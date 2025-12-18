Yashasvi Jaiswal आजारी पडला, दोन दिवसात २ किलो वजन झालं कमी; आता कशी आहे तब्येत?

भारतीय क्रिकेटपटू यशस्वी जैस्वालला पोटदुखीमुळे पुण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी दरम्यान त्याला त्रास झाला होता. उपचारानंतर त्याची तब्येत सुधारली असून तो घरी परतला आहे. .भारताचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल काही दिवसांपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका खेळला होता. त्यानंतर तो सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेतील सुपर लीग फेरी खेळण्यासाठी मुंबई संघात दाखल झाला. ही फेरी पुण्यात खेळवण्यात आली होती. त्याने मुंबईसाठी सामनेही खेळले. पण मंगळवारी (१५ डिसेंबर) त्याला पोटदुखीचा प्रचंड त्रास झाल्याने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. आता त्याला डिस्चार्ज मिळाला असून तो घरी परतला असल्याची माहिती समोर आली आहे..Yashasvi Jaiswal Hospitalized : यशस्वी जैस्वालची तब्येत बिघडली; पुण्यातील रुग्णालयात तातडीने करावं लागलं भरती; कशी आहे प्रकृती?.सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेतील राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान त्याने पोटदुखीची तक्रार केली होती. त्यामुळे त्याला लगेचच पिंपरी-चिंचवडमधील आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. तिथे त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. त्याला डॉक्टरांनी आता काही काळ आराम करण्यास सांगितले आहे. यामुळे आता २४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील पहिले काही सामन्यांना मुकण्याची शक्यता आहे..त्याच्याबद्दल सुत्रांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या माहितीनुसार 'त्याला अन्नातून विष बाधा (food poisoning) झाली होती. त्याने पुण्यात हॉटेलमध्ये त्याने काहीतरी खाल्लं, त्यानंतर त्याला त्रास झाला. त्याला वेदना होत होत्या, पण वेळेवर झालेल्या उपचारानंतर त्याची तब्येत आता बरी आहे. गेल्या दोन दिवसात त्याचं दोन किलो वजन कमी झाले आहे. डॉक्टरांनी त्याला पुढच्या ७ ते १० दिवसांसाठी आराम करण्यास सांगितले आहे.'.सुत्राने पुढे सांगितले की 'विजय हजारे ट्रॉफीतील पहिल्या काही सामन्यांसाठी त्याची उपलब्धता स्पष्ट नाही. त्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिका देखील आहे. तो त्या मालिकेतासाठी संघात असू शकतो.'.Team India: सुट्टी नाहीच! फक्त विराट-रोहितच नाही, तर सर्वच भारतीय खेळाडूंना BCCI ची चपराक; ते सामने खेळा, तरच....भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध ११ जानेवारीपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळायची आहे. त्याआधी करारबद्दल भारतीय खेळाडूंना विजय हजारे ट्रॉफीमधील किमान दोन सामने खेळणे बीसीसीआयने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे या स्पर्धेत अनेक स्टार खेळाडू खेळताना दिसणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.