महेंद्रसिंग धोनीच्या Hookah Controversy मध्ये योगराज सिंग यांची उडी; माहीसह कपिल देव, बिशन सिंग बेदी यांच्यावर जोरदार टीका

योगराज सिंह यांनी पुन्हा एकदा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीवर टीकेची झोड उठवली. योगराज म्हणाले की इरफान, गंभीर, सेहवाग व हरभजन यांना माशीसारखे बाहेर फेकले गेले.त्यांनी कपिल देव, बिशन सिंग बेदी आणि धोनीवर खेळाडूंना कचऱ्यासारखी वागणूक दिल्याचा आरोप केला..Yograj Singh has reignited controversy by attacking MS Dhoni : भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंह याचे वडील योगराज सिंह यांनी पुन्हा एकदा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीवर निशाणा साधला आहे. काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर इरफान पठाणचा एक जुना व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडीओमध्ये पठाणने भारतीय संघातून झालेल्या हकालपट्टीवर भाष्य केले होते. .पठाणने सांगितले की २००८ मधील कॉमनवेल्थ बँक मालिकेदरम्यान त्याची धोनीसोबत चर्चा झाली होती. त्या वेळी धोनीने त्याला "तू चांगलं खेळतो आहेस" असे सांगितले होते. मात्र नंतर पठाण संघाबाहेर गेला.या दरम्यान त्याने "लोकांसाठी हुक्का लावून देत बसलो नाही", असे एका वादग्रस्त विधान केलं होतं आणि चाहत्यांनी त्याचा संदर्भ महेंद्रसिंग धोनीशी लावला. त्यावर नंतर इरफानने स्पष्टीकरण देताना हा दावा खोडून काढला खरा. पण, आता योगराज सिंग यांनी या प्रकरणार उडी मारली आहे..योगराज सिंह म्हणाले, "हे फक्त इरफान पठाणचं प्रकरण नाही. तुम्ही गौतम गंभीरला ऐका, तुम्ही वीरेंद्र सेहवागला ऐका, तुम्ही हरभजन सिंगला ऐका.. या सर्वांना दुधात पडलेल्या माशीसारखं दूर फेकून दिलं गेलं. एक समिती बसवा आणि विचारा प्रश्न... धोनी कधी उत्तर देत नाही. त्याच्या मनात चोर आहे.".ते पुढे म्हणाले, "मी बिशन सिंग बेदीबद्दल बोलतो, मी कपिल देवबद्दल बोलतो, मी महेंद्रसिंग धोनीबद्दल बोलतो. या लोकांनी खेळाडूंना कचऱ्यासारखी वागणूक दिली. २०११ चा वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आमचा कर्णधारच संघ उद्ध्वस्त करून गेला.".यापूर्वीही अनेकदा योगराज सिंग यांनी धोनीवर टीका केली आहे. इनसाईड स्पोर्ट्सला दिलेल्या मुलाखतीत योगराज यांनी विराट कोहली व युवीच्या मैत्रीवरही भाष्ट केले. ते म्हणाले, विराट कोहली आणि युवराज सिंग हे मित्र नाहीत... यशाची पायरी चढत असताना कुणी कुणाचा मित्र नसतो.. युवराज सिंगचा एकच मित्र आहे आणि तो म्हणजे ग्रेट सचिन तेंडुलकर... त्याच्याशिवाय इतर सर्व पाठीत खंजीर खुपसणारे आहेत. महेंद्रसिंग धोनीसह सर्वच युवराजला घाबरायचे...