेच त्यानंतर जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ खेळायची आहे. पण या सामन्यांपूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय निवड समितीला भारताच्या टी२० संघात महत्त्वाचा बदल करावा लागला आहे.

भारताचा युवा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी२० मालिका आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे.

Harshit Rana
Asian Games 2026 पूर्वी टीम इंडियाला धक्का! स्टार खेळाडू संघातून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा
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