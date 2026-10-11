Yuvraj Singh on Dhoni: ‘तो माझा जवळचा मित्र नव्हता…’ युवराज सिंगने सांगितली माहीसोबतच्या नात्याची Inside Story;माहीने करिअरच्या शेवटी...

YUVRAJ SINGH ON DHONI FRIENDSHIP AND CAREER ADVICE: भारतीय संघाचा माजी स्टार खेळाडू युवराज सिंग सध्या चर्चेत आहे. त्याने भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी आणि त्याच्यातील नात्याबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. धोनी आणि युवराज बऱ्याच काळ भारतीय संघाकडून एकत्र खेळले. २००७ चा टी-२० विश्वचषक असो किंवा २०११ चा एकदिवसीय विश्वचषक, या दोन्ही स्पर्धांमध्ये त्यांनी भारतासाठी महत्त्वाची कामगिरी केली होती. मात्र, मैदानावर एकत्र खेळणाऱ्या या दोघांमध्ये मैदानाबाहेर किती मैत्री होती, याबद्दल युवराजने आता स्पष्टपणे सांगितलं आहे..रणवीर अलाहाबादियाच्या पॉडकास्टमध्ये युवराजला धोनीसोबतच्या नात्याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना युवराज म्हणाला की, क्रिकेटमुळे त्यांची ओळख आणि मैत्री झाली होती; मात्र ते फार जवळचे मित्र नव्हते..IND W vs ZIM W: भारत-झिम्बाब्वे महिला क्रिकेट मालिकेचं वेळापत्रक जाहीर! कधी, कुठे रंगणार टी-२० आणि वनडे सामने? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.युवराजने सांगितलं की, त्याची आणि धोनीची जीवनशैली वेगळी होती. त्यामुळे मैदानाबाहेर त्यांच्यात फार जवळीक नव्हती. मात्र, भारतीय संघाकडून खेळताना दोघांनीही देशासाठी आपलं सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न केला. धोनी कर्णधार असताना युवराज उपकर्णधाराची जबाबदारी सांभाळत होता..युवराजच्या म्हणण्यानुसार, संघात कर्णधार आणि उपकर्णधार म्हणून काम करताना काही निर्णयांवर मतभेद होणं स्वाभाविक होतं. धोनीचे काही निर्णय युवराजला पटत नव्हते, तर युवराजचे काही निर्णय धोनीला मान्य नव्हते. मात्र, संघात असे मतभेद होणं ही सामान्य गोष्ट असल्याचंही त्याने सांगितलं..IND vs WI 3rd T20: भारत-वेस्ट इंडिजचा तिसरा टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या.युवराजने त्याच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यातील एक प्रसंगही सांगितला. त्यावेळी क्रिकेटमधील आपल्या भविष्याबद्दल त्याला स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे त्याने धोनीशी चर्चा करून त्याचा सल्ला घेतला होता. युवराजने सांगितल्यानुसार, त्यावेळी धोनीने त्याला स्पष्ट केलं होतं की निवड समिती सध्या त्याच्या नावाचा विचार करत नाही..युवराजच्या या वक्तव्यामुळे धोनीसोबतच्या त्याच्या नात्याचा आणखी एक पैलू समोर आला आहे. दोघांनी अनेक वर्षं भारतीय संघासाठी एकत्र खेळत महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये योगदान दिलं. मात्र, मैदानावरची साथ आणि मैदानाबाहेरची मैत्री या दोन वेगळ्या गोष्टी होत्या, हे युवराजच्या वक्तव्यातून दिसून येतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.