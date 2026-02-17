T20 World Cup: कॅनडाच्या युवराजचा विश्वविक्रम! ११ चौकार, ६ षटकार अन् न्यूझीलंडविरुद्ध शतक, सुरेश रैनाचाही रेकॉर्ड मोडला

Yuvraj Samra World Record: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत केवळ बलाढ्य संघच नाही, तर असोसिएट संघंही त्यांच्या कामगिरीने लक्ष वेधत आहेत. नुकतेच कॅनडाच्या १९ वर्षीय युवराज समराने इतिहास घडवला आहे. मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) न्यूझीलंड आणि कॅनडा या संघांमध्ये चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियममध्ये सामना खेळवला जात आहे. हा सामना ग्रूप डी मधून सुपर ८ च्या प्रवेशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या सामन्याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. अशातच या सामन्यात युवराज समराने शतक (Yuvraj Samra) करत विश्वविक्रम केला आहे. .SL vs AUS, T20 WC: आराsssssरा खतरनाक! ग्लेन मॅक्सवेलचा रिव्हर्स स्विप अन् पथूम निसंकाचा चपळ झेल; सर्वोत्कृष्ट कॅच Video .या सामन्यात कॅनडाने (Canada) नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी सलामीलाच उतरलेल्या युवराज समराने आक्रमक फलंदाजी केली. त्याला कर्णधार दिलप्रीत बाजवाची साथ मिळाली. या दोघांनी सलामीला ११६ धावांची भागीदारी केली. दिलप्रीत ३६ धावांवर बाद झाल्यानंतर युवराजला नवनीद दहिवालने काही काळ साथ दिली. यादरम्यान युवराजने त्याचे शतक पूर्ण केले. त्याने ५८ चेंडूतच शतक पूर्ण केले. पण दहिवाल १० धावांवर बाद झाला, तर निकोलस किर्टन २ धावांवर बाद झाला. अखेर युवराजला शेवटच्या षटकात बाद करण्यात जेकॉब डफीला यश मिळाले. युवराजने ६५ चेंडूत ११ चौकार आणि ६ षटकारांसह ११० धावांची खेळी केली..त्याच्या या खेळीमुळे कॅनडाने २० षटकात ४ बाद १७३ धावा केल्या आणि न्यूझीलंडला १७४ धावांचे लक्ष्य ठेवले. आता हा सामना न्यूझीलंडने जिंकला, तर ते सुपर ८ साठी पात्र ठरतील आणि कॅनडाचे आव्हान संपेल. पण जर हा सामना कॅनडाने जिंकला, तर कॅनडाचे स्पर्धेतील आव्हान कायम राहिल आणि न्यूझीलंडला (New Zealand) इतर संघांच्या निकालावर अवलंबून रहावे लागेल..युवराज समराचा विश्वविक्रमयुवराजने हे शतक केले तेव्हा त्याचे वय १९ वर्षे १४१ दिवस होते. त्यामुळे तो आता टी२० वर्ल्ड कपच्या १९ वर्षांच्या स्पर्धेच्या इतिहासात सर्वात कमी वयात शतक करणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने पाकिस्तानच्या अहमद शेहजाद आणि सुरेश रैना यांना मागे टाकले आहे. अहमद शेहजादने २०१४ च्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये २२ वर्षे १२७ दिवस वय असताना बांगलादेशविरुद्ध मीरपूरला शतक केले होते. तसेच सुरेश रैनाने २०१० च्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २३ वर्षे १५६ दिवस वय असताना शतक केले होते.याशिवाय युवराज टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत शतक करणार एकूण १२ वा खेळाडू आहे, तर असोसिएट संघाचा (कसोटीचा दर्जा नसलेले संघ) पहिलाच खेळाडू आहे..ENG vs ITA, T20 WC : इंग्लंडचा Super 8s मध्ये प्रवेश! इटलीने 'इंग्रंजां'ना शेवटपर्यंत झुंजवले, फुटबॉलच्या देशाने जिंकली मनं... .टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वात कमी वयात शतक करणारे खेळाडू(Youngest players to score T20 World Cup century)१९ वर्षे १४१ दिवस - युवराज समरा (कॅनडा वि. न्यूझीलंड), २०२६२२ वर्षे १२७ दिवस - अहमद शेहजाद (पाकिस्तान वि. बांगलादेश), २०१४२३ वर्षे १५६ दिवस - सुरेश रैना (भारत वि. दक्षिण आफ्रिका), २०१०२५ वर्षे ८३ दिवस - ऍलेक्स हेल्स (इंग्लंड वि. श्रीलंका), २०१४२५ वर्षे ३२७ दिवस - ग्लेन फिलिप्स (न्यूझीलंड वि. श्रीलंका), २०२२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.