Ranji Trophy 2025 : यशस्वी जैस्वालने झळकावले शतक; मुंबईचा पराभव टाळण्यासाठी ठोकला शड्डू, मुशीरची फिफ्टी, अजिंक्य अपयशी

भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी रणजी करंडक स्पर्धेत खेळणाऱ्या यशस्वी जैस्वालने खणखणीत शतक झळकावले. मुंबईचा पहिला डाव २५४ धावांवर गुंडाळून राजस्थान संघाने पहिला डाव ६ बाद ६१७ धावांवर घोषित केला. दुसऱ्या डावात २६३ धावांची पिछाडी भरून काढण्याचे आव्हान मुंबईसमोर आहे आणि अशा परिस्थितीत यशस्वीने शतक झळकावले आहे. त्याच्यासोबतीला मुशीर खान ( Musheer Khan) उभा राहिला. यशस्वीने पहिल्या डावात अर्धशतक झळकावले होते..प्रथम फलंदाजीला आलेल्या मुंबईचा संपूर्ण संघ ७६.३ षटकांत २५४ धावांवर तंबूत परतला. यशस्वीने ९७ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ६७ धावांची खेळी केली. मुशीरने त्या डावात ४९ धावा केल्या होत्या. अजिंक्य रहाणे ( ३), सिद्धेश लाड ( ८) व सर्फराज खान ( १५) हे अपयशी ठरल्याने मुंबईला २५४ धावाच करता आल्या. राजस्थानच्या ए कूक्नाने ४, तर ए शर्माने ३ विकेट्स घेतल्या. .राजस्थानच्या फलंदाजांनी मुंबईच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला. तुषार देशपांडेने राजस्थानचा सलामीवीर अभिजीत तोमरला ( १४) स्वस्तात बाद केले. पण, त्यांतर सचिन यावव महिपाल लोमरोर ( कर्णधार) यांनी दमदार खेळ केला. लोमरोर ४१ धावांवर तुषारच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला.सचिन व दीपक हुडा यांनी मुंबईच्या गोलंदाजांना घाम गाळायला लावला. या दोघांनी १४८ चेंडूंत ९२ धावा जोडल्या. सचिन ९२ धावांवर बाद झाला. दीपकने ३३५ चेंडूंत २२ चौकार व २ षटकारांसह २४८ धावांची खेळी केली. .कार्तिकनेही १९२ चेंडूंत १३९ धावा केल्या आणि राजस्थाननने ६ बाद ६१७ धावांवर डाव घोषित केला. २६२ धावांची आघाडी राजस्थानने घेतली आणि त्याला दुसऱ्या डावात यशस्वी व मुशीर या जोडीने सडेतोड उत्तर दिले. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी १४९ धावा जोडल्या. मुशीर ११५ चेंडूंत ९ चौकारांसह ६३ धावा केल्या. अजिंक्य रहाणे १८ धावांवर माघारी परतला. पण, यशस्वीने शतक झळकावले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा यशस्वीच्या १२७ चेंडूंत ११ चौकारांसह नाबाद १०५ धावांवर खेळतोय. मुंबईचा सं .यशस्वीचे हे मुंबईकडून रणजी करंडक स्पर्धेतील पाचवे शतक ठरले आहे आणि त्याने २१ डावांत १००० डावांचा टप्पाही ओलांडला आहे. यशस्वीने कसोटीत भारतासाठी २६ सामन्यांत ५१.६५च्या सरासरीने २४२८ धावा केल्या आहेत. त्यात ७ शतक व १२ अर्धशतकांचा समावेश आहे.