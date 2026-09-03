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Yuzvendra Chahal ची जादूई डिलिव्हरी अन् बेन स्टोक्स थेट क्लिन-बोल्ड! फिरकीच्या जाळ्यात कसा अडकला, पाहा Viral Video

Yuzvendra Chahal Castles Ben Stokes: युझवेंद्र चहल सध्या इंग्लंडमध्ये क्रिकेट खेळत आहे. त्यने काऊंटी चॅम्पियनशिपमध्ये बेन स्टोक्सला कमालीचा चेंडू टाकत क्लिन बोल्ड केले. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Yuzvendra Chahal Clean Bowled Ben Stokes

Yuzvendra Chahal Clean Bowled Ben Stokes

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Yuzvendra Chahal Clean Bowled Ben Stokes: इंग्लंडमध्ये सध्या काऊंटी चॅम्पियनशीप ही त्यांची देशांतर्गत स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत अनेक भारतीय खेळाडू विविध संघांकडून खेळत आहेत. भारताचा दिग्गज फिरकीपटू युझवेंद्र चहल देखील नॉर्थम्पटनशायर संघाचा भाग आहे.

या संघाचा डरहॅमविरुद्ध नॉर्थम्पटन येथे बुधवारपासून (२ सप्टेंबर) सामना सुरू आहे. या सामन्यात युझवेंद्र चहलने (Yuzvendra Chahal) कमालीचा चेंडू टाकून बेन स्टोक्सला (Ben Stokes) त्रिफळीचीत केले, ज्याची चर्चा होत आहे. त्याचा व्हिडिओही व्हायरल (Viral Video) होत आहे.

Yuzvendra Chahal Clean Bowled Ben Stokes
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