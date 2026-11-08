IND U19 vs PAK U19: सेहवाग-द्रविड स्वस्तात बाद, पण अर्जुन राजपूतचं खणखणीत शतक; भारताच्या पाकिस्तानविरुद्ध २०० धावा पार

U19 Asia Cup 2026, India vs Pakistan: रविवारी (८ नोव्हेंबर) १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान या दोन युवा संघात सामना होत आहे. साखळी फेरीतील दोन्ही संघांचा हा सामना असून विजय मिळवणारा संघ उपांत्य फेरीत स्थान पक्के करणार आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा महत्त्वाचा सामना असून भारताने पाकिस्तानसमोर २०९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताकडून अर्जुन राजपूतने (Arjun Rajput) एकाकी झुंज दिली. त्याने शतक ठोकल्याने भारताला समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत पोहचता आले. .IND U19 vs PAK U19: कोण आहे अर्जुन राजपूत? पाकिस्तानी गोलंदाजांना एकटा नडला अन् ठोकलं झुंजार शतक; Video.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण फॉर्ममध्ये असलेला कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी शून्यावरच बाद झाला. त्याला अली रझाने दुसऱ्याच चेंडूवर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर आर्यवीर सेहवाग आणि व्हीके विनित अत्यंत संयमी खेळत होते. पण ९ व्या षटकात विनीतलाही २९ चेंडूत ८ धावांवर अली रझाने बाद केले. यशवर्धन चौहानही १ धावेवरच रिझवनुल्लाच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. त्यामुळे भारताची अवस्था ३ बाद २२ धावा अशी होती. .आर्यवीर सेहवाग एक बाजू सांभाळून खेळत होता, त्याला अर्जुन राजपूत साथ देण्यासाठी उतरला. परंतु, आर्यवीरनेही मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात विकेट गमावली. निकाब शफिकच्या गोलंदाजीवर मोहम्मद सय्यमच्या हातून आर्यवीर ४० चेंडूत २२ धावांवर झेलबाद झाला.त्यामुळे अर्जुनने अन्वय द्रविडला साथीला घेतले. या दोघांमध्ये पाचव्या विकेटसाठी ४४ धावांची भागीदारीही झाली. परंतु, अन्वयही फार काळ टिकू शकला नाही. तो १६ चेंडूत १० धावा करून बाद झाला. त्यालाही निकाब शफिकनेच बाद केले. परंतु मनल चौहानने अर्जुनला साथ दिली. .अर्जुन एका बाजूने आक्रमक खेळत होता. त्याने अर्धशतकानंतर शतकाकडेही वाटचाल केली होती. पण याचवेळी मनल ११ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे त्याची अर्जुनसोबतची ६४ धावांची भागादीराही तुटली. नंतर यशवीर गौडला अर्जुनने साथीला घेतले आणि ८० चेंडूत शतक केले. परंतु, शतकानंतर अर्जुन ८५ चेंडूत १०७ धावा करून बाद झाला. त्याने ११ चौकार आणि ५ षटकार मारले. त्याला रिझवनुल्लाने बाद केले. त्याच्या शतकामुळे भारताला १७० धावांचा टप्पा पार करण्यात यश मिळाले. .IND U19 vs PAK U19, Live Streaming: भारताने जिंकला टॉस! पाकिस्तानचे हिशेब चुकते करण्याची संधी, Playing XI मध्ये द्रविड-सेहवाग.अर्जुन बाद झाल्यानंतर यशवीरही ४ धावांवर बाद झाला, तर मोहित उलवा ७ धावांवर माघारी परतला. परंतु, शेवटी काव्य पटेलने २३ धावांची खेळी केली, ज्यामुळे भारताला २०० धावा पार करता आल्या. पण त्याचीच विकेट गेल्यानंतर भारताचा डाव ४६.३ षटकात २०८ धावांवर संपला.पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना अली रझा, रिझवनुल्ला आणि निकाब शफिक यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सय्यमने १ विकेट घेतली. दरम्यान, गोलंदाजी करताना रिझवनुल्लाला दुखापतीमुळे मैदानातून बाहेर जावे लागले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.