Yuvraj Singh ला वाढदिवसाच्या एक दिवसआधीच मिळालं भारी गिफ्ट; त्यासह हरमनप्रीत कौरचाही मोठा सन्मान

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी२० सामन्यापूर्वी युवराज सिंग आणि हरमनप्रीत कौर यांचा मोठा सन्मान करण्यात आला. मुल्लनपूरच्या स्टेडियममध्ये त्यांच्या नावाच्या स्टँड्सचे उद्घाटन करण्यात आले. पंजाबचे मुख्यमंत्री भागवत मन यांच्या हस्ते या दोघांचा गौरव करण्यात आला. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात गुरुवारी (११ डिसेंबर) टी२० मालिकेतील दुसरा सामना न्यू चंदिगढमधील मुल्लनपूर येथील महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम येथे पार पडला. या मैदानात होणारा हा पहिला पुरुषांचा आंतरराष्ट्रीय सामना होता. या सामन्यापूर्वी भारताचे वर्ल्ड कप विजेते युवराज सिंग आणि हरमनप्रीत कौर यांचा मोठा गौरव करण्यात आला..Yuvraj Singh : 'तो मार खाईल, रडेल, मरेल, पण तो कधीच...', युवराजने अभिषेक शर्माची केली पोलखोल; पाहा Video.मुल्लनपूरच्या या स्टेडियममध्ये युवराज आणि हरमप्रीत या दोघांच्या नावाच्या स्टँड्सचे गुरुवारी उद्घाटन करण्याक आले. या दोघांचेही भारतीय क्रिकेटसाठी मोठे योगदान राहिले आहे. दोघेही पंजाब राज्य संघाचाही महत्त्वाचा भाग राहिले आहेत. अशात त्यांच्या नावाच्या स्टँड्सचे उद्घाटन करून त्यांच्या योगदानाचा गौरव करण्यात आला आहे. या दोघांचा टी२० सामन्यापूर्वी पंजाबचे मुख्यमंत्री भागवत मन यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. यावेळी हरमनप्रीतकची भारतीय महिला संघातील संघसहकारी हरलीन देओल आणि अमनज्योत कौर, तसेच क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक मुनीष बाली हे देखील उपस्थित होते. याबरोबरच बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथून मनहास देखील हजर होते..दरम्यान, स्टँड उद्घाटनावेळी पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी हरलीन, अमनजोत आणि हरमनप्रीत यांना प्रत्येकी ११ लाखांचे बक्षीस दिले. तसेच मुनीष बाली यांना ५ लाखाचे बक्षीस दिले. भारतीय महिला संघाने २०२५ वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर पंजाब सरकारकडून या बक्षीसाची घोषणा करण्यात आली होती. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारतीय महिला संघाने हा वर्ल्ड कप जिंकला..युवराजला वाढदिवसाआधीच मिळालं गिफ्टदरम्यान, शुक्रवारी युवराज सिंगचा ४४ वा वाढदिवस आहे. त्याच्या या वाढदिवसापूर्वी त्याच्या नावाच्या स्टँडचे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्ये उद्घाटन झाल्याने त्याला एक उत्तम भेट मिळाली आहे. युवराज १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०००, टी२० वर्ल्ड कप २००७ आणि वनडे वर्ल्ड कप २०११ विजेत्या भारतीय संघाचा भाग राहिला आहे. त्याला १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २००० आणि वनडे वर्ल्ड कप २०११ मध्ये मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला होता..IND vs SA, 2nd T20I: 'शुभमन पहिल्याच बॉलवर आऊट, त्यानंतर मी...' सूर्यकुमार टीम इंडियाच्या पराभवानंतर काय म्हणाला?.युवराज - हरमनप्रीतची कारकिर्दयुवराज सिंगने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ४० कसोटी सामने खेळले असून ३ शतकांसह १९०० धावा केल्या आहेत आणि ९ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्या ३०४ वनडेत १४ शतकांसह ८७०१ धावा केल्या, तर १११ विकेट्स घेतल्या आहेत. ५८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळले असून ११७७ धावा केल्या आणि २८ विकेट्स घेतल्या.हरमनप्रीत कौरने ६ कसोटी सामन्यांत २०० धावा केल्या असून १२ विकेट्स घेतल्या आहेत. तिने १६१ वनडे सामन्यांत ७ शतकांसह ४४०९ धावा केल्या आहेत आणि ३१ विकेट्स घेतल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये १८२ सामने खेळले असून १ शतकासह ३६५४ धावा केल्या आणि ३२ विकेट्स घेतल्या आहेत.