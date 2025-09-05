Cricket

महेंद्रसिंग धोनीच्या Hookah Controversy मध्ये योगराज सिंग यांची उडी; माहीसह कपिल देव, बिशन सिंग बेदी यांच्यावर जोरदार टीका

Yograj Singh slams MS Dhoni over viral hookah video : महेंद्रसिंग धोनीच्या हुक्का वादाने क्रिकेटविश्वात खळबळ उडवली आहे. या वादात आता माजी क्रिकेटपटू योगराज सिंग यांनी थेट उडी घेतली असून त्यांनी धोनीसह कपिल देव आणि बिशन सिंग बेदी यांच्यावरही जोरदार टीका केली आहे.
Summary

  • योगराज सिंह यांनी पुन्हा एकदा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीवर टीकेची झोड उठवली.

  • योगराज म्हणाले की इरफान, गंभीर, सेहवाग व हरभजन यांना माशीसारखे बाहेर फेकले गेले.

  • त्यांनी कपिल देव, बिशन सिंग बेदी आणि धोनीवर खेळाडूंना कचऱ्यासारखी वागणूक दिल्याचा आरोप केला.

Yograj Singh has reignited controversy by attacking MS Dhoni : भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंह याचे वडील योगराज सिंह यांनी पुन्हा एकदा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीवर निशाणा साधला आहे. काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर इरफान पठाणचा एक जुना व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडीओमध्ये पठाणने भारतीय संघातून झालेल्या हकालपट्टीवर भाष्य केले होते.

