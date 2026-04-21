मुंबईत राडा! माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाणच्या सासऱ्यांसह तिघे अटकेत, नेमकं कारण काय?

Yusuf Pathan: टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण यांच्या सासरकडून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे खासदार असलेल्या युसूफ पठाण यांचे सासरे आणि मेहुणे यांना मुंबई पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे..मुंबईच्या भायखळा परिसरातील एका तरुणाला आणि त्याच्या नातेवाईकांना मारहाण केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असल्याचं सांगितलं जात आहे. या प्रकरणात पुढे काय घडतं, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे..माहितीनुसार, शनिवारी रात्री ९ च्या सुमारास स्थानिक रहिवासी यूसुफ खान आपल्या कारने घरी जात होता. रस्त्यातील खड्ड्यात गाडी गेल्यामुळे पाणी उडालं आणि ते युसूफ पठाणचा नातेवाईक शोएब खान याच्या अंगावर पडलं. यूसुफ खानने गाडीतून उतरून लगेच माफी मागितली, तरीही दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. युसूफ पठाणचा नातेवाईक शोएब खानने शिवीगाळ करत बांबूच्या काठीने गाडीची विंडशील्ड फोडली आणि यूसुफ खानला मारहाण केल्याचा आरोप आहे..या घटनेनंतर यूसुफ खान घरी पोहोचला आणि कुटुंबीयांना सगळा प्रकार सांगितला. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांत तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पोलिसांकडे जात असताना वाटेत युसूफ पठाण यांचे सासरे खालिद खान यांची भेट झाली आणि पुन्हा वाद सुरू झाला. खालिद खान यांचा मुलगा उमरशाद खान, शोएब खान आणि शहबाज पठाण या चौघांनी मिळून यूसुफ खान आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर बांबूच्या काठ्या आणि बेसबॉल बॅटने हल्ला केल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यात यूसुफ खान आणि त्यांचे कुटुंबीय गंभीर जखमी झाले..यानंतर भायखळा पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत खालिद खान, उमरशाद खान आणि शोएब खान यांना अटक केली आहे. तर शहबाज पठाण फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे. अटक केलेल्या आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आलं असून त्यांना २ मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली असून, त्याच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच काठ्या आणि बेसबॉल बॅट जप्त करण्यात आले आहेत.