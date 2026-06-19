IPL 2027: युवराज सिंगची IPL मध्ये नवी इनिंग! पुढील वर्षापासून 'या' भूमिकेत दिसणार?

Yuvraj Singh Set For Coaching Role: भारताचा माजी स्टार खेळाडू आणि सिक्सर किंग युवराज सिंग(yuvraj singh) हा इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ च्या हंगामापासून दिल्ली कॅपिटल्सच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये सामील होणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाला मिळालेल्या माहितीनुसार, हा स्टार अष्टपैलू खेळाडू आता कोचिंगच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच तो वेगळ्या भूमिकेत दिसणार असून, युवराजच्या कारकिर्दीतील ही एक नवी इनिंग मानली जात आहे..२००७ च्या टी-२० विश्वचषकात आणि २०११ च्या विश्वचषकात भारताला विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा युवराज आता आयपीएलमध्ये प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयपीएल २०२७ पासून तो दिल्ली कॅपिटल्सच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये सहभागी होणार आहे. विशेष म्हणजे, आयपीएलमधील प्रशिक्षक म्हणून ही त्याची पहिलीच अधिकृत जबाबदारी असणार आहे..महत्त्वाचे अपडेट्स : IPL आता मार्च-मे मध्ये नव्हे, तर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होणार? दोन टप्प्यातही होऊ शकतं आयोजन; नेमकं कारण काय?.दिल्ली कॅपिटल्समध्ये पुन्हा एकदा जेएसडब्ल्यू समूहाचे नियंत्रण येणार असून, माजी भारतीय कर्णधार सौरव गांगुलीही संघाच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे सांगितले जात आहे. अशातच युवराज सिंगही त्यांच्यासोबत डगआउटमध्ये दिसणार आहे..गेल्या काही वर्षांमध्ये युवराज सिंगने अनेक युवा खेळाडूंना मार्गदर्शन केले आहे. अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंग, अब्दुल समद, संजू सॅमसन, ऋषभ पंत आणि प्रियांश आर्या यांसारख्या खेळाडूंना त्याने वेळोवेळी मदत केली आहे. मात्र, अद्याप तो कोणत्याही संघाच्या अधिकृत प्रशिक्षकांच्या गटाचा भाग नव्हता..युवराजच्या काम करण्याच्या पद्धतीमुळे अनेक फ्रँचायझी प्रभावित झाल्या होत्या. विशेषतः अभिषेक शर्माच्या कारकिर्दीत त्याने केलेल्या मार्गदर्शनाची मोठी चर्चा झाली होती. त्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्स ही त्याला अधिकृत भूमिका देणारी पहिली फ्रँचायझी ठरणार आहे..एक बिहारी, भल्याभल्यांवर भारी! रोहित, विराट धोनी नाही; IPL 2026 मध्ये बिहारच्या ३ पोरांनीच कशी मारली बाजी?.एका सूत्राने सांगितले की, "युवराज सिंगसारखा माणूस डगआउटमध्ये असावा असे कोणाला वाटणार नाही? आशिष नेहरा, झहीर खान आणि वीरेंद्र सेहवाग यांच्यासारखे त्याचे अनेक माजी सहकारी आयपीएलमध्ये प्रशिक्षक म्हणून काम करत आहेत. युवराज थोडा उशिरा या भूमिकेत येत असला, तरी युवा खेळाडूंना घडवण्याचा त्याचा अनुभव खूप मोठा आहे." आता आयपीएल २०२७ मध्ये युवराज सिंगची ही नवी इनिंग कशी ठरते, याकडे सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.