Yuzvendra Chahal ची जादूई डिलिव्हरी अन् बेन स्टोक्स थेट क्लिन-बोल्ड! फिरकीच्या जाळ्यात कसा अडकला, पाहा Viral Video

Yuzvendra Chahal Clean Bowled Ben Stokes: इंग्लंडमध्ये सध्या काऊंटी चॅम्पियनशीप ही त्यांची देशांतर्गत स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत अनेक भारतीय खेळाडू विविध संघांकडून खेळत आहेत. भारताचा दिग्गज फिरकीपटू युझवेंद्र चहल देखील नॉर्थम्पटनशायर संघाचा भाग आहे. या संघाचा डरहॅमविरुद्ध नॉर्थम्पटन येथे बुधवारपासून (२ सप्टेंबर) सामना सुरू आहे. या सामन्यात युझवेंद्र चहलने (Yuzvendra Chahal) कमालीचा चेंडू टाकून बेन स्टोक्सला (Ben Stokes) त्रिफळीचीत केले, ज्याची चर्चा होत आहे. त्याचा व्हिडिओही व्हायरल (Viral Video) होत आहे. .Curtly Ambrose : त्याने विकेट घेतली की आई घराबाहेर घंटा वाजवायची! २१ व्या वर्षी क्रिकेटला सुरुवात केलेला तो जगातील महान गोलंदाज बनला.या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या डरहॅमकडून दुसऱ्या दिवशी बेन स्टोक्स ६ व्या क्रमांकावर १४ धावांवर फलंदाजी करत होता. यावेळी डावाच्या ४७ व्या षटकात डरहॅमची अवस्था ६ बाद १८७ धावा अशी झाली होती. अशातच चहलने त्याच्या फिरकी गोलंदाजीने त्यांना आणखी एक मोठा धक्का दिला..चहल अराऊंड द विकेट गोलंदाजी करायला आला, त्याने ऑफ स्टंपच्या बाहेरून चेंडू टाकला. स्टोक्सने टप्प्याचा अचूक अंदाज घेत बचावात्मक खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडूने टप्पा पडल्यानंतर वळण घेतलं आणि तो चेंडू थेट स्टंपवर आदळला. त्यावेळी स्टोक्स काही क्षणासाठी स्तब्ध झाला. पण चहलच्या या चेंडूने नॉर्थम्पटनशायरला आणखी एक महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली..त्यानंतर फार काळ डरहॅमचा चालला नाही. त्यांचा डाव ५६.२ षटकात २०५ धावांवर उरकला. डरहॅमकडून डेव्हिड बेडिंगहॅमने सर्वाधिक ८१ धावांची खेळी केली. त्यानंतर भारताच्या मयंक अगरवालने ३६ धावांची खेळी केली, तर कर्णधार ऍलेक्स लीजने २४ धावा केल्या. बाकी कोणी २० धावांचा टप्पा पार केला नाही..Yuzvendra Chahal : घटस्फोटाच्या सुनावणीदरम्यान चहलने का घातला होता 'Be Your Own Sugar Daddy' लिहिलेला टीशर्ट; स्वत:च केला खुलासा....नॉर्थम्पॅटनशायरकडून चहलने कमालीची गोलंदाजी करताना सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच बेन सँडरसन, कर्णधार ल्युक प्रोक्टर, केल्विन हॅरिसन आणि ल्युईस किम्बर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.त्यानंतर दुसऱ्या दिवसाच्या टी ब्रेकपर्यंत नॉर्थम्पटनशायरने पहिल्या डावात ३९ षटकात ४ बाद १३२ धावा केल्या होत्या. सैफ झैब ५० धावा करून नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.