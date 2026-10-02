Yuzvendra Chahal Retirement : युझवेंद्र चहलने अचानक घेतली निवृत्ती; पोस्टने खळबळ, म्हणाला, माझ्यात अजूनही क्रिकेट शिल्लक, पण...

Yuzvendra Chahal retirement from red-ball cricket latest news: भारताच्या स्टार फिरकीपटूंपैकी एक असलेल्या युझवेंद्र चहलने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. इंस्टाग्रामवर पोस्ट लिहून त्याने हे जाहीर केले. पण, अजूनही वन डे व ट्वेंटी-२० क्रिकेट खेळण्याची भूक कायम असल्याचे सांगून त्याने टीम इंडियाचे दार ठोठावले आहे. त्याने लिहिले की,"मी पहिल्यांदा जो क्रिकेटचा चेंडू हातात धरला, तो लाल रंगाचा होता. मी १० वर्षांचा होतो आणि या खेळाच्या मी इतक्या खोलवर प्रेमात पडेन याची मला तेव्हा अजिबात कल्पना नव्हती.".युझवेंद्रने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ४९ सामन्यांत १४८ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने पुढे लिहिले की, "माझ्यासाठी लाल चेंडूचे क्रिकेट हा केवळ एक प्रकार नव्हता. या फॉरमॅटमध्ये मी संयम, व्यक्तिमत्त्व, चिकाटी आणि कित्येक तास मैदानावर राहून प्रत्येक धावेसाठी व प्रत्येक विकेटसाठी संघर्ष करण्याचा खरा आनंद शिकलो."."माझा शेवटचा प्रथम श्रेणी सामना 'लॉर्ड्स'वर खेळलो. हे शब्द उच्चारताना मी भावूक होतोय, कारण देशाची 'टेस्ट कॅप' मिळवणे हे माझे नेहमीच एक स्वप्न होते, जे मी अनेक वर्षे माझ्या मनात जपले. ते स्वप्न जरी पूर्ण होऊ शकले नसले, तरी या प्रवासावर मी मनापासून समाधानी आहे आणि या प्रकारात मला मिळालेल्या प्रत्येक संधीबद्दल अत्यंत कृतज्ञ आहे," अशा भावना त्याने व्यक्त केल्या..तो म्हणाला," लाल चेंडूने मला माझ्या आयुष्यातील काही सर्वात सुंदर आठवणी दिल्या आहेत आणि ते माझ्याकडून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. पण मी अजून थांबलेलो नाही. देशासाठी खेळण्याची भूक अजूनही तितकीच जिवंत आहे. माझ्यामध्ये अजूनही क्रिकेट बाकी आहे, यावर माझा विश्वास आहे आणि वन डे व ट्वेंटी-२० प्रकारात पुन्हा संधी मिळवण्यासाठी मी माझे सर्वस्व पणाला लावेन.".हरियाणा क्रिकेट असोसिएशन, रणबीर सिंह महिंद्रा सर आणि अनिरुद्ध सिंह चौधरी सर यांनी संपूर्ण प्रवासात दिलेला पाठिंबा, विश्वास आणि श्रद्धा ठेवल्याबद्दल त्याने आभार मानले. तो म्हणतो, १० वर्षांच्या मुलाने पहिला लाल चेंडू हातात धरण्यापासून ते शेवटचा प्रथम श्रेणी सामना खेळण्यापर्यंतचा हा प्रवास खरोखरच अप्रतिम आणि आठवणींचा राहिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.