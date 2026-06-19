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IPL 2027: युवराज सिंगची IPL मध्ये नवी इनिंग! पुढील वर्षापासून 'या' भूमिकेत दिसणार?

Yuvraj Singh Set For Coaching Role: भारतीय क्रिकेटचा दिग्गज युवराज सिंग आयपीएल 2027 पासून दिल्ली कॅपिटल्सच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे. प्रशिक्षक म्हणून त्याच्या नव्या इनिंगची क्रिकेटविश्वात चर्चा रंगली आहे.
Yuvraj Singh Set For Coaching Role

Yuvraj Singh Set For Coaching Role

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Yuvraj Singh Set For Coaching Role: भारताचा माजी स्टार खेळाडू आणि सिक्सर किंग युवराज सिंग(yuvraj singh) हा इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ च्या हंगामापासून दिल्ली कॅपिटल्सच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये सामील होणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाला मिळालेल्या माहितीनुसार, हा स्टार अष्टपैलू खेळाडू आता कोचिंगच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच तो वेगळ्या भूमिकेत दिसणार असून, युवराजच्या कारकिर्दीतील ही एक नवी इनिंग मानली जात आहे.

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