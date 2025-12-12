Cricket

Yashasvi Jaiswal संघात असूनही मुंबईने धापा टाकल्या; मोहम्मद सिराजच्या माऱ्यासमोर सारेच हतबल, हैदराबादचा विजय जवळपास पक्काच

Yashasvi Jaiswal vs Mohammed Siraj in SMAT 2025: यशस्वी जैस्वाल संघात असतानाही मुंबईच्या फलंदाजीने पुन्हा एकदा निराश केले. टॉप ऑर्डरपासून ते मधल्या फळीत कोणत्याही खेळाडूने मोठी भागीदारी उभारली नाही. प्रतिस्पर्धी संघात खेळणाऱ्या मोहम्मद सिराजने मात्र मैदान गाजवले.
Yashasvi Jaiswal Scores 29 but Mumbai Bowled Out for 131 as Mohammed Siraj Takes 3 in SMAT 2025

Yashasvi Jaiswal Scores 29 but Mumbai Bowled Out for 131 as Mohammed Siraj Takes 3 in SMAT 2025

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mumbai suffered a dramatic collapse in SMAT 2025 : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात शतकी खेळी करणारा यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal) सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत मुंबईकडून खेळण्यासाठी परतला. आयुष म्हात्रे १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघासोबत असल्याने यशस्वीकडे सलामीची धुरा आली. आता फॉर्मात असलेला यशस्वी संघात असल्यावर मुंबई धावांचा डोंगर उभा करेल असे वाटले होते, परंतु प्रत्यक्षात हैरदाबादच्या गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले. मुंबईचा संपूर्ण संघ १८.५ षटकांत १३१ धावांत तंबूत परतला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Mohammed Siraj
Yashasvi Jaiswal
Hyderabad
mumbai cricket
Syed Mushtaq Ali Trophy
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com