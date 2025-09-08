Kapil Dev: 'मॅच फिक्सिंगची केस ओपन झाली, तर कपिल देव यांचे धाबे दणाणतील', योगराज सिंह यांचा पुन्हा खळबळजनक दावा

भारताचे माजी क्रिकेटपटू योगराज सिंग यांनी माजी कर्णधार कपिल देव यांच्यावर मॅच फिक्सिंगचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटले की कपिल देव यांच्याविरोधातील चौकशी जबरदस्तीने बंद करण्यात आली होती. मनोज प्रभाकर यांनीही कपिल देव यांच्यावर आरोप केले होते, परंतु सीबीआयने त्यांना सर्व आरोपांमधून मुक्त केले होते..भारताचे माजी क्रिकेटपटू आणि युवराज सिंगचे वडील योगराज सिंग नेहमीच त्यांच्या वक्तव्यांमुळे चर्चेत येत असतात. बऱ्याचदा एमएस धोनी, विराट कोहली किंवा कपिल देव यांच्यावर टीका करताना दिसतात. आता पुन्हा एकदा त्यांनी माजी वर्ल्ड कप विजेते कर्णधार कपिल देव यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी कपिल देव यांनी मॅच फिक्सिंग केल्याचा आरोप केला आहे. .Yograj Singh: 'युवराजसह ७ जणांच करियर उद्ध्वस्त, धोनीलाही कॅप्टन्सीवरून हटवणार होते', योगराज यांचा पुन्हा एकदा निशाणा.त्यांनी म्हटलं की कपिल देव यांच्याविरोधातील मॅच - फिक्सिंगची चौकशी जबरदस्तीने बंद करण्यात आली होती.मनोज प्रभाकर यांनी कपिल देव यांच्यासह अनेक खेळाडूंवर मॅच फिक्सिंगचा आरोप केला होता. कपिल देव यांची सीबीआयकडून चौकशीही झाली होती. पण २००० मध्ये तपास यंत्रणेने कपिल देव यांना सर्व आरोपांमधून मुक्त केले होते..दरम्यान, इनसाईड स्पोर्ट्सशी बोलताना योगराज यांनी म्हणटलं की कपिल देव यांच्यासह मोहम्मद अझरुद्दिन आणि इतर खेळाडू मॅच फिक्सिंगमध्ये सामील असल्याचा आरोप झाला होता. पण कपिल देव यांच्यी केस बंद का झाली आणि ती पुन्हा उघडू शकत नाही का? ते म्हणाले, 'सर्व पत्रकारांना विचारा, सर्वोच्च न्यायालयात मॅच फिक्सिंगची फाईल कुठे पडली आहे. मॅच फिक्सिंगमध्ये कोण कोण सामील होतं? पहिले म्हणजे कपिल देव यांचे नाव सामील होते. त्यानंतर अझरुद्दिन आणि इतर अनेक खेळाडूंची नावं होती. ती फाईल बंद का करण्यास आली आणि पुन्हा का उघडण्यात आली नाही? कारण जर ती फाईल पुन्हा उघडली, तर अनेक दिग्गजांचे धाबे दणाणतील..पाकिस्तानी खेळाडू पैशांसाठी...! Yograj Singh यांची तिखट टीका झोंबली; वासीम अक्रमची इभ्रत वाचवण्यासाठी धडपड, वाचा नेमका वाद.१९९७ साली मनोज प्राभाकर यांनी एका आरोप असा केला होता की कपिल देव यांनी त्यांना मुद्दाम खराब खेळ करण्यासाठी पैसे देऊ केले होते. या प्रकारणात सर्वांची सखोल चौकशी सीबीआयने केल्यानंतर अंतिम अहवालात म्हचले होते की कपिल देव यांचा मॅच-फिक्सिंगमध्ये सामील असल्याचा कोणताही विश्वसनीय पुरावा नाही. बीसीसीआयने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या वाय. व्ही. चंद्रचूड समितीने २००० साली सार्वजनिक केलेल्या अहवालात म्हटले होते की मॅच फिक्सिंगचे आरोप करण्यासाठी मनोज प्रभाकर ३ ते ६ वर्षे का थांबले, यासाठी कोणतेही पटणारे कारण नाही..FAQs१. योगराज सिंग यांनी कपिल देव यांच्यावर कोणता आरोप केला?➤ योगराज सिंग यांनी कपिल देव मॅच-फिक्सिंगमध्ये सामील असल्याचा आरोप केला.(What allegation did Yograj Singh make against Kapil Dev?)२. मनोज प्रभाकर यांनी काय आरोप केले होते?➤ प्रभाकर यांनी दावा केला होता की कपिल देव यांनी त्यांना मुद्दाम खराब खेळण्यासाठी पैसे देऊ केले होते.(What allegations did Manoj Prabhakar make?)३. कपिल देव यांची चौकशी कोणी केली होती?➤ सीबीआयने कपिल देव यांची चौकशी करून त्यांना क्लीन चिट दिली होती.(Who investigated Kapil Dev’s case?)४. बीसीसीआयच्या समितीने काय निष्कर्ष काढला?➤ वाय. व्ही. चंद्रचूड समितीने प्रभाकर यांनी उशिरा आरोप का केले, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.(What was BCCI committee’s conclusion?)५. ही केस का बंद करण्यात आली?➤ सीबीआयला कोणताही विश्वसनीय पुरावा न मिळाल्याने केस बंद करण्यात आली.(Why was the case closed?)६. आता ही फाईल पुन्हा उघडण्याची शक्यता आहे का?➤ योगराज सिंग यांनी प्रश्न उपस्थित केला असला तरी, अद्याप त्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती नाही.(Is there a chance that the file will be reopened?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.