जसप्रीत बुमराह RCB मध्ये? MI च्या माजी खेळाडूचा गौप्यस्फोट, तेव्हा IPL फ्रँचायझी म्हणाली, 'ये बुमराह-वुमराह क्या करेगा?'

Jasprit Bumrah's Untold IPL Story: भारताचा माजी फलंदाज पार्थिव पटेल ( Parthiv Patel) याने मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. मुंबई इंडियन्सच्या जसप्रीत बुमराहला आपल्या ताफ्यात दाखल करून घ्या, असा सल्ला त्याने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला दिला होता. २०१४ च्या सुरुवातीला RCB ने यष्टिरक्षक-फलंदाजाला करारबद्ध केले होते आणि त्यानंतर त्याने लिलावात जसप्रीतसाठी प्रयत्न करा, असा सल्ला दिला होता. जसप्रीतही पार्थिव पटेलसारखाच गुजरात राज्यातलाच खेळाडू आहे..जसप्रीतने २०१३ मध्ये IPL मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून पदार्पण केले आणि तेव्हाचा RCB चा कर्णधार विराट कोहलीला बाद करून त्याने त्याची आयपीएलमधील पहिली विकेट टिपली होती. मुंबई इंडियन्सने २०१४ मध्ये १.२० कोटीत जसप्रीतला पुन्हा आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले. तेव्हा राजस्थान रॉयल्सनेही जलदगती गोलंदाजासाठी जोर लावला होता. त्या काळातील सर्वात विचित्र गोलंदाजी शैलीचा गोलंदाज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बुमराहने, निःसंशयपणे भारताचा सर्वश्रेष्ठ वेगवान गोलंदाज म्हणून स्वतःला सिद्ध केले..Who is Nic Maddinson? कॅन्सरवर मात अन् ९ वर्ष २८३ दिवसांनी पुनरागमन! ऑस्ट्रेलियन ओपनरच्या जिद्दीची कहाणी, पण....पार्थिव पटेल काय म्हणाला?२०१४ च्या मेगा लिलावाच्या पहिल्याच दिवशी दुपारच्या जेवणाच्या सुमारास माझी निवड झाली. जेव्हा मला त्यांच्याकडून मेसेज आला, तेव्हा मी त्यांना म्हणालो,'एक खेळाडू आहे, त्याच्याकडे लक्ष द्या.' कदाचित माझी सांगण्याची पद्धत योग्य नव्हती, कारण त्याचं उत्तर असं होतं की , 'ये बुमराह-वुमराह क्या करेगा?'.आरसीबीने २०२५ मध्ये आपले पहिले आयपीएल विजेतेपद जिंकले. त्या ११ वर्षांत त्यांना विशेषतः वेगवान गोलंदाजांच्या बाबतीत संघर्ष करावा लागला. बुमराहने २०१३ नंतर आणखी चार विजेतेपदे मिळवली आणि पार्थिवने अनेक वर्षे MI साठी स्काउट म्हणून काम केले. भारताच्या माजी यष्टीरक्षकाने सांगितले की,"एकदा थेट प्रक्षेपणादरम्यान त्या गोष्टीबद्दल बोलल्याचा आणि ती व्हायरल झाल्यावर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करून प्रतिक्रिया दिल्याचा त्याला पश्चात्ताप झाला." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.