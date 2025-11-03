Cricket

Women's World Cup: कसली, भारी इंग्रजी बोलते ही पोरगी! भारतीय महिलांनी वर्ल्ड कप जिंकला अन् Viral झाली ही... Video

Most viral kid India women’s cricket fan video: भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कप जिंकत इतिहास रचला आणि संपूर्ण देश जल्लोषात न्हाऊन निघाला. पण या विजयानंतर सोशल मीडियावर एक लहान मुलगी जबरदस्त व्हायरल झाली आहे. तिचा एक छोटासा व्हिडिओ नेटिझन्समध्ये धुमाकूळ घालत आहे.
Young Indian girl’s fluent English video after Women’s World Cup 2025 win: भारतीय महिला संघाच्या वर्ल्ड कप विजयानंतर सोशल मीडियावर एक लहान मुलगी व्हायरल झाली आहे. भारतीय संघाने रविवारी नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेवर ५२ धावांनी विजय मिळवून वर्ल्ड कप उंचावला. त्यानंतर त्या मुलीने PTI ला दिलेली प्रतिक्रिया प्रचंड व्हायरल झाली आहे. या व्हिडीओमध्ये तिची इंग्रजी बोलण्याची शैली पाहून सर्व थक्क झाले आहेत.

