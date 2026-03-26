आर अश्विन, बावळट! अर्जुन तेंडुलकवर केलेल्या विधानामुळे भारताच्या माजी फिरकीपटूवर जोरदार टीका; अर्जुनवर बोलणारा तू कोण?

R Ashwin controversial remarks Arjun Tendulkar news: युवराज सिंगचे वडील आणि भारताचे माजी क्रिकेटपटू योगराज सिंग यांनी ( Yograj Singh) यांनी माजी फिरकीपटू आर अश्विनवर जोरदार टीका केली आहे. अश्विनने त्याच्या यू ट्यूब चॅनेलवर अर्जुन तेंडुलकरबाबत विधान केलं होतं आणि त्यावरून योगराज हे संतापले. अर्जुन इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ( IPL 2026) मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सकडून खेळणार आहे आणि त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागाच मिळणार नसल्याचे विधान अश्विनने केले होते..पण, माजी क्रिकेटपटू योगराज यांनी अश्विनच्या विधानाचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, तो काहीही बोलतोय... हा माणूस, अश्विन की कोण... तो जो कुणी असेल. कुणाबद्दल काय म्हणावे, हे त्याला माहीत असायला हवे. टीव्हीवर बसून काही बरळत जाऊ नये. तो हे करू शकत नाही, तो ते करू शकत नाही, असे सांगणारा तू कोण?.IPL 2026 Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्सचं चाहत्यांसाठी मोठं सरप्राईज... ऋतुराजने सांगितली ओपनिंग जोडी, आता धमाल येणार.पंजाबच्या या माजी क्रिकेटपटूच्या मार्गदर्शनाखाली अर्जुनने २०२२ मध्ये काही दिवसांसाठी क्रिकेटचे धडे गिरवले होते. त्या १२ दिवसांच्या सरावानंतर अर्जुनने काह दिवसांत रणजी करंडक स्पर्धेच्या पदार्पणात शतक झळकावले होते. अर्जुनच्या फलंदाजीवर काही तांत्रिक सुधारणा करायला हव्यात, असेही योगराज यांनी सूचवले होते. ते म्हणाले, तो पाठीच्या समस्येशी झुंजतोय, त्याचा हात ४५ डिग्रीने वळतोय. मी संपूर्ण जगाला आव्हान देतोय... जर अर्जुनने ६ महिने माझ्याकडून आणखी शिकले, तर तो जगातील सर्व फलंदाजांना मागे टाकू शकतो..आर अश्विन नेमका काय म्हणाला होता?R Ashwin ने त्याच्या यू ट्युब चॅनेलवर अर्जुन तेंडुलकरच्या LSG सोबतच्या भविष्याबाबत विधान केले. तो म्हणाला, अर्जुन तेंडुलकर खेळणारच नाही. गोलंदाजाला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता कमी असते. त्याच्याआधी या शर्यतीत मयांक यादव, मोहसिन खान, आवेश खान व मोहम्मद शमी हे गोलंदाज आहेत..IPL 2026 Marathi News: हर्षित राणाच्या जागी KKR च्या ताफ्यात भारताचा स्पीडस्टार... गुजरात टायटन्सनेही खेळाडू बदलला.आयपीएल २०२६ च्या लिलावापूर्वी मुंबई इंडियन्सने ३० लाखांच्या किमतीत अर्जुन तेंडुलकरला लखनौ सुपर जायंट्सच्या ताफ्यात दिले. आयपीएलमध्ये अर्जुनने आतापर्यंत ५ सामने खेळले आहेत आणि ९.३६च्या इकॉनॉमीने ३ विकेट्स घेतल्या आहेत.