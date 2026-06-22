Yashasvi Jaiswal: तंबूत राहणाऱ्या मुलाने वडिलांना दिली 1.32 कोटींची कार; यशस्वी जैस्वालची ही भेट पाहून तुम्हीही भावूक व्हाल!

Yashasvi Jaiswal's Special Father's Day Surprise: भारताचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल(Yashasvi Jaiswal)आणि राजस्थान रॉयल्सचा स्टार क्रिकेटपटू सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुंबईच्या आझाद मैदानात तंबूत राहून संघर्ष करणाऱ्या यशस्वीने फादर्स डेच्या निमित्ताने आपल्या वडिलांना एक खास भेट देत सर्वांची मने जिंकली आहेत. त्याच्या या कृतीचे सोशल मीडियावर मोठे कौतुक होत आहे..भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तिसऱ्या आणि अंतिम एकदिवसीय सामन्यात यशस्वीने शानदार शतक झळकावत भारतीय संघाला विजय मिळवून दिला होता. त्याने ११० धावांची नाबाद खेळी करत सामनावीर कामगिरी केली. मात्र, असे असूनही इंग्लंड दौऱ्यासाठी जाहीर झालेल्या भारतीय संघात त्याला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर त्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे..कोणती भेट दिली?रविवारी फादर्स डेच्या निमित्ताने यशस्वी जैस्वालने आपल्या वडिलांना एक आलिशान कार भेट दिली. त्याचा भाऊ तेजस्वीने या खास क्षणाचे फोटो आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केले आहेत. यशस्वी संपूर्ण कुटुंबासोबत कार घेण्यासाठी शोरूममध्ये पोहोचला होता. त्याचे आई-वडील साध्या वेशात दिसत होते. विशेषतः यशस्वीच्या वडिलांच्या साधेपणाने चाहत्यांची मने जिंकली..Father’s Day Gift Ideas : पापा मेरी जान! यंदा 'फादर्स डे' ला वडीलांना द्या 'या' 5 पैकी एक भन्नाट गिफ्ट, आणखी स्ट्रॉन्ग होईल बॉन्ड.मिळालेल्या माहितीनुसार, यशस्वीने आपल्या वडिलांना भेट दिलेली कार ही मर्सिडीज जीएलएस (Mercedes GLS) असून तिची किंमत जवळपास १.३२ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. क्रिकेटमधील यशासोबतच आपल्या कुटुंबावरील प्रेम आणि संघर्षातून मिळवलेल्या यशामुळे यशस्वी जैस्वाल पुन्हा एकदा चाहत्यांच्या मनात घर करून गेला आहे. त्याच्या या खास भेटीचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.