Yashasvi Jaiswal संघात असूनही मुंबईने धापा टाकल्या; मोहम्मद सिराजच्या माऱ्यासमोर सारेच हतबल, हैदराबादचा विजय जवळपास पक्काच

Mumbai suffered a dramatic collapse in SMAT 2025 : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात शतकी खेळी करणारा यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal) सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत मुंबईकडून खेळण्यासाठी परतला. आयुष म्हात्रे १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघासोबत असल्याने यशस्वीकडे सलामीची धुरा आली. आता फॉर्मात असलेला यशस्वी संघात असल्यावर मुंबई धावांचा डोंगर उभा करेल असे वाटले होते, परंतु प्रत्यक्षात हैरदाबादच्या गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले. मुंबईचा संपूर्ण संघ १८.५ षटकांत १३१ धावांत तंबूत परतला. .यशस्वीने दोन खणखणीत चौकार मारून मोहम्मद सिराजला गांगरून टाकले. सिराजच्या दोन षटकांत यशस्वी व अजिंक्य रहाणे यांनी १५ धावा चोपल्या. त्यानंतर सिराजने स्पेल थांबवला. पण, तनय त्यागराजनने हैदराबादला पहिले यश मिळवून देताना अजिंक्यला ( ९) बाद केले. त्यानंतर सी व्ही मिलिंदने फॉर्मात असलेल्या सर्फराज खानला ५ धावेवर बाद केले. त्यानंतर अंगकृष रघुवंशी ( ४) व अथर्व अंकोलेकर ( ३) यांनीही निराश केला. हार्दिक तामोरे ( २९) व सुर्यांश शेडगे ( २८) यांनी मुंबईला आधार देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा सिराज फॉर्मात आला. त्याने शेडगेला कॉट अँड बोल्ड केले. कर्णधार शार्दूल ठाकूरला ( ०) पायचीत पकडले अन् तनुष कोटियनचा ( २) त्रिफळा उडवला. साईराज पाटील १२ धावांवर नाबाद राहिला. सिराजने ३.५ षटकांत १७ धावांत ३ विकेट्स घेत पुनरागमन केले. सीव्ही मिलिंद ( २-३६), तनय त्यागराजन ( २-३७) व नितीन साई यादव ( १-२६) यांचेही योगदान महत्त्वाचे ठरले. हैदराबादचे सलामीवीर अमन राव व तन्मय अगरवाल यांनी ६.३ षटकांत ७४ धावा चोपून विजयाचा पाया भक्कम केला. अमन १६ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ३४ धावांवर खेळतोय, तर तन्मयही २३ चेंडूंत ४० धावांवर नाबाद आहे. हे वृत्त लिहिले तेव्हा हैदराबादला विजयासाठी १३.३ षटकांत ५८ धावा हव्या होत्या.