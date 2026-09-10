India T20I Squad : हर्षित राणाला नवी दुखापत, अफगाणिस्तान मालिका अन् Asian Games ला मुकणार! विदर्भाच्या खेळाडूला टीम इंडियात संधी

Harshit Rana’s Replacement for Upcoming Afghanistan T20Is and Asian Games : भारतीय क्रिकेट संघाला अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन सामन्यांची टी२० मालिका १३ सप्टेंबरपासून खेळायची आहे, तसेच त्यानंतर जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ खेळायची आहे. पण या सामन्यांपूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय निवड समितीला भारताच्या टी२० संघात महत्त्वाचा बदल करावा लागला आहे. भारताचा युवा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी२० मालिका आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. .Asian Games 2026 पूर्वी टीम इंडियाला धक्का! स्टार खेळाडू संघातून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा.हर्षित राणाला जूनमध्ये इंग्लंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेदरम्यान हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. त्यातून तो सावरत होता. त्यासाठी तो बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) येथे होता. मात्र अशातच ७ सप्टेंबर रोजी सरावादरम्यान गोलंदाजी करताना त्याच्या रेक्टस फेमोरिस स्नायूला दुखापत झाली. या नव्या दुखापतीमुळे त्याला आता अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी२० मालिकेला आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेला मुकावे लागणार आहे..बदली खेळाडूची घोषणाहर्षित राणाला दुखापत झाल्याने आता त्याच्या जागेवर भारताच्या टी२० संघात विदर्भाच्या २७ वर्षीय यश ठाकूर याला संधी देण्यात आली आहे. तो अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी२० मालिकेत आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही हर्षित राणाचा बदली खेळाडू म्हणून भारतीय संघात सामील होईल. त्याने जुलै २०२६ मध्येच झिम्बाब्वे दौऱ्यातून आंतरराष्ट्रीय टी२० पदार्पण केले होते. त्याने दोन टी२० सामने खेळताना ४ विकेट्सही घेतल्या आहेत. तो बीसीसीआयच्या टी२० स्पर्धा सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतही ५० सामने खेळला असून ८१ विकेट्स घेतल्या आहेत..भारताला १३, १५ आणि १७ सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तानविरुद्ध टी२० सामने खेळायचे आहेत. त्यानंतर आशियाई क्रीडा स्पर्धेत २८ सप्टेंबर रोजी पहिला सामना भारतीय पुरुष संघ खेळेल..IND vs AFG T20I मालिकेसाठी अष्टपैलू खेळाडूला ग्रीन सिग्नल, पण वेगवान गोलंदाज मालिकेतून बाहेर; तर बुमराहबाबत सस्पेन्स कायम.अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारताचा संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक) इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, यश ठाकूरआशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघ श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.