Women's World Cup: कसली, भारी इंग्रजी बोलते ही पोरगी! भारतीय महिलांनी वर्ल्ड कप जिंकला अन् Viral झाली ही... Video

Young Indian girl's fluent English video after Women's World Cup 2025 win: भारतीय महिला संघाच्या वर्ल्ड कप विजयानंतर सोशल मीडियावर एक लहान मुलगी व्हायरल झाली आहे. भारतीय संघाने रविवारी नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेवर ५२ धावांनी विजय मिळवून वर्ल्ड कप उंचावला. त्यानंतर त्या मुलीने PTI ला दिलेली प्रतिक्रिया प्रचंड व्हायरल झाली आहे. या व्हिडीओमध्ये तिची इंग्रजी बोलण्याची शैली पाहून सर्व थक्क झाले आहेत. .पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत ती मुलगी म्हणतेय की, "माझ्याकडे वर्णन करण्यासाठी शब्दच नाहीये. आज प्रत्येक खेळाडूने आपले सर्वोत्तम योगदान दिले.दीप्ती शर्मा आणि शेफाली वर्मा यांना या विजयाचे श्रेय जाते, ज्या दोघीही सुंदर खेळल्या. सर्वांनी योगदान दिले. सर्व काही खूप चांगले होते... इतक्या प्रतीक्षेनंतर आपण हा वर्ल्ड कप जिंकला आहे.".Explained : ३०८ धावा अन् २ विकेट्स... तरीही प्रतिका रावलला वर्ल्ड कप विजयाचं मेडल का दिलं गेलं नाही? ICC चा नियम काय सांगतो वाचा."जर तुम्ही माझ्या जागी असता तर तुम्हाला काय वाटते असते? तुम्ही भावनिक झाला असता... आज त्यांनी दाखवलेला संयम, समर्पण आणि प्रेम अविश्वसनीय होते. मैदानावरील खेळाडूंपासून ते स्टेडियममधील प्रशिक्षक आणि समर्थकांपर्यंत, प्रत्येकाने प्रत्येक सामन्यात सुंदर कामगिरी केली," असे ती पुढे म्हणाली..हा व्हिडिओ इंग्लिश क्रिकेट पंच रिचर्ड केटलबरो यांनी X वर पुन्हा शेअर केला होता. त्यांनी याला कॅप्शन दिले आहे की, "भारतीय महिलांनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकल्यानंतर सोशल मीडियावर सर्वात व्हायरल झालेली मुलगी. ती किती अस्खलितपणे इंग्रजी बोलते हे ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला आहे. अवश्य पहावा असा व्हिडिओ.".या मुलीने भारताच्या विजयावर इंग्रजीत दिलेली प्रतिक्रिया पाहून लोक थक्क झाले. "We did it! What a performance by our girls!" असं ती आत्मविश्वासाने बोलताना दिसते. तिचं स्पष्ट उच्चारण, आत्मविश्वास आणि देशाबद्दलचा अभिमान यामुळे ती सोशल मीडियावर 'Most Viral Kid' ठरली आहे.