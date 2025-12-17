Cricket

Yashasvi Jaiswal Hospitalized : यशस्वी जैस्वालची तब्येत बिघडली; पुण्यातील रुग्णालयात तातडीने करावं लागलं भरती; कशी आहे प्रकृती?

Yashasvi Jaiswal admitted to PUNE hospital after SMAT match: सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतील सामना संपल्यानंतर भारतीय क्रिकेटपटू यशस्वी जैस्वाल याच्या प्रकृतीबाबत चिंतेची बातमी समोर आली. यशस्वीला तातडीने आदित्य बिर्ला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.
esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

What happened to Yashasvi Jaiswal after match? भारतीय क्रिकेट चाहत्याचं सर्व लक्ष काल इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ( IPL Auction 2026) च्या लिलावाकडे होते, त्याचवेळी दुसरीकडे मुंबई क्रिकेट संघाच्या ताफ्यात गोंधळाचं वातावरण पसरलं. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेतील सुपर लीगमधील राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यानंतर यशस्वी जैस्वालची ( Yashasvi Jaiswal Health ) प्रकृती अचानक बिघडली आणि त्याला पुण्यातील आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलमध्ये तातडीने दाखल करण्यात आले.

