Yashasvi Jaiswal Health Update: यशस्वी जैस्वालला पोटदुखीच्या तक्रारीनंतर दोन दिवसापूर्वी पुण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारानंतर त्याला घरी सोडण्यात आले आहे.
Yashasvi Jaiswal आजारी पडला, दोन दिवसात २ किलो वजन झालं कमी; आता कशी आहे तब्येत?
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेटपटू यशस्वी जैस्वालला पोटदुखीमुळे पुण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

  • सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी दरम्यान त्याला त्रास झाला होता.

  • उपचारानंतर त्याची तब्येत सुधारली असून तो घरी परतला आहे.

