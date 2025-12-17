Yashasvi Jaiswal Hospitalized : यशस्वी जैस्वालची तब्येत बिघडली; पुण्यातील रुग्णालयात तातडीने करावं लागलं भरती; कशी आहे प्रकृती?

What happened to Yashasvi Jaiswal after match? भारतीय क्रिकेट चाहत्याचं सर्व लक्ष काल इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ( IPL Auction 2026) च्या लिलावाकडे होते, त्याचवेळी दुसरीकडे मुंबई क्रिकेट संघाच्या ताफ्यात गोंधळाचं वातावरण पसरलं. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेतील सुपर लीगमधील राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यानंतर यशस्वी जैस्वालची ( Yashasvi Jaiswal Health ) प्रकृती अचानक बिघडली आणि त्याला पुण्यातील आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलमध्ये तातडीने दाखल करण्यात आले. .सामना संपल्यानंतर लगेचच जैस्वालने पोटात तीव्र वेदना होत असल्याची तक्रार केली आणि त्याला वैद्यकीय तपासणीसाठी Pimpri-Chinchwad येथील आदित्य बिर्ला रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉक्टरांनी त्याला तीव्र गॅस्ट्रोएन्टेरिटिस ( acute gastroenteritis) असल्याचे निदान केले. २३ वर्षीय खेळाडूला औषध देण्यात आले. खबरदारी म्हणून त्याचे अल्ट्रासाऊंड आणि सीटी स्कॅन देखील करण्यात आले आणि त्यानंतर त्याला औषधांसोबत विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. इंडियन एस्कप्रेसने हे वृत्त दिले आहे..Mumbai Indians Squad: रोहित शर्माच्या सोबतीला सलामीसाठी दोन पर्याय! IPL 2026 Auction नंतर मुंबईचा संघ; तगडी Playing XI.अस्वस्थ वाटत असतानाही जैस्वाल संध्याकाळी मैदानात उतरला आणि मुंबईसाठी फलंदाजी केली. त्याने १६ चेंडूत १५ धावा केल्या आणि मुंबईने २१७ धावांचे आव्हान पार केले. अजिंक्य रहाणेच्या नाबाद ७२ आणि सर्फराज खानच्या २२ चेंडूत ७३ धावांच्या खेळीमुळे मुंबईने तीन विकेट्सने विजय मिळवला. गतविजेत्या संघाचा नेट रन रेट कमी असल्याने त्यांना अंतिम फेरीत प्रवेश करता आलेला नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, जैस्वालला सामन्यादरम्यान पोटात दुखण्याचा त्रास होत होता. सामन्यानंतर वेदना तीव्र होत गेल्या आणि त्याला तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी लागली. BCCI ने त्यांच्या प्रकृतीबद्दल अद्याप अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही, परंतु आज अधिक स्पष्टता अपेक्षित आहे..IPL 2026 All Teams: ग्रीन सर्वात महागडा खेळाडू, तर अनकॅप्ड खेळाडूंही मलामाल; लिलावानंतर पाहा सर्व संघांतील खेळाडूंची यादी.त्याने तीन SMAT सामन्यांमध्ये १६८.६ च्या स्ट्राईक रेटने १४५ धावा केल्या. त्याने हरियाणाविरुद्ध २३५ धावांचा पाठलाग करताना शतक ठोकले. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वन डे मालिका खेळली आणि तिसऱ्या सामन्यात शतक झळकावले. भारतीय संघाची आता कोणतीही कसोटी मालिका नसल्याने आणि ट्वेंटी-२० सेट अपचा भाग नसल्यामुळे जैस्वालला तंदुरुस्त होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.