YUZVENDRA CHAHAL: लग्न तुटल्यानंतर चहलला पॅनिक अटॅक, दारूचं व्यसनही जडलं! २६ दिवस रिहॅबमध्ये काय घडलं?

Yuzvendra Chahal opens up about alcohol addiction: भारतीय क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहलने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. घटस्फोटानंतर त्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. या काळात दारू पिण्याचं प्रमाण वाढलं होतं. परिस्थिती इतकी बिघडली की त्याला २६ दिवस रिहॅब सेंटरमध्ये राहावं लागलं. आकाश चोप्राच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना चहलने या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या.चहल म्हणाला की, दारू पिण्याचं प्रमाण खूप वाढलं होतं. त्यानंतर त्याने रिहॅब सेंटरमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. तिथे २६ दिवस राहिल्यानंतर त्याला स्वतःच्या सवयी समजल्या. आता तो आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकतो आणि कोणत्याही गोष्टीचा जास्त विचार करत बसत नाही..चहलने सांगितलं की, तो तरुण असताना मित्रांसोबत पार्ट्यांमध्ये दारू प्यायचा. २०११ मध्ये आयपीएल सुरू झाल्यानंतर काही वर्षं पार्ट्यांचं प्रमाण वाढलं. त्या वेळी कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक वाईट ठरू शकतो, याची जाणीव नव्हती. पण नंतर ही सवय वाढत गेली. घटस्फोटानंतर त्याची मानसिक स्थिती आणखी बिघडली. एक दिवस त्याला जाणवलं की, असंच सुरू राहिलं तर त्याच्या आवडत्या क्रिकेटवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे त्याने स्वतःमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला..IND vs WI 5th T20: भारत-वेस्ट इंडिजचा अंतिम टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या.चहलने सांगितलं की, घटस्फोटानंतर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक चर्चा सुरू होत्या. लोक त्याच्याबद्दल काय बोलत आहेत, याचा त्याला त्रास होत होता. या सगळ्याचा परिणाम त्याच्या मानसिक स्थितीवरही झाला. त्या काळात त्याला पॅनिक अटॅक यायचे. अशा वेळी हृदय जोरात धडधडायचं, चेहऱ्यावर ताण यायचा आणि बोलतानाही त्रास व्हायचा. या गोष्टींचा सामना करताना त्याला स्वतःच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देण्याची गरज जाणवली..चहलने सांगितलं की, त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावर या सगळ्याचा मोठा परिणाम झाला होता. क्रिकेट खेळताना त्याच्या कामगिरीवर फारसा परिणाम झाला नाही, पण तो स्वतःच्या फिटनेसवर आणखी चांगलं काम करू शकला असता, असं त्याला वाटत होतं. त्यानंतर त्याने दारूची सवय सोडण्यावर आणि फिटनेसवर लक्ष दिलं. तो जिम करू लागला, सराव आणि क्षेत्ररक्षणावर मेहनत घेऊ लागला. आता तो मित्रांसोबत वेळ घालवतो, गोल्फ खेळतो आणि आयुष्याचा आनंद घेतो, असं त्याने सांगितलं..IPL 2027 Cricket News: दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली! 'दादा' कर्णधाराच्या Video ने प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवली.आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सने त्याला १८ कोटी रुपये देऊन संघात घेतलं होतं. या विश्वासामुळे चहलला चांगली कामगिरी करण्याची प्रेरणा मिळाली. संघाने आपल्यावर एवढा विश्वास दाखवला आहे, त्यामुळे त्यांना निराश करायचं नाही, असं त्याने ठरवलं होतं. कठीण काळातून बाहेर पडून आता क्रिकेट आणि स्वतःच्या आयुष्यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचं चहलने या मुलाखतीत सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.