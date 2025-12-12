Cricket

Yuvraj Singh ला वाढदिवसाच्या एक दिवसआधीच मिळालं भारी गिफ्ट; त्यासह हरमनप्रीत कौरचाही मोठा सन्मान

Yuvraj Singh and Harmanpreet Kaur stadium stands: युवराज सिंगला वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी खास गिफ्ट मिळाले. मुल्लनपूरच्या स्टेडियममध्ये युवराज सिंग आणि हरमनप्रीत कौर यांचा भारत आणि दक्षिण आफ्रिका टी२० सामन्यापूर्वी मोठा सन्मान करण्यात आला.
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी२० सामन्यापूर्वी युवराज सिंग आणि हरमनप्रीत कौर यांचा मोठा सन्मान करण्यात आला.

  • मुल्लनपूरच्या स्टेडियममध्ये त्यांच्या नावाच्या स्टँड्सचे उद्घाटन करण्यात आले.

  • पंजाबचे मुख्यमंत्री भागवत मन यांच्या हस्ते या दोघांचा गौरव करण्यात आला.

