Rohit Sharma चं टेन्शन वाढणार... कर्णधार शुभमन गिलने अफगणिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर दिलाय इशारा

Team India Opening Race: भारत आणि अफगाणिस्तान (IND vs AFG) संघात वनडे मालिका झाली, ज्यात भारतीय संघाने ३-० फरकाने विजय मिळवला. तिसरा आणि अखेरचा वनडे सामना चेन्नईत पार पडला. भारताने हा सामना ९ विकेट्सनेच जिंकला. भारताच्या विजयात यशस्वी जैस्वाल (Yashasvi Jaiswal) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यांनी मोलाचा वाटा उचलला. या दोघांमध्ये २१९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सलामीला १७० धावांची भागीदारी झाली. जैस्वालने ८६ चेंडूतच ११० धावांची खेळी केली. हे त्याचे दुसरेच वनडे शतक होते. त्याने ६ व्या डावात शतक केले. रोहित शर्माने ६९ चेंडूत ७९ धावांची खेळी केली. रोहितने पहिल्या दोन सामन्यात १६ आणि ४८ धावा केल्या होत्या. .IND vs AFG 3rd ODI: रोहित - जैस्वालने एकही चेंडू न खेळताही भारताला मिळाल्या ५ धावा, पण का? जाणून घ्या खरं कारण.दरम्यान, या सामन्यानंतर आता भारतीय संघ व्यवस्थापनासाठी डोकेदुखी वाढली आहे. कारण सलामीवीरांसाठी मोठी शर्यत आहे. रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल (Shubman Gill) हे गेल्या काही वर्षांपासून नियमितपणे भारतासाठी सलामीला फलंदाजी करत आहेत, तर आता यासाठी यशस्वी जैस्वालनेही दावेदारी ठोकली आहे. याबाबत आता शुभमन गिलनेच प्रतिक्रिया दिली आहे.भारतीय संघाला आता जुलैमध्ये इंग्लंडमध्ये वनडे मालिका खेळायची आहे. भारतीय संघ सध्या २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठी तयारी करत आहे. त्यासाठी या वनडे मालिका महत्त्वाच्या आहेत. अफगाणिस्तानविरुद्धची मालिका जिंकल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिल पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता, त्यावेळी त्याने या गोष्टींवर पण भाष्य केले. .गिल सलामीवीरांच्या शर्यतीबद्दल म्हणाला, 'ही चांगली डोकेदुखी असते, जेव्हा तुमचे सर्व खेळाडू चांगली कामगिरी करत असतात.'इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी उद्या (२१ जून) किंवा येत्या दोन दिवसात भारताचा संघ जाहीर होईल, त्यानंतर आम्ही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाची निवड करायची हा विचार करू, असं गिल म्हणाला. तसेच जर सर्व फिट असतील, तर जैस्वालची भूमिका काय, यावर गिल म्हणाला, 'आम्हाला सर्वांच्या फिटनेसबद्दल विचार करावा लागेल. जर सर्व फिट असतील, तर आम्ही त्यानुसार सर्वोत्तम प्लेइंग इलेव्हनची निवड करू.'.याशिवाय गिलने जैस्वालचे कौतुक करताना त्याला दुर्दैवी असल्याचेही म्हटलं की त्याला वनडेतील संधीसाठी बराचकाळ वाट पाहावी लागली. तो म्हणाला, 'आपल्या सर्वांनाच माहित आहे तो किती प्रतिभाशाली खेळा़डू आहे. कोणत्याही खेळाडूसाठी हे सोपे नसते. कारण जेव्हा सर्वजण उपलब्ध असतात, तेव्हा दुर्दैवाने त्याला बाहेर बसावे लागते. या मालिकेत विराट भाई उपलब्ध नव्हता त्यामुळे त्याला दोन सामने खेळण्याची संधी मिळाली. आज तो खूप चांगला खेळला. आशा आहे की तो हाच फॉर्म कायम ठेवेल आणि ज्या संधी मिळतील, त्याचा फायदा घेईल.'.IND vs AFG: यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक अन् मग विजयी षटकार... भारताचा अफगाणिस्तानला व्हाईटवॉश.गिलने असंही सांगितले या मालिकेदरम्यान बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट झाल्या. तो म्हणाला, 'मधल्या षटकांमध्ये आक्रमकता ठेवण्याच्याबद्दल चर्चा झाली होती. तसेच गोलंदाजांना मधल्या षटकांमध्ये संधी कशा निर्माण करता येतील आणि फलंदाजी करताना अतिरिक्त धावा कशा काढता येतील, यावरही आम्ही भर दिला होता.''इंग्लंडला खेळायला गेल्यावर तिथलं वातावरण काहीप्रमाणात दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणेच आहे. पूर्णपणे सारखे नसले, तरी बऱ्यापैकी साम्य आहे. त्यामुळे तिथे आम्ही ज्या संयोजनासह खेळण्याचा विचार करतोय, ते सर्व खेळाडू फिट असतील आणि सज्ज असतील, अशी आशा आहे. आमच्यासाठी ती आणखी एक उत्कृष्ट मालिका होऊ शकते.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.