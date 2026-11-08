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IND U19 vs PAK U19: सेहवाग-द्रविड स्वस्तात बाद, पण अर्जुन राजपूतचं खणखणीत शतक; भारताच्या पाकिस्तानविरुद्ध २०० धावा पार

India Set 209 target for Pakistan in U19 Asia Cup: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत अर्जुन राजपूतने पाकिस्तानविरुद्ध शतक केले आहे. त्यामुळे भारताने २०० धावांचा टप्पा ओलांडण्यात यश मिळवले. आता या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ सेमीफायनल गाठणार आहे.
Arjun Rajput | U19 Asia Cup 2026 | India vs Pakistan

Arjun Rajput | U19 Asia Cup 2026 | India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

U19 Asia Cup 2026, India vs Pakistan: रविवारी (८ नोव्हेंबर) १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान या दोन युवा संघात सामना होत आहे. साखळी फेरीतील दोन्ही संघांचा हा सामना असून विजय मिळवणारा संघ उपांत्य फेरीत स्थान पक्के करणार आहे.

त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा महत्त्वाचा सामना असून भारताने पाकिस्तानसमोर २०९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताकडून अर्जुन राजपूतने (Arjun Rajput) एकाकी झुंज दिली. त्याने शतक ठोकल्याने भारताला समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत पोहचता आले.

Arjun Rajput | U19 Asia Cup 2026 | India vs Pakistan
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